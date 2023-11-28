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    Anlık Bildirim

    Vodafone Cüzdanım kullanıma sunuldu: 50 TL değerinde bakiye hediye!

    Vodafone'un sanal cüzdan ve dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım, kullanıma açıldı. Vodafone Cüzdanım nedir? Vodafone Cüzdanım nasıl kullanılır? Detaylar haberimizde.
    Vodafone Cüzdanım kullanıma sunuldu: 50 TL değerinde bakiye hediy Tam Boyutta Gör
    Vodafone, müşterilerine çeşitli ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone Cüzdanım özelliği kullanıma sunuldu.

    Vodafone Cüzdanım ile kullanıcılar, operatör kısıtlaması olmadan banka ve kredi kartlarıyla cüzdanlarına para yükleyebilecek. Bakiyeleri ile "Kolay Paket - Cep TL yükleme", fatura ödeme ve İstanbulkart bakiye yükleme işlemleri yapabilecek. Sadece Vodafone Her Şey Yanımda'da geçerli bakiyeler elde edilebilecek. Vodafone tarafından daha önce kullanıma sunulan dijital ödeme çözümü Vodafone Pay ile kullanıcılar dilediği yerde ödeme işlemi yapabiliyordu. Vodafone Cüzdanım ise belirli ödeme işlemlerine izin veriyor.

    Vodafone Cüzdanım'ı etkinleştirmek için Vodafone Pay mobil uygulamasına kayıt olabilir veya Vodafone Her Şey Yanımda Hesabım alanından Vodafone Cüzdanım’ı aktif edebilirsiniz. 

    İlk 150 bin müşteriye 50 TL değerinde Yanımda Puan hediye!

    Vodafone Her Şey Yanımda platformunda da geçerli olan Vodafone Cüzdanım, aynı zamanda platformun ödül puanı olan Yanımda Puan kazandırıyor. Bu kapsamda, Vodafone Her Şey Yanımda üzerinden yeni Vodafone Cüzdanım açacak olan ya da Vodafone Pay uygulamasından Cüzdan’ını Vodafone Her Şey Yanımda’ya Kasım ayında ilk kez tanımlayan ilk 150 bin müşteriye 50 Yanımda Puan hediye ediliyor. 1 Yanımda Puan 1 TL’ye eşit olurken, Yanımda Puan’lar Vodafone Her Şey Yanımda’da “Hesabım” altında “Cüzdanım” sekmesinden görüntülenebiliyor ve Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kullanılabiliyor.

    Yanımda Puan nasıl kullanılıyor?

    Müşteriler, ürünleri sepetine ekledikten sonra ödeme adımında “Cüzdanda bulunan Yanımda Puan’ları kullan” seçeneğini işaretleyerek puanlarını harcayabiliyor. Vodafone Her Şey Yanımda alışverişlerinde kazanılan Yanımda Puan’lar, kazanılan tarihten itibaren Vodafone tarafından belirtilecek geçerlilik süreleri dahilinde, Vodafone Her Şey Yanımda’da veya Vodafone tarafından zaman zaman kullanım hakkı verilebilecek farklı alanlarda belirtilen sınırlar dahilinde kullanılabiliyor. Yanımda Puan kazanabilmek ve kullanabilmek için aktif bir Vodafone Cüzdanım hesabına sahip olmak gerekiyor.

    Vodafone Pay 4,8 milyon kullanıcıya ulaştı

    12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 4,8 milyona ulaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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