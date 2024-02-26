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    5G’nin ötesinde: Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı

    Qualcomm bugün, araçlar, PC'ler ve endüstriyel loT için Snapdragon X80 5G modemini duyurdu. X80 5G, AI ve yüksek transfer hızlarının yanı sıra, uydu bağlantısı desteğini genişletecek.
    5G’nin ötesinde: Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Mobil işlemci devi Qualcomm, yaklaşmakta olan MWC 2024 öncesinde Snapdragon X80 5G adını taşıyan en yeni mobil modemini ve FastConnect 7900 Wi-Fi sistemini duyurdu. Qualcomm'un yeni amiral gemisi, Galaxy S24 Ultra ve Xiaomi 14 Ultra gibi telefonlarda kullanılan geçen yılki Snapdragon X85'in yerini alacak. 

    Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı

    Qualcomm'un 7.nesil modemi, akıllı telefonlar, genişletilmiş gerçeklik (XR) cihazları, PC'ler, araçlar ve endüstriyel IoT cihazları hedefliyor. Kaçıranlar için geçen yılki Snapdragon X75, Tensör hızlandırıcı AI donanımıyla tanıtılmıştı. X80 5G ise, 5G AI Suite Gen 3 ile bu geleneği sürdürüyor ve birçok ilki de bünyesinde barındırıyor.

    Snapdragon X80 5G modem, 6 alıcı anten mimarisine ek olarak ve 6x taşıyıcı birleştirme ve yapay zeka tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğine sahip. Bu doğrultuda Qualcomm, mmWave ağında yüzde 10'a kadar güç verimliliği ve hücre seçim süresinde yüzde 20 azalma ve yüzde 30 daha iyi konum doğruluğu sağlandığını belirtiyor. 

    Diğer yükseltmelere gelirsek, amrial gemisi modem, 3GPP’nin 17. ve 18. sürümleri için donatıldı ve NB-NTN (uydu) desteğine sahip ilk 5G modem olma niteliği taşıyor. Bu da, harici bir çipe gerek kalmadan akıllı telefonlarda daha ince tasarımlara ve/veya daha büyük pillere yol açacak. Peki performans kazanımları açısından neler sunuluyor?

    Qualcomm'a göre Snapdragon X80 5G, 10Gbps'ye kadar indirme ve 3.5Gbps'ye kadar yükleme hızları sunacak. Ayrıca X80 modemin şimdilik test aşamasında olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte 2024’ün ikinci yarısından itibaren ana akım cihazlara güç verecek.

    FastConnect 7900 ve daha fazlası

    Ayrıca Qualcomm, Snapdragon X80 5G'ye ek olarak FastConnect 7900 Wi-Fi sistemini de duyurdu. Sektörde ilk olan bu modül, 5,8 Gbps'ye kadar en yeni Wi-Fi 7 standardı, uzamsal ses özellikli Bluetooth 5.4 standardı ve ANT+ desteğini de beraberinde getiriyor. Üstelik daha düşük gecikme süresi ve halihazırda mevcut olan FastConnect 7800'den yüzde 40 oranında daha verimli.

    5G’nin ötesinde: Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    FastConnect 7900, akıllı ses değiştirme ve çoklu cihaz bağlantıları için XPAN ve Snapdragon Seamless desteğine sahip. Ayrıca düşük gecikme süresiyle anında bağlantı için HBS standardı da unutulmamış. Qualcomm FastConnect 7900'ün 2024 yılının ikinci yarısında ticari olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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