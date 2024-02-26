5G’nin ötesinde: Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı

Snapdragon X80 5G modem tanıtıldı
Qualcomm'un 7.nesil modemi, akıllı telefonlar, genişletilmiş gerçeklik (XR) cihazları, PC'ler, araçlar ve endüstriyel IoT cihazları hedefliyor. Kaçıranlar için geçen yılki Snapdragon X75, Tensör hızlandırıcı AI donanımıyla tanıtılmıştı. X80 5G ise, 5G AI Suite Gen 3 ile bu geleneği sürdürüyor ve birçok ilki de bünyesinde barındırıyor.
Snapdragon X80 5G modem, 6 alıcı anten mimarisine ek olarak ve 6x taşıyıcı birleştirme ve yapay zeka tabanlı mmWave menzil genişletme özelliğine sahip. Bu doğrultuda Qualcomm, mmWave ağında yüzde 10'a kadar güç verimliliği ve hücre seçim süresinde yüzde 20 azalma ve yüzde 30 daha iyi konum doğruluğu sağlandığını belirtiyor.
Diğer yükseltmelere gelirsek, amrial gemisi modem, 3GPP’nin 17. ve 18. sürümleri için donatıldı ve NB-NTN (uydu) desteğine sahip ilk 5G modem olma niteliği taşıyor. Bu da, harici bir çipe gerek kalmadan akıllı telefonlarda daha ince tasarımlara ve/veya daha büyük pillere yol açacak. Peki performans kazanımları açısından neler sunuluyor?
Qualcomm'a göre Snapdragon X80 5G, 10Gbps'ye kadar indirme ve 3.5Gbps'ye kadar yükleme hızları sunacak. Ayrıca X80 modemin şimdilik test aşamasında olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte 2024’ün ikinci yarısından itibaren ana akım cihazlara güç verecek.
FastConnect 7900 ve daha fazlası
Ayrıca Qualcomm, Snapdragon X80 5G'ye ek olarak FastConnect 7900 Wi-Fi sistemini de duyurdu. Sektörde ilk olan bu modül, 5,8 Gbps'ye kadar en yeni Wi-Fi 7 standardı, uzamsal ses özellikli Bluetooth 5.4 standardı ve ANT+ desteğini de beraberinde getiriyor. Üstelik daha düşük gecikme süresi ve halihazırda mevcut olan FastConnect 7800'den yüzde 40 oranında daha verimli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.