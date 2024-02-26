Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte detaylar

Gemini, Google Mesajlar uygulamasında
Google, bu haftadan itibaren Google Mesajlar'ın Gemini'ye uygulama içinden erişmenizi sağlayan bir özelliğe sahip olacağını söyledi. Özellik şu anda beta aşamasında ve yalnızca İngilizce'yi destekliyor. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, "Chat with Gemini"yi mesaj taslağı hazırlamaya yardımcı olması için kullanabilecek. Ayrıca mesajlar üzerinde beyin fırtınası yapmak, etkinlik planları, yanıt önerileri ve daha fazlası için de kullanılabilecek.
Android Auto, erişilebilirlik ve dahası
Google ayrıca görme engelli ve az gören kişiler için Lookout aracılığıyla fotoğrafların ve çevrimiçi görüntülerin otomatik olarak oluşturulmuş yapay zeka açıklamalarını duyabilecekler. Ayrıca çevreyi keşfetme yardımcı olması açısından Haritalar'daki Lens için gelişmiş ekran okuyucu desteği de ekleniyor.
Yaşam kalitesine odaklanan bir güncelleme de Google Dokümanlar'a geliyor. Artık kullanıcılar ilgili belgeye el yazısıyla açıklamalar ekleyebilecek. Bir süredir Android cihazlar YouTube Music oynatılırken kilit ekranında hızlı cihaz geçişini destekliyordu. Şimdi aynı özellik Spotify'a da geliyor.
Bunlara ek olarak sağlık odaklı da bir yenilik geliyor. Kullanıcılar artık farklı cihazlardan gelen fitness verilerini tek bir yerden görüntüleyebilecek. Android'de Health Connect aracılığıyla yeniden tasarlanan Fitbit (Fitbit, Google’a ait) uygulaması, farklı giyilebilir cihazlardan ve uygulamalardan gelen verileri tek bir yerde görüntüleyebilecek. Bağlı uygulamalardan gelen verilere "Siz" sekmesinden erişilebilecek.
Son olarak ise Wear OS odaklı bir güncelleme var. Artık kullanıcılar, Google Wallet'taki biniş kartlarına ek olarak, daha sorunsuz bir seyahat deneyimi rehberli yol tariflerine doğrudan saatlerinden erişebilecekler. Gerçek zamanlı kalkış takibi de dahil olmak üzere, Google Haritalar için toplu taşıma yol tarifleri de Wear OS'ye geliyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/26/24082279/google-gemini-messages-android-auto-google-docs https://techcrunch.com/2024/02/26/google-announces-new-accessibility-and-productivity-features-at-mwc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.