Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Mobil Dünya Kongresi MWC 2024 devam ederken firmalar etkinlik kapsamında birçok duyuru gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi olan Google, Android, Wear OS, Android Auto ve Gemini merkezli bir dizi özellik duyurusu gerçekleştirdi. Bu özellikler arasında mesajlar oluşturmak için Gemini kullanımı, görüntüler için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazılar ve Android Auto için yapay zeka aracılığıyla metinlerin özetlenmesi erişim yer alıyor.

Gemini, Google Mesajlar uygulamasında

Google, bu haftadan itibaren Google Mesajlar'ın Gemini'ye uygulama içinden erişmenizi sağlayan bir özelliğe sahip olacağını söyledi. Özellik şu anda beta aşamasında ve yalnızca İngilizce'yi destekliyor. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, "Chat with Gemini"yi mesaj taslağı hazırlamaya yardımcı olması için kullanabilecek. Ayrıca mesajlar üzerinde beyin fırtınası yapmak, etkinlik planları, yanıt önerileri ve daha fazlası için de kullanılabilecek.

Android Auto, erişilebilirlik ve dahası

Tam Boyutta Gör Daha güvenli sürüş için Android Auto da yapay zekadan nasibini alıyor. Akıllı telefonları araçlara bağlamak güzel olsa da mesajları okumak ve yanıtlamak dikkat dağıtıcı olabiliyor. oogle bu sorunu, siz yola odaklanmışken uzun metinleri ve yoğun grup sohbetlerini özetleyebilen ve ilgili yanıtlar önerebilen yapay zekayı Android Auto'ya ekliyor. Bu sayede AI tarafından desteklenmiş hızlı yanıtları vermek mümkün oluyor.

Google ayrıca görme engelli ve az gören kişiler için Lookout aracılığıyla fotoğrafların ve çevrimiçi görüntülerin otomatik olarak oluşturulmuş yapay zeka açıklamalarını duyabilecekler. Ayrıca çevreyi keşfetme yardımcı olması açısından Haritalar'daki Lens için gelişmiş ekran okuyucu desteği de ekleniyor.

Yaşam kalitesine odaklanan bir güncelleme de Google Dokümanlar'a geliyor. Artık kullanıcılar ilgili belgeye el yazısıyla açıklamalar ekleyebilecek. Bir süredir Android cihazlar YouTube Music oynatılırken kilit ekranında hızlı cihaz geçişini destekliyordu. Şimdi aynı özellik Spotify'a da geliyor.

Bunlara ek olarak sağlık odaklı da bir yenilik geliyor. Kullanıcılar artık farklı cihazlardan gelen fitness verilerini tek bir yerden görüntüleyebilecek. Android'de Health Connect aracılığıyla yeniden tasarlanan Fitbit (Fitbit, Google’a ait) uygulaması, farklı giyilebilir cihazlardan ve uygulamalardan gelen verileri tek bir yerde görüntüleyebilecek. Bağlı uygulamalardan gelen verilere "Siz" sekmesinden erişilebilecek.

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Son olarak ise Wear OS odaklı bir güncelleme var. Artık kullanıcılar, Google Wallet'taki biniş kartlarına ek olarak, daha sorunsuz bir seyahat deneyimi rehberli yol tariflerine doğrudan saatlerinden erişebilecekler. Gerçek zamanlı kalkış takibi de dahil olmak üzere, Google Haritalar için toplu taşıma yol tarifleri de Wear OS'ye geliyor.

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