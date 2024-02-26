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    Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte detaylar

    Google, MWC 2024 kapsamında Android dahil olmak üzere önemli özellik duyuruları gerçekleştirdi. Bunların bir kısmı yapay zeka merkezli özellikler olurken bazıları ise kaliteye odaklanıyor.
    Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Mobil Dünya Kongresi MWC 2024 devam ederken firmalar etkinlik kapsamında birçok duyuru gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi olan Google, Android, Wear OS, Android Auto ve Gemini merkezli bir dizi özellik duyurusu gerçekleştirdi. Bu özellikler arasında mesajlar oluşturmak için Gemini kullanımı, görüntüler için yapay zeka tarafından oluşturulan altyazılar ve Android Auto için yapay zeka aracılığıyla metinlerin özetlenmesi erişim yer alıyor.

    Gemini, Google Mesajlar uygulamasında

    Google, bu haftadan itibaren Google Mesajlar'ın Gemini'ye uygulama içinden erişmenizi sağlayan bir özelliğe sahip olacağını söyledi. Özellik şu anda beta aşamasında ve yalnızca İngilizce'yi destekliyor. Özelliğe erişebilen kullanıcılar, "Chat with Gemini"yi mesaj taslağı hazırlamaya yardımcı olması için kullanabilecek. Ayrıca mesajlar üzerinde beyin fırtınası yapmak, etkinlik planları, yanıt önerileri ve daha fazlası için de kullanılabilecek.

    Android Auto, erişilebilirlik ve dahası

    Google, Android için yeni özellikler duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Daha güvenli sürüş için Android Auto da yapay zekadan nasibini alıyor. Akıllı telefonları araçlara bağlamak güzel olsa da mesajları okumak ve yanıtlamak dikkat dağıtıcı olabiliyor. oogle bu sorunu, siz yola odaklanmışken uzun metinleri ve yoğun grup sohbetlerini özetleyebilen ve ilgili yanıtlar önerebilen yapay zekayı Android Auto'ya ekliyor. Bu sayede AI tarafından desteklenmiş hızlı yanıtları vermek mümkün oluyor.

    Google ayrıca görme engelli ve az gören kişiler için Lookout aracılığıyla fotoğrafların ve çevrimiçi görüntülerin otomatik olarak oluşturulmuş yapay zeka açıklamalarını duyabilecekler. Ayrıca çevreyi keşfetme yardımcı olması açısından Haritalar'daki Lens için gelişmiş ekran okuyucu desteği de ekleniyor.

    Yaşam kalitesine odaklanan bir güncelleme de Google Dokümanlar'a geliyor. Artık kullanıcılar ilgili belgeye el yazısıyla açıklamalar ekleyebilecek. Bir süredir Android cihazlar YouTube Music oynatılırken kilit ekranında hızlı cihaz geçişini destekliyordu. Şimdi aynı özellik Spotify'a da geliyor.

    Bunlara ek olarak sağlık odaklı da bir yenilik geliyor. Kullanıcılar artık farklı cihazlardan gelen fitness verilerini tek bir yerden görüntüleyebilecek. Android'de Health Connect aracılığıyla yeniden tasarlanan Fitbit (Fitbit, Google’a ait) uygulaması, farklı giyilebilir cihazlardan ve uygulamalardan gelen verileri tek bir yerde görüntüleyebilecek. Bağlı uygulamalardan gelen verilere "Siz" sekmesinden erişilebilecek.

    Son olarak ise Wear OS odaklı bir güncelleme var. Artık kullanıcılar, Google Wallet'taki biniş kartlarına ek olarak, daha sorunsuz bir seyahat deneyimi rehberli yol tariflerine doğrudan saatlerinden erişebilecekler. Gerçek zamanlı kalkış takibi de dahil olmak üzere, Google Haritalar için toplu taşıma yol tarifleri de Wear OS'ye geliyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/26/24082279/google-gemini-messages-android-auto-google-docs https://techcrunch.com/2024/02/26/google-announces-new-accessibility-and-productivity-features-at-mwc/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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