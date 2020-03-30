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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı

    Honor bugün 5G bağlantısını destekleyen yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Kirin 820 yonga seti ile güçlendirilen Honor 30S dört arka kamera ile geliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı
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    Honor bugün yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Honor 30S olarak adlandırılan cihaz 5G bağlantı desteği, 64 megapiksel ana kamera ve 40 watt hızlı şarj teknolojisiyle geliyor.

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    Akıllı telefonda 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve HDR10+ desteği sunan 6.5 inç ekran var. Ön panelin 90.3'ünü kaplayan ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasını içeren bir delik bulunuyor.

    5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor 30S Teknik Özellikleri

    Honor 30S gücünü Mali-G57 GPU içeren Kirin 820 yonga setinden alıyor. 8 GB RAM'e sahip cihazın 128 ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneği mevcut.

    Link Turbo ve GPU Turbo teknolojileriyle donatılan cihaz 40 watt hızlı şarj özelli 4.000 mAh pilden besleniyor. Ayrıca kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıktığını belirtelim.

    5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Honor 30S Fiyat Etiketi

    Honor 30S'in arkasında 64 megapiksel ana sensör, 120 derece görüş açısına sahip 8 megapiksel geniş açılı lens, 3x optik / 20x dijital zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kamera ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

    Akıllı telefon 7 Nisan itibarıyla Çin'de satışa sunulacak. Uluslararası pazarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor. Fiyat etiketleri şu şekilde:

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 340 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 380 dolar


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