Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un dört arka kamera ile piyasaya sürdüğü ilk telefon olma özelliğini taşıyan Galaxy A9 (2018) modeli için, Android 10 tabanlı One UI 2.0 güncellemesi yayınlandı.
    1 sa.
    273
    10
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung'un ilk dört arka kameralı akıllı telefon modeli Galaxy A9 (2018), ikinci büyük güncellemesini aldı. Cihaz Android 9.0 Pie'a güncelledikten bir yıl sonra, One UI 2.0 arayüzlü Android 10 güncellemesini de aldı.

    Ayrıca Bkz. "LG, G serisi akıllı telefon üretimini sonlandırıyor"

    Kısa sürede tüm kullanıcılara dağıtılacak

    Kasım 2018'de piyasaya sürülen Galaxy A9 (2018) için yayınlanan güncelleme, Mart 2020 tarihli bir Google güvenlik düzeltme eki ve A920FXXU3CTCD sürüm numarası ile geliyor. Şu anda yeni yazılımı yalnızca Polonya'daki kullanıcılara dağıtılıyor, ancak yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak. Güncelleme ile birlikte akıllı telefonun Android 10 ve One UI 2.0'ın özel bir gece modu, selfie kamerada ağır çekim video kaydetme, yeni ebeveyn kontrol özellikleri, ekran kayıt ve birkaç yeni Android 10 özelliğini alacağı ifade edilmiş.

    Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un akıllı telefonlardaki yazılım güncellemelerine ilişkin mevcut politikası göz önüne alındığında, bu Galaxy A9 (2018)'in resmi olarak alacağı en son Android sürümü olacak. Anca cihazın bir yıl boyunca üç aylık periyotlarla güvenlik güncellemelerini de alacağını belirtelim. Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar-Yazılım Güncellemesi bölümüne göz atabilirsiniz.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a9-2018-android-10-update-rolling-out/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Onurmsq (--- ----) 28 dk.
    bari son olarak one ui 2.1i ver.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 18 dk. OnePlus 8 ve 8 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu! 48 dk. Geniş ölçekli araştırmaya göre aspirin kullanımı Alzheimer riskini azaltmıyor 56 dk. Corsair hava soğutmaya geri döndü | Corsair A500 test masamızda 1 sa. 5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı 1 sa. Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu Sonraki Sıcak suyla banyo yapmak kalp hastalığı riskini azaltıyor 2 sa. Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor 2 sa. 3Dfx Voodoo 3D grafik kartı LEGO ile canlanıyor 3 sa. Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı 3 sa. Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610 3 sa. HQ Trivia geri dönüyor 4 sa. Huawei, 8 Nisan'da açılır-kapanır kameralı yeni bir TV tanıtacak 4 sa. Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek 5 sa. Klasik Alfa Romeo ruhunun elektrikle buluşması: Alfa Romeo GTelectric 5 sa. OnePlus 8 Pro kamera özellikleri sızdırıldı 6 sa. Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı 6 sa. Dünyanın en çok satan akıllı telefonun üretimi durduruldu 7 sa. Google Classroom, Android ve iOS için en popüler eğitim uygulaması 7 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Türkçe olarak yayınlandı 7 sa. Microsoft, Xbox ve Teams için düzenlemelerle %775 artan talebi kontrol altında tutuyor 8 sa. Kızılay koronavirüs tedavisine başlıyor 8 sa. Markanın temel taşı: 2021 Genesis G80 tanıtıldı 9 sa. Huawei, Google hizmetlerini akıllı telefonlarına geri getirmek istiyor 9 sa. Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek: Peki kimler başvurabilir? 10 sa. Google bu sene 1 Nisan şakası yapmayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dyson sadece 10 günde solunum cihazı tasarladı ve 10.000 sipar...
    DonanımHaber
    Çin'de iki yeni Koronavirüs çeşidi tespit edildi
    DonanımHaber
    Epic Games Store’da bu hafta 3 oyun ücretsiz
    DonanımHaber
    Soulcalibur VI DLC Karakteri Haohmaru 31 Mart'ta Dövüşe Katılıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Stranger Things Koronavirüs'ten Etkilenmezse Yeni Sezonu 2021'...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim