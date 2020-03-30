Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu

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Samsung'un ilk dört arka kameralı akıllı telefon modeli Galaxy A9 (2018), ikinci büyük güncellemesini aldı. Cihaz Android 9.0 Pie'a güncelledikten bir yıl sonra, One UI 2.0 arayüzlü Android 10 güncellemesini de aldı.

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Kısa sürede tüm kullanıcılara dağıtılacak

Kasım 2018'de piyasaya sürülen Galaxy A9 (2018) için yayınlanan güncelleme, Mart 2020 tarihli bir Google güvenlik düzeltme eki ve A920FXXU3CTCD sürüm numarası ile geliyor. Şu anda yeni yazılımı yalnızca Polonya'daki kullanıcılara dağıtılıyor, ancak yakında diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak. Güncelleme ile birlikte akıllı telefonun Android 10 ve One UI 2.0'ın özel bir gece modu, selfie kamerada ağır çekim video kaydetme, yeni ebeveyn kontrol özellikleri, ekran kayıt ve birkaç yeni Android 10 özelliğini alacağı ifade edilmiş.

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Samsung’un akıllı telefonlardaki yazılım güncellemelerine ilişkin mevcut politikası göz önüne alındığında, bu Galaxy A9 (2018)'in resmi olarak alacağı en son Android sürümü olacak. Anca cihazın bir yıl boyunca üç aylık periyotlarla güvenlik güncellemelerini de alacağını belirtelim. Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar-Yazılım Güncellemesi bölümüne göz atabilirsiniz.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-a9-2018-android-10-update-rolling-out/

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