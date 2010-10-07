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5.Nesil olarak Apple'dan iPhone yerine iPhone'lar mı geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,8b
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29
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Üç günde 1,7 milyonluk satış yapmasına rağmen adı daha çok "Antennagate" skandalıyla anılan iPhone 4'den sonra yeni nesil iPhone yani 5.Jenerasyon iPhone hakkında çeşitli kaynaklar tarafından iddialar gelmeye başladı. Kaufman Bros.'un analistlerinden Shaw Wu'a göre Apple, 5.Jenerasyon iPhone'un daha doğrusu iPhone'ların form faktörünü yani boyutlarını belirlemek üzere.

Shaw Wu'nun açıklamalarına göre 5.jenerasyonda Apple, 4 senedir izlediği stratejinin dışına çıkacak ve iki farklı iPhone ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlardan biri üst sınıf akıllı telefon sınıfına girecek ve mevcut iPhone'ların ekranından daha büyük ekrana sahip olacak. Wu'nun bahsettiği ikinci iPhone ise, 3,5"'den daha küçük boyutlardaki ekranıyla düşük fiyatlı bir model olarak (dönem dönem dillendirilen iPhone Nano olabilir mi ?) piyasaya giriş yapacak. Wu, ayrıca, Apple'ın yeni modellerin geliştirilme aşamasında olduğunu ve alıştığımız iPhone döneminden (Haziran ayı) daha önce satışa sunulacağını söylüyor.

Analistimizin iddialarının doğru olup olmadığını zaman gösterecek ancak şunu belirtmekte fayda var; Wu'nun Apple dedikodularıyla ilgili karnesinde çok da iyi not bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Bence iphone artık 3d ekrana geçiş yapsın o menüdeki iconlar sağdan soldan bakınca havada asılıymış gibi dursun :)
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séquestre 9 yıl
Satış politikası umarım Iphone4 gibi olmaz..Bol bol göndersinler..
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aspirin_00 9 yıl
ekranı ben olsam çerçeveye sıfır olacak kadar buyuk ama ellen tutulduğunda çok buyuk olmayacak kadar ekran olmasını performans olarak 1 ghz den en az 3 ghz geçilmesini sd gibi kart belleklerler belleğin arttırılmasını video cameranın çektiği video ların 1080p lik ve bu görüntüyü bozmadan sıkıştırmasını (misal ham mov video video işleme programıyle aynı ebatta işlendiğinde 60 mb lık video 30 mb oluyor göruntu kaybında hiç bir şey olmadan ) tasarımda bazı alanların keskin hat bazı alanlarda oval hatların olması daha iyi olacağını hayal ederk 5. nesli bekliyoruz. şarj olayına gelince bu pil olayına derinlemesine gitmelerini aralıksız 3 gun video oynatack kadar batarya geliştirirseler normal kulllanım 3 haftaya bulur bu tipde telefon bence gunde 1.7. milyon değil 10 milyon satar.
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Mazeus 9 yıl

aspirin_00

ekranı ben olsam çerçeveye sıfır olacak kadar buyuk ama ellen tutulduğunda çok buyuk olmayacak kadar ekran olmasını performans olarak 1 ghz den en az 3 ghz geçilmesini sd gibi kart belleklerler belleğin arttırılmasını video cameranın çektiği video ların 1080p lik ve bu görüntüyü bozmadan sıkıştırmasını (misal ham mov video video işleme programıyle aynı ebatta işlendiğinde 60 mb lık video 30 mb oluyor göruntu kaybında hiç bir şey olmadan ) tasarımda bazı alanların keskin hat bazı alanlarda oval hatların olması daha iyi olacağını hayal ederk 5. nesli bekliyoruz. şarj olayına gelince bu pil olayına derinlemesine gitmelerini aralıksız 3 gun video oynatack kadar batarya geliştirirseler normal kulllanım 3 haftaya bulur bu tipde telefon bence gunde 1.7. milyon değil 10 milyon satar.



herşeyi geçtimde pil olayına takıldım kaldım iphone mevcut özelliklerine ek olarak + istiyorsun buna ragmen 3 hafta gidicek pil ömrü diyorsun pek makul gelmiyor dogrusu günlük kullanımda yaygın olarak kullanılabilicek batarya teknolojisi varmı varsa da fiyatı ne olur düşünmek gerek
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Batuist 9 yıl

aspirin_00

ekranı ben olsam çerçeveye sıfır olacak kadar buyuk ama ellen tutulduğunda çok buyuk olmayacak kadar ekran olmasını performans olarak 1 ghz den en az 3 ghz geçilmesini sd gibi kart belleklerler belleğin arttırılmasını video cameranın çektiği video ların 1080p lik ve bu görüntüyü bozmadan sıkıştırmasını (misal ham mov video video işleme programıyle aynı ebatta işlendiğinde 60 mb lık video 30 mb oluyor göruntu kaybında hiç bir şey olmadan ) tasarımda bazı alanların keskin hat bazı alanlarda oval hatların olması daha iyi olacağını hayal ederk 5. nesli bekliyoruz. şarj olayına gelince bu pil olayına derinlemesine gitmelerini aralıksız 3 gun video oynatack kadar batarya geliştirirseler normal kulllanım 3 haftaya bulur bu tipde telefon bence gunde 1.7. milyon değil 10 milyon satar.



emin ol apple öyle bir telefon yapabilirse bir günde 10 milyon satar.. hatta kim yapsa satar dicemde marka apple olursa kesin satar..
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broodofqueen 9 yıl

aspirin_00

ekranı ben olsam çerçeveye sıfır olacak kadar buyuk ama ellen tutulduğunda çok buyuk olmayacak kadar ekran olmasını performans olarak 1 ghz den en az 3 ghz geçilmesini sd gibi kart belleklerler belleğin arttırılmasını video cameranın çektiği video ların 1080p lik ve bu görüntüyü bozmadan sıkıştırmasını (misal ham mov video video işleme programıyle aynı ebatta işlendiğinde 60 mb lık video 30 mb oluyor göruntu kaybında hiç bir şey olmadan ) tasarımda bazı alanların keskin hat bazı alanlarda oval hatların olması daha iyi olacağını hayal ederk 5. nesli bekliyoruz. şarj olayına gelince bu pil olayına derinlemesine gitmelerini aralıksız 3 gun video oynatack kadar batarya geliştirirseler normal kulllanım 3 haftaya bulur bu tipde telefon bence gunde 1.7. milyon değil 10 milyon satar.


Bizim boyutumuzda pek mümkün değil bu dediklerin.
Sizin boyutu bilmiyorum, orada yapılabilir belki....
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Batuist 9 yıl
iphone 4 mükemmel bir telefon ama yeni nesilde olmasını istediğim iki şey var .. birisi aynı yüksek çözünürlükte super amoled ekran kullanması (ppi) bir diğeri ise anten sorununun olmaması.. ha olmasa da olur diyebileceğim ama olsa süper olur diyeceğim bir diğer yenilik ise ekranın dışında kalan çerçeveyi HTC telefonlardaki gibi dar yapması..
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Fashionality 9 yıl
Batuist

iphone 4 mükemmel bir telefon ama yeni nesilde olmasını istediğim iki şey var .. birisi aynı yüksek çözünürlükte super amoled ekran kullanması (ppi) bir diğeri ise anten sorununun olmaması.. ha olmasa da olur diyebileceğim ama olsa süper olur diyeceğim bir diğer yenilik ise ekranın dışında kalan çerçeveyi HTC telefonlardaki gibi dar yapması..


bi yerde super amoled ekranın aslında çok abartıldığı yani renklerin aşırı canlı olduğu için güzel gibi dursada aslında doğal gözükmediği yazıyordu.. yani şimdiki ekran bence güzel ve değiştirmelerine gerek yok
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SpyWar 9 yıl
Bu zamana kadar tek model cikardilar bunu bozacaklarini sanmiyorum.
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DarkPlayer00 9 yıl
Bana mantıklı geldi
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cabatay 9 yıl

SpyWar

Bu zamana kadar tek model cikardilar bunu bozacaklarini sanmiyorum.


+1000
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The Catalyst 9 yıl

SpyWar

Bu zamana kadar tek model cikardilar bunu bozacaklarini sanmiyorum.


+1
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Fashionality 9 yıl
apple ın iPhone 5 i üst sınıf ve alt sınıf diyerek farklı modellerde piyasaya sürmek gibi bi hata yapacağını zannetmiyorum..
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Krandei 9 yıl
Şimdi bu dedikodudakı iki çeşit iphone düşüncesinin müşterilerin beyninde olgunlaşması beklenecek, müşteriler tarafından tutarlı olduğu düşünülmesi ve kabul görmesi halinde uygulanacak, kabul görmemesi halinde Analistimizin karnesine bir "eksi puan" daha eklenecek diyorum
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