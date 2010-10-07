5.Nesil olarak Apple'dan iPhone yerine iPhone'lar mı geliyor ?

Üç günde 1,7 milyonluk satış yapmasına rağmen adı daha çok "Antennagate" skandalıyla anılan iPhone 4'den sonra yeni nesil iPhone yani 5.Jenerasyon iPhone hakkında çeşitli kaynaklar tarafından iddialar gelmeye başladı. Kaufman Bros.'un analistlerinden Shaw Wu'a göre Apple, 5.Jenerasyon iPhone'un daha doğrusu iPhone'ların form faktörünü yani boyutlarını belirlemek üzere.

Shaw Wu'nun açıklamalarına göre 5.jenerasyonda Apple, 4 senedir izlediği stratejinin dışına çıkacak ve iki farklı iPhone ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlardan biri üst sınıf akıllı telefon sınıfına girecek ve mevcut iPhone'ların ekranından daha büyük ekrana sahip olacak. Wu'nun bahsettiği ikinci iPhone ise, 3,5"'den daha küçük boyutlardaki ekranıyla düşük fiyatlı bir model olarak (dönem dönem dillendirilen iPhone Nano olabilir mi ?) piyasaya giriş yapacak. Wu, ayrıca, Apple'ın yeni modellerin geliştirilme aşamasında olduğunu ve alıştığımız iPhone döneminden (Haziran ayı) daha önce satışa sunulacağını söylüyor.

Analistimizin iddialarının doğru olup olmadığını zaman gösterecek ancak şunu belirtmekte fayda var; Wu'nun Apple dedikodularıyla ilgili karnesinde çok da iyi not bulunmuyor.