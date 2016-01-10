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6 mm kalınlığındaki "kağıt kamera" 28 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor

Japon üreticiler çoğu zaman ilginç ürünlerle karşımıza çıkıyorlar. Bu kez öne çıkan ürün ise 6mm kalınlığındaki kağıt kamera. Video ve fotoğraf çekebilen ürün 28 dolarlık fiyat etiketine sahip.
3 yıl
7,9b
1
23
Fotoğraf Makineleri
Oğuz Avcı
Editör
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6 mm kalınlığındaki
 
Günümüzde dijital kamera satın almak isteyen bir kişi muhtemelen ilk olarak seçeneklerin fotoğraf ve video kayıt kalitelerini göz önüne alacaktır. Peki bunları çok fazla önemsemeyeceğiniz bir seçenek olsaydı? Japonya'da faaliyet gösteren bir üretici fotoğraf ve video kalitesini çok da sorgulamayacağınız ilginç bir ürün ortaya koyuyor.
"Kağıt Kamera" olarak tanıtılan dijital kamera yalnızca 6mm inceliğe sahip ancak buna rağmen standart işlevlerini yerine getirebiliyor. Oldukça basit kullanıma sahip kamerada bir adet açma kapama tuşu ve bir adet mod seçeneği bulunuyor. Mod seçeneğinde fotoğraf çekimi ve video kaydı özelliklerinden birisi seçilebiliyor. Üst kısımdaki LED ışığı ise çekim anında yanarak cihazın kayıtta olduğu bilgisini veriyor. Micro SD kart desteği sayesinde kağıt kameranın depolama birimi de 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Kamera üzerinde çekilen görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılmasını kolaylaştırmak için USB 2.0 portuna da yer verilmiş.
6 mm kalınlığındaki
 
6 mm kalınlığındaki
 
Kameranın çektiği fotoğraflar 1,280 x 1024 piksel çözünürlükte, video kaydı ise 720 x 480 pikselde 30 FPS. Bu değerler günümüz koşulları için oldukça düşük olsa da ürünün "retro" severler için üretildiğini ve yalnızca 6mm kalınlığa sahip olduğunu hatırlatalım. Kendi içerisinde dahili bir bataryaya da sahip olan "Kağıt Kamera"  28 dolarlık fiyatıyla Japonya'da oldukça büyük bir ilgi görmüş ve ilk parti satışları kısa sürede tükenmiş.

Video kayıt özelliği, fotoğraf çekimine göre daha başarılı olan kameranın örnek fotoğrafına ve videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
6 mm kalınlığındaki

http://bgr.com/2016/01/09/paper-thin-camera-6mm/ Yorum Yaz
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qrolica 3 yıl en beğenilen
Güzel Sanatlar okuyorsanlar için müthiş fırsat !
Bu kamera sizin için yağlı boya çiziyor
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Emre Kocakaya 3 yıl
Olmasada olur..
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clopin 3 yıl
kagıt deyince 1mm altı bişey sandım benim telefon bile daha ince
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aycibin 3 yıl
en azından ucuz sayılır.al çocuğa oynasın bozana kadar
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alicb 3 yıl
güzel bi aksesuar olmuş
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AhmetSelçuk 3 yıl
Tamamen gereksiz bir şey. Buna verilen paraya yazık. İnsanı fotoğraf çekmekten soğutacaklar.
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aozgec 3 yıl
şarj süresi önemli. Eğer cihaz uzun süre pil ömrü sunmuyorsa güncel bir cep telefonu taşıyan bir kişi için çok da anlamlı olmayacaktır.
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Ev Terliği 3 yıl
Çin malı telefon kamerasıyla aynı :)
Bedava verseler bir kere deklanşöre basmam :D
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ylmzsngl 3 yıl
Dünyayı teknoloji çöplüğü haline getiriyorlar. Bu ürün fotoğraf makinası diye sunuluyor ama foto çekemiyor. Geriye ne kalıyor? değişik bir tasarım ve farklı bir ürün. çocuk gibi alıp iki dk. sonra bir kenara atacağınız bir ürün için 28 dolar çok pahalı.
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reactor1111 3 yıl
Fiyat olarak çok iyi tabi. Ancak çokta ince bir kamera değil sanki. Huawei P8 6.4mm incelikle. kağıt telefon mu oluyor o zaman Huawei P8?
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01myavuz 3 yıl
Fotoğrafı almasınlar diyemi koymuşlar?
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Umutcan 3 yıl
6mm çok ince sayılmaz ki kağıt diye tanıtılan bir ürün için. Bu incelikte artık akıllı telefon üretiliyor, hatta altına bile iniliyor.
Görüntü kalitesine bakılırsa f/p da değil.
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Mr. Jingles 3 yıl
Bundan yirmi yıl sonra kimbilir ne seviyeye gelecek bu kağıt kamera. Teknoloji nasıl gelişiyor.
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kadirirdem 3 yıl
Anca çocuklara verilir oynadılar diye...
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FromZeroToHero 3 yıl
sanki tam olmamış. japonların garip garip icatları da olabiliyor hepsine şey etmemek lazım
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1BilimAdamı 3 yıl
fp ürünü
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