6 mm kalınlığındaki "kağıt kamera" 28 dolarlık fiyatıyla dikkat çekiyor

Günümüzde dijital kamera satın almak isteyen bir kişi muhtemelen ilk olarak seçeneklerin fotoğraf ve video kayıt kalitelerini göz önüne alacaktır. Peki bunları çok fazla önemsemeyeceğiniz bir seçenek olsaydı? Japonya'da faaliyet gösteren bir üretici fotoğraf ve video kalitesini çok da sorgulamayacağınız ilginç bir ürün ortaya koyuyor.

"Kağıt Kamera" olarak tanıtılan dijital kamera yalnızca 6mm inceliğe sahip ancak buna rağmen standart işlevlerini yerine getirebiliyor. Oldukça basit kullanıma sahip kamerada bir adet açma kapama tuşu ve bir adet mod seçeneği bulunuyor. Mod seçeneğinde fotoğraf çekimi ve video kaydı özelliklerinden birisi seçilebiliyor. Üst kısımdaki LED ışığı ise çekim anında yanarak cihazın kayıtta olduğu bilgisini veriyor. Micro SD kart desteği sayesinde kağıt kameranın depolama birimi de 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Kamera üzerinde çekilen görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılmasını kolaylaştırmak için USB 2.0 portuna da yer verilmiş.





Video kayıt özelliği, fotoğraf çekimine göre daha başarılı olan kameranın örnek fotoğrafına ve videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kameranın çektiği fotoğraflar 1,280 x 1024 piksel çözünürlükte, video kaydı ise 720 x 480 pikselde 30 FPS. Bu değerler günümüz koşulları için oldukça düşük olsa da ürünün "retro" severler için üretildiğini ve yalnızca 6mm kalınlığa sahip olduğunu hatırlatalım. Kendi içerisinde dahili bir bataryaya da sahip olan "Kağıt Kamera" 28 dolarlık fiyatıyla Japonya'da oldukça büyük bir ilgi görmüş ve ilk parti satışları kısa sürede tükenmiş.

http://bgr.com/2016/01/09/paper-thin-camera-6mm/