60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir

Günümüzde uluslararası ürün tedariki yapan pek çok şirket, havayolu taşımacılığı çok daha hızlı olmasına rağmen haftalarca süren deniz taşımacılığını kullanıyor. Tabi bu durumun en önemli nedeni uçakların yakıtları ve mürettebatları için ödenecek miktarın gemilere kıyasla oldukça fazla olması. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Natilus isimli girişim, ütopik görünen ancak pratiğe dökülmesi halinde havayolu taşımacılığını yüzde 50 daha ucuz hale getireceği iddia edilen yeni bir fikir ortaya koydu.

Deniz taşımacılığından 17 kat daha hızlı ve havayolu taşımacılığının yarısı kadar maliyetli olan Natilus’un sistemi şu şekilde: Şirket üretmeyi planladığı 60 metre uzunluğunda(yaklaşık olarak bir Boeing-777 boyutunda) drone’larla mürettebatı azaltarak ve yakıt verimliliğini arttırarak 90 tonun üzerinde malzeme taşımayı amaçlıyor. Şirket yakıt verimliliğini sağlamak için drone’u, yolcu uçaklarının uçtuğu 30.000 feet yüksekliğinde değil 20.000 feet seviyesinde uçuracak. Ayrıca drone’larda yüksek verimlilikle çalışan ve genellikle kargo uçaklarında kullanılan turboprop motoru ile yolcu uçaklarında kullanılan turbofan motoru yer alacak.

Yaz Aylarında İlk Test Uçuşu Yapılacak

Pek çok kişinin hayal olarak nitelendirdiği bu fikri bir an önce uygulamaya dökmek isteyen Natilus kolları sıvamış durumda. İlk olarak şirket birkaç ay içinde 30 metre uzunluğunda dev bir drone prototipini San Francisco’da test edecek. Eğer uçuş başarılı geçerse 2020 yılına kadar hazır olması planlanan 60 metre uzunluğundaki drone ilk müşterilerine teslimatı gerçekleştirecek.

Şimdilik Natilus’un deneme uçuşları ve hedeflenen dev drone’u oluşturmak için önlerindeki tek engel finansman gibi görünüyor ancak şirket buna da bir çare bulmuş gibi. Ünlü Amerikalı yatırımcı Tim Draper’den 750.000$’lık destek alan şirket, halen kendisini tanıtmaya ve yatırım toplamaya çalışıyor. Tabi bu yaz ayında yapılması planlanan test uçuşunun başarılı sonuçlanması halinde Natilus’un adından daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/03/27/natilus-air-freight-drone/