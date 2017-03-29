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60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir

Natilus isimli drone girişimi, bu yaz test etmeyi ve 2020 yılında ilk kez kullanmayı planladığı uçak büyüklüğünde devasa drone’lar ile hava taşımacılığını ucuz hale getirmeye çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde uluslararası ürün tedariki yapan pek çok şirket, havayolu taşımacılığı çok daha hızlı olmasına rağmen haftalarca süren deniz taşımacılığını kullanıyor. Tabi bu durumun en önemli nedeni uçakların yakıtları ve mürettebatları için ödenecek miktarın gemilere kıyasla oldukça fazla olması. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Natilus isimli girişim, ütopik görünen ancak pratiğe dökülmesi halinde havayolu taşımacılığını yüzde 50 daha ucuz hale getireceği iddia edilen yeni bir fikir ortaya koydu.
60 Metre boyundaki dev dronelar havayolu taşımacılığını ucuz hale getirebilir

Deniz taşımacılığından 17 kat daha hızlı ve havayolu taşımacılığının yarısı kadar maliyetli olan Natilus’un sistemi şu şekilde: Şirket üretmeyi planladığı 60 metre uzunluğunda(yaklaşık olarak bir Boeing-777 boyutunda) drone’larla mürettebatı azaltarak ve yakıt verimliliğini arttırarak 90 tonun üzerinde malzeme taşımayı amaçlıyor. Şirket yakıt verimliliğini sağlamak için drone’u, yolcu uçaklarının uçtuğu 30.000 feet yüksekliğinde değil 20.000 feet seviyesinde uçuracak. Ayrıca drone’larda yüksek verimlilikle çalışan ve genellikle kargo uçaklarında kullanılan turboprop motoru ile yolcu uçaklarında kullanılan turbofan motoru yer alacak.

Yaz Aylarında İlk Test Uçuşu Yapılacak 

Pek çok kişinin hayal olarak nitelendirdiği bu fikri bir an önce uygulamaya dökmek isteyen Natilus kolları sıvamış durumda. İlk olarak şirket birkaç ay içinde 30 metre uzunluğunda dev bir drone prototipini San Francisco’da test edecek. Eğer uçuş başarılı geçerse 2020 yılına kadar hazır olması planlanan 60 metre uzunluğundaki drone ilk müşterilerine teslimatı gerçekleştirecek.

Şimdilik Natilus’un deneme uçuşları ve hedeflenen dev drone’u oluşturmak için önlerindeki tek engel finansman gibi görünüyor ancak şirket buna da bir çare bulmuş gibi. Ünlü Amerikalı yatırımcı Tim Draper’den 750.000$’lık destek alan şirket, halen kendisini tanıtmaya ve yatırım toplamaya çalışıyor. Tabi bu yaz ayında yapılması planlanan test uçuşunun başarılı sonuçlanması halinde Natilus’un adından daha fazla söz ettirmesi bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/27/natilus-air-freight-drone/ Yorum Yaz
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St Batuhan 2 yıl en beğenilen H34RTL3SS
H34RTL3SS

uçak yapcaz ama adına dron dersek ilgi çeker mi dediniz ne bu şimdi ?

Sürücüsüz konusundan öte geliyor olay. Yani içinde herhangi bir mürettebat olmayacak ve sadece yükler bulunacak. Bir de bilgisayar sistemi. Eh bu durumda insanların azalması da yakıta katkı yapar ve o insanların yanında taşıdığı dökümanlar, onların ihtiyaçları için koyulan ekstra bileşenler azalınca da ek yakıt tasarrufu olur. Ayrıca karma bir sistem ve yükseklik ayarıyla daha da verimli tutulmaya çalışılmış. Haber bu olaylar üzerine.
H34RTL3SSuçak yapcaz ama adına dron dersek ilgi çeker mi dediniz ne bu şimdi ?Sürücüsüz konusundan öte geliyor olay. Ya...
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H34RTL3SS 2 yıl
uçak yapcaz ama adına dron dersek ilgi çeker mi dediniz ne bu şimdi ?
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kadirirdem 2 yıl
Drone ile Uçağı karıştırmışlar anlaşılan.
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Ussuz 2 yıl
Muhtemelen oldukça yavaş gidecek hâliyle az güç harcamış olacak.
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axaxa 2 yıl
Yeni nesil insansız savaş araçları fayda içinde kullanılırsa böyle iyi olur tabi.
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CENS. 2 yıl
Felaket senaristi olmak istemem ama bu tür teknolojiler terör saldırıları için birebir hale geldi. Geçen bi haber okudum kargo için küçük uzaktan kumandalı araç kadar araç koy içine bombayı adrese teslim. Bunlara da yükle bombayı havadan hop adrese teslim.
Ne bileyim dünya öyle bir dünya oldu ki güzel gelişmelerinden içinden bile kötü şeyler çıkartabilecek kadar şizofren hale soktu bizi.
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mbs02 2 yıl
şimdi bu uçak yakıtı kullanmayacak mı? Kullanacaksa nasıl %50 maliyet düşecek. Erke dönengeci gibi olmasın bu...
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H34RTL3SS 2 yıl
uçak yapcaz ama adına dron dersek ilgi çeker mi dediniz ne bu şimdi ?
1 Yanıt Yanıtla +7
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St Batuhan 2 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS

uçak yapcaz ama adına dron dersek ilgi çeker mi dediniz ne bu şimdi ?

Sürücüsüz konusundan öte geliyor olay. Yani içinde herhangi bir mürettebat olmayacak ve sadece yükler bulunacak. Bir de bilgisayar sistemi. Eh bu durumda insanların azalması da yakıta katkı yapar ve o insanların yanında taşıdığı dökümanlar, onların ihtiyaçları için koyulan ekstra bileşenler azalınca da ek yakıt tasarrufu olur. Ayrıca karma bir sistem ve yükseklik ayarıyla daha da verimli tutulmaya çalışılmış. Haber bu olaylar üzerine.
2 Yanıt Yanıtla +8
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