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ABD’de kayıtlı drone sayısı uçakları ikiye katladı

Federal Havacılık Kurulu’nun açıkladığı verilere göre ABD’de Kurul’a başvurup drone’unu kayıt ettiren 770.000’den fazla drone sahibi var. Bu sayı ülkedeki uçakların sayısının iki katından bile fazla.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Günümüzde sadece eğlence ve denemek için drone almayı düşünenlerden drone’u profesyonel çekimler için kullanmak isteyenlere kadar herkesin bütçesine uygun geniş fiyat aralıklarına sahip drone’lar bulunabiliyor. Tabi bu durum ulaşılması kolay kullanması da eğlenceli olan drone’lara yönelik yoğun bir ilgiye neden oluyor. Drone satışında önde gelen ülkelerden olan ABD de ise kayıtlı drone’ların sayısı 1 milyona yaklaşırken ülkedeki yolcu taşıyan uçakların sayısını ikiye katlamış durumda.

Federal Havacılık Kurulu’nun 2015 yılının sonlarına doğru drone’ların tehlikeli olabileceği gerekçesiyle drone sahibi kişilerin drone’larını Kurul’a kayıt ettirmesi gerektiğini duyurmuştu. Kurulun yöneticisi Michael Huerta’nın yaptığı açıklamaya göre duyurudan günümüze kadar geçen süre zarfında toplam 770.000’in üstünde kişi kurula başvurdu ve drone’larını kayıt ettirdi. Bununla birlikte drone’u; çekim, test uçuşu ve ticari operasyonlarda kullanmak isteyenlerin kendilerinden özel olarak sertifika almaları gerektiğini belirten Huerta, yaklaşık bir buçuk yıllık zaman diliminde toplamda 37.000 kişiye Uzaktan Pilot Sertifikası verdiklerini dile getirdi.

Sayı Katlanarak Artacak 

Michael Huerta bu sayıların dışında pek çok kişinin kendilerine başvurmadan ve kuralları görmezden gelerek drone kullanmaya devam ettiğini ancak yine de 770.000’in inanılmaz bir sayı olduğunu ifade etti. Ülkedeki hafif uçaklardan jumbo jetlere kadar toplam uçak sayısının 320.000 olduğunu da dile getiren Huerta, 2021 yılına kadar hobi amaçlı kullanılan drone sayısının 3.55 milyona; ticari amaçlı kullanılan drone’ların ise 442.000’e ulaşacağını bekliyor. Bununla birlikte Kurul’un ticari kullanım için 2021 yılına kadar 280.000’in üstünde sertifika vereceği düşünülüyor.

Bu artan sayılarla birlikte işlerin denetlenmesi ve olası kazaların önüne geçilmesinin oldukça zor bir hal alacağının altını çizen Michael Huerta, drone ve diğer insansız hava araçlarına yönelik denetleme ve incelemeler için mevcut Federal Havacılık Kurulu’ndan farklı bir kurul oluşturmak istediklerini ifade etti. Ayrıca drone kullanımının tam anlamıyla yaygınlaşmadığı dönemde ticari kullanım için sıkı kurallar getiren Kurul’un Amazon, FedEx, Facebook, Wal-Mart  gibi şirketlerin artık drone kullanımına (neredeyse) tamamen hazır hale gelmiş olmasıyla birlikte yeni ve daha esnek düzenlemeler getirmesi bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/28/there-are-over-770-000-registered-drone-owners-in-the-us/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Gayet normal bence...
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mcrew 2 yıl
drone olayı özellikle çekimlerde maliyeti çok düşürüyor sanırım
yıllar önce organize işler filminde çekilen havadan çekim maliyetleri ile

şu an drone lar ile çekilen filmlerin ya da tanıtımların maliyetleri çok aza inmiştir diye tahmin ediyorum

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axaxa 2 yıl
Gayet normal.
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alemburda34 2 yıl
Oysaki uçaklar daha ucuz dimi
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fuujitsu 2 yıl
Ne var ki yani bunda?
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