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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

645 Pro Mk II isimli fotoğraf uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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645 Pro Mk II isimli fotoğraf uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi
iOS 5.1 ve üstü Apple iPhone/iPad modelleri için geliştirilmiş başarılı fotoğraf uygulaması 645 Pro Mk II, 3.0 sürümüne güncellendi.
Profesyonel fotoğraf makinelerinin kullanıcılara sağladığı ayar seçeneklerini ve kullanım özellikleri akıllı cep telefonları üzerine getiren uygulama, 3.0 versiyonu ile çok daha kullanışlı bir ara yüze, yeni film modlarına ve kullanıcıların kendi film modlarını oluşturmalarına imkan sağlayan yapıya kavuşmuş durumda. Genel olarak performans yenilikleri de yapılan uygulamaya, ayrıca çok daha ayrıntılı kamera kontrol seçenekleri de eklenmiş.
Apple App Store üzerinde 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 645 Pro Mk II uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
645 Pro Mk II isimli fotoğraf uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi

https://itunes.apple.com/app/645-pro/id518235205?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yukuberk 6 yıl
Yahu ne gerek var bunlara? Git bi xperia cihaz al zaten kamera fonksiyonları üst seviye.
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Umutcan 6 yıl
Bir türlü manuel iso gelmiyor ama.
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magus.fatum 6 yıl
ipad 3 sahibiyim ve cihazı kasıyor ._____.
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