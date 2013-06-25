645 Pro Mk II isimli fotoğraf uygulaması 3.0 sürümüne güncellendi





iOS 5.1 ve üstü Apple iPhone/iPad modelleri için geliştirilmiş başarılı fotoğraf uygulaması 645 Pro Mk II, 3.0 sürümüne güncellendi.

Profesyonel fotoğraf makinelerinin kullanıcılara sağladığı ayar seçeneklerini ve kullanım özellikleri akıllı cep telefonları üzerine getiren uygulama, 3.0 versiyonu ile çok daha kullanışlı bir ara yüze, yeni film modlarına ve kullanıcıların kendi film modlarını oluşturmalarına imkan sağlayan yapıya kavuşmuş durumda. Genel olarak performans yenilikleri de yapılan uygulamaya, ayrıca çok daha ayrıntılı kamera kontrol seçenekleri de eklenmiş.

Apple App Store üzerinde 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 645 Pro Mk II uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/645-pro/id518235205?mt=8