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64-bit ARM işlemcilerin üretimi için geri sayım başladı, 2014 telefonlar "gerçek" yeni nesil cihazlar olacak

6 yıl
2,7b
1
49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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64-bit ARM işlemcilerin üretimi için geri sayım başladı, 2014 telefonlar
2013'ün en hızlı telefonu hangisi olacak, Galaxy S4 mü, HTC One mı yoksa Haziran'da tanıtılması beklenen iPhone 5S mi ? Bu tartışma uzun süre daha devam edecek gibi görünüyor ancak diğer taraftan tüm telefonları eski nesil olarak görmemize neden olacak teknolojik gelişim için ARM ve yarıiletken üreticilerinin hazırlıkları dasürüyor ve 2014 ile birlikte mobil cihazlar tarihinin en radikal dönüşümlerinden birinin yaşanması bekleniyor.
Cortex-A8, Cortex-A9 ve Cortex-A15 gibi işlemciler, farklı teknik özelliklere ve performans seviyelerine sahip olmakla birlikte temelde ARMv7 mimarisi üzerinde şekillenen 32-bit işlemciler olduklarını görüyoruz. Samsung Exynos Octa işlemcisi Cortex A15 tasarımını temel alırken, örneğin şu an satılmakta olan Tegra 2 ve Tegra 3 ise Cortex A9 tasarımlarını baz almakta. Qualcomm'un Snapdragon ailesi ise modeline göre diğer üreticilerde olmayan çeşitli özelleştirmeler barındırmakta ve örneğin Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemciler, kısmen Cortex-A9, kısmense Cortex-A15 özelliklerine sahip olup ayrıca Cortex tasarımında yer almayan yani Qualcomm tarafından geliştirilen ek yeteneklerle güçlendirilmiş durumdalar. Kısaca özetlemek gerekirse; şu an akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan ARM işlemciler 32-bit olup, belli başlı noktalar itibariyle birbirlerinden ayrılmaktalar. Ancak duyurusu bir süre önce yapılan Cortex-A50 serisi tamamiyle yeni ARM işlemciler, çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirip, ultra mobil dünyayı 64-bit ile tanıştıracak.
ARM'ın yeni işlemci ailesi ARMv8 mimarisini temel alıyor ve 64-bit desteği ile yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Cortex-A53 ve Cortex-A57 olmak üzere ilk etapta iki farklı model ile karşımıza çıkacak olan yeni işlemci ile karşımız çıkacak olan platformda, Cortex-A53, %40 kadar daha küçük zar alanında Cortex-A9 performansı sunacak (32-bit modunda) ve ekstra yenilikleri bünyesinde barındıracak. Enerji verimliliğinin de ciddi oranda geliştirildiği bu işlemci, 2014 içerisinde özellikle orta segment odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkması bekleniyor. Asıl büyük gelişim ise Cortex-A57 ile birlikte gerçekleştirilecek ve günümüzün en hızlı modern işlemcileri ile kıyaslandığında 3x kat daha yüksek performans verecek.
ARM'ın açıklamalarına bakılırsa Cortex-A57 aynı zamanda günümüzün tablet ve dizüstü bilgisayar işlemcilerine kıyasla 5x daha fazla güç verimliliği sağlayacak. Yeni komut setlerinin de performans gelişimine ciddi katkı sağlayacağı işlemci, x86 mimarilerine kıyasla ARM'ın en zayıf kaldığı noktalardan bir tanesi olan kayar nokta performansında da çok ciddi bir artışın önünü açacak. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek olan Cortex-A57 ile ARM, sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp, dizüstü bilgisayar pazarına da yaygın giriş yapmanın planlarını yapıyor olacak. Açıklanan verilere bakılırsa, en yüksek performans seviyesindeki güç tüketimi açısından, big.Little tasarımının avantajları ve 20nm fabrikasyon süreciyle üretimin artışları sayesinde önemli bir fark elde edilmiş olacak. 
Peki bu kadar açıklamayı neden yaptık? ARM ve TSMC bugün yaptığı açıklama ile Cortex-A57 işlemcisi için 16nm FinFET (Cortex-A57 işlemciler için 20nm transistör) teknolojisiyle üretime dönük tasarım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu şu demek oluyor, iki firma artık hacimli üretime hazır ve 2014 ile birlikte TSMC tesislerinde üretilmiş Cortex-A57 işlemcilerin çıkışı ve bu işlemcileri kullanan telefonların lanse edilişine tanık olacağız. Belki akıllara şu gelebilir, zaten her yıl düzenli olarak yeni işlemciler ve bu işlemcileri kullanan yeni telefonlar çıkıyor ancak altını bir kez daha çizmek gerekiyor; bu sefer ki değişim çok daha önemli ve dikkat çekici zira haberimizin üst kısımlarında da belirttiğimiz üzere ARM, uzun bir aradan sonra "tamamiyle" yeni bir mimariye geçiş yapıyor ve 64-bit desteği geliyor.
Performansı farkı, yeni GPU'lar, yeni üretim teknolojileri, enerji verimliliği ve 64-bit desteğini dikkate aldığımızda, önümüzdeki yıl çıkacak üst seviye telefonlar, gerçek anlamda radikal bir değişimi simgeleyecek ve malesef bu yılın tüm telefonları, hızlı bir şekilde unutulmaya başlanacak. 

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fx57 6 yıl en beğenilen Hicks
Hicks

Merhaba,

Islemcilerin yeni komut setlerini kullanmasi ve yeni mimariye gecisleri beraberinde cok fazla uyumluluk sorunu yaratacaktır, 1-2 sene icinde şu anki gibi yaygınlaşacağını pek mumkun gormuyorum. Sadece donanımın hazır olması hic birsey ifade etmez, kullanan yazılım konusu cok onemli. Once platform (OS) daha sonra ise App seviyesi uyum saglamalı ama bunlar cok zaman alacak isler. Demem o ki, bu habere guvenip satın alma planlarınızı degistirmeyin...

Tesekkurler,

Hicks

Merhaba,

Zaten bu yüzden ARM, Cortex-A57 işlemcisinin performans değerlerini açıklarken, özellikle 32-bit moduna vurgu yapıyor. Yani bahsedilen performans farkları, 32-bit modunda Cortex-A57 vs. mevcut Cortex işlemcileri olarak düşünülebilir. Diğer taraftan 1 yıllık satın alma planı yapmak tabi ki çok doğru değil, bu haberin göstermek istediği tek bir amaç var ki o da şu; yakın gelecekte mobil cihazlar için belki de ARM tarihinin en büyük dönüşümlerinden bir tanesi yaşanacak ve bundan ötürü X2 modeli çıktığında değer kaybeden X modelinden ziyade, 64-bit işlemcilerle birlikte mevcut cihazlar daha da hızlı gözden düşecekler. Yazılım-donanım uyumu tabi ki önemli ancak daha önce PC dünyasında da yaşadığımız üzere söz konusu sadece işlemci bile olsa daha yenisi, daha günceli her zaman tercih nedeni olmuştur. Cortex-A50 serisi işlemciler de yazılım hazır olmasa bile ileriye dönük olarak bu yeteneğin (64-bit) temelini atmış olacak, şu anki işlemcilerin yapamayacağı en büyük eksiklik te bu olacak. Daha yenisini beklemek diye bir şey mümkün değil, zira her zaman hep daha iyileri olacaktır ama sözün özü, bir dönüşüm bizleri bekliyor olacak, bunu da bilmek ve farkında olmak gerekiyor..

Teşekkür ederim.

Sevgiler,
HicksMerhaba,Islemcilerin yeni komut setlerini kullanmasi ve yeni mimariye gecisleri beraberinde cok fazla uyumluluk sorunu ya...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 6 yıl
Özetle... Mümkünse bu sene telefonunuzu değiştirmeyin.
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multiTYRT 6 yıl
Neymiş bu Samsung'un kendi yapmış gibi söyleyip övüneceği teknoloji mi?
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sertacarslan 6 yıl
İşlemcinin enerji tasarruflu olması yetmiyor ki! Şu pil düşmanı ekrana ve wifi'ye de bir çare bulsalar ne güzel olacak!
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darkaura 6 yıl
bu telefon neslini atlamayi planliyordum. isabet oldu. elimdeki telefon hala fazlasiyla yeterli.
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orhankara95 6 yıl
Maaş %5, telefon performansı %10, telefon fiyatı %20 artsın.
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DH Misafiri 6 yıl
intel hata yaptı. x86 yı zamanında nvidia yada lisanslayacaktı. hatta başka firmalarada lisanslaması lazımdı. arm ın bu kadar yaygın olmasının sebebi budur yoksa güç tüketimi olarak zaten aralarında kapanmayacak bi fark yok. arm yerine x86 da mobilde gayet başarılı olabilirdi.
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ati39 6 yıl
büyk bir değişim ve değişim ve yenilik dedikleri buı işte..ıvır zıvır şeylerin değişmesi ile yeni fonksiyonların gelmesiyle değişim olmaz zaten ...değişim budur..umarım dedikleri gibi olur..
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xpclient 6 yıl
Bİz o 3x daha hızlı,5x daha parlak,10x daha küçük palavralarını çok duyduk yahu.
X katsayısı o kadar küçük ki başına ne koyarsan koy o yıl geldimi, pek bişi farketmiyor.
Şimdiye göre hızlı,ama o zamanının yazılımlarına karşı nasıl olacak tahmin ediyoruz.
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Mihrali Bey 6 yıl
Daha Cortex 15'liler gelmedi TR'ye. Habere bak!
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interwap 6 yıl
iPhone 5s çıkmadan eskidi.
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aslannn 6 yıl
Asıl Pilden haber olur : 3gün (72saat) gercek full kullanım süreli(3g-wifi-parlaklık full-oyun vs..) olan li-on ve veya yakıt hücreli piller işte ozaman VAY BEEE deriz..
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