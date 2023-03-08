AMD Ryzen 9 7950X3D, Core i9 13900K’yı geçerek en iyi oyun işlemcisi oldu

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7000X3D işlemciler görünüşe göre oyun camiasının üstünde iyi bir izlenim bıraktı. Henüz yaygın bir şekilde raflarda bulunmasa da AMD Ryzen 7000X3D işlemciler alınabilecek en iyi oyun işlemcileri olarak ifade ediliyor. 3DCenter, birden fazla medya kuruluşundan elde ettiği verileri bir araya getirerek bize kimin işlemcisinin daha hızlı olduğunu gösterdi.

Ryzen 9 7950X3D hem performanta hem verimlilikte önde

Veriler, yapılan 16 farklı incelemeden elde edilerek bir araya getirildi. İşlemcilerin sadece oyun performansları değil aynı zamanda güç tüketimleri de listelendi. Bunlara göre oyunlar özelinde Ryzen 9 7950X3D’nin Core i9-13900K'dan yüzde 3,8 ve Core i9-13900KS'den ise yüzde 2,7 daha hızlı olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör 3DCenter tarafından da belirtildiği gibi, Ryzen 9 7950X3D yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda çok daha az güç tüketiyor. Ortalama verileri incelediğimizde Intel’in en güçlü işlemcisi Core i9-13900KS'nin 253W tüketime ulaştığını ancak bunun yanında Ryzen 9 7950X3D’nin sadece 162W güç tükettiğini görüyoruz. Daha da ilginç olan şey ise 3D olmayan Ryzen 9 7950X ortalama olarak 230W güç tüketiyor. Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7950X’e oranla oyunlarda yüzde 13,2 daha hızlı olurken aynı zamanda yüzde 31 daha az güç tüketiyor.

Tam Boyutta Gör Elbette bunlar harika sonuçlar olsa da göz önüne alınması gereken bazı olumsuzluklar da yok değil. 3D V-Cache üzerine inşa edilen Ryzen 7000X3D işlemciler hem performans hem verimlilikte önde olsa da aynı şekilde fiyatta da önde. AMD, resmi çıkış fiyat olarak Ryzen 9 7950X3D’yi 699 dolar olarak etiketledi. Ancak piyasada bu işlemci neredeyse 100 dolar daha pahalıya bulunuyor. Ek olarak DDR5 RAM ve AM5 anakart almanız gerekiyor.

Özetle, Ryzen 9 7950X3D, performans ve güç verimliliği açısından açıkça Intel'in önünde ancak aynı zamanda çok daha pahalı. Bu pahalılık platform ölçeğinde de geçerli. Bu yüzde seçim yapılacakken ihtiyaçların doğru tespit edilmesi gerekiyor. AM5 yeni bir platform ve ucuzlaması için biraz zamana ihtiyaç var.

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AMD Ryzen 9 7950X3D en iyi oyun işlemcisi oldu