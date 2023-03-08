AMD Ryzen 9 7950X3D, Core i9 13900K’yı geçerek en iyi oyun işlemcisi oldu

Ryzen 9 7950X3D hem performanta hem verimlilikte önde
Veriler, yapılan 16 farklı incelemeden elde edilerek bir araya getirildi. İşlemcilerin sadece oyun performansları değil aynı zamanda güç tüketimleri de listelendi. Bunlara göre oyunlar özelinde Ryzen 9 7950X3D’nin Core i9-13900K'dan yüzde 3,8 ve Core i9-13900KS'den ise yüzde 2,7 daha hızlı olduğunu görüyoruz.
Özetle, Ryzen 9 7950X3D, performans ve güç verimliliği açısından açıkça Intel'in önünde ancak aynı zamanda çok daha pahalı. Bu pahalılık platform ölçeğinde de geçerli. Bu yüzde seçim yapılacakken ihtiyaçların doğru tespit edilmesi gerekiyor. AM5 yeni bir platform ve ucuzlaması için biraz zamana ihtiyaç var.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez