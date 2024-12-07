Broadcom’dan yapay zekaya ilaç: Dünyanın ilk 3.5D F2F teknolojisi tanıtıldı

Broadcom'dan 3.5D F2F atılımı
Broadcom’un 3.5D XDSiP platformu, tek bir pakette 6000 mm²'lik silikon ve 12 adet yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yığınını entegre ederek hem enerji verimliliğini artırıyor hem de büyük ölçekli yapay zeka uygulamaları için gereken gücü sağlıyor. Geleneksel Moore Yasası’nın ölçeklendirme yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde, karmaşık yapay zeka modellerinin eğitimi için yüzbinlerce hatta artık milyonlarca XPU’ya ihtiyaç duyuluyor. 3.5D teknolojisi, 2.5D paketleme ve 3D silikon istifleme avantajlarını bir araya getirerek bu ihtiyaca cevap veriyor.
Bu platform ile TSMC’nin ellerinden çıkıyor. Firma, gelişmiş işlem teknolojilerinden yararlanarak dört işlem kalıbı, bir I/O kalıbı ve altı HBM modülünü 3.5D XPU platformu için imal ediyor. Broadcom’un 3.5D XDSiP platformunun üretimine 2026 yılının Şubat ayında başlanması planlanıyor. Şirketin şimdiden beşten fazla ürün üzerinde çalıştığı belirtiliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/worlds-first-3-5d-f2f-tech https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/62691 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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