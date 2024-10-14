Bir devrin sonu: Windows 10 için son tarih paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Çıktığı günden bu yana hızla benimsenen ve beğeni kazanan işletim sistemi, tam 1 yıl sonra kullanıcılara veda edecek ve güncelleme almayacak. Peki bu ne anlama geliyor veya kullanıcıların seçenekleri neler? İşte detaylar...

Windows 10 desteği kesiliyor: İşte son tarih

Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre, Windows 10 işletim sistemine olan desteğini 14 Ekim 2025'te resmen sonlandırmayı planlıyor. Bu noktada 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir güncelleme sunulmayacak. Ayrıca son tarihe kadar aylık güncellemelerin devam edeceğini söyleyelim.

Hepimizin bildiği gibi Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. Ancak bu olurken, Windows 10'un gezegendeki en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ettiğini belirtelim. Öyle ki son istatistikler pazar payının %64,99'unu elinde tuttuğunu gösteriyor. Windows 11 ise farkı kapatmaya devam ediyor ancak kardeşinin gücüne ulaşmaktan hala çok uzak.

Peki bu tarihten sonra ne olacak?

Ne yazık ki, mevcut cihazınız Windows 11'e uyumlu değilse yapmanız gereken üç seçenek var. İlk olarak, yeni bir dizüstü bilgisayar satın almanız gerekebilir ve Microsoft'un birçok kişiye önerdiği tavsiye de bu. Diğer seçenek ise Microsoft'un Genişletilmiş Yazılım Güncelleştirmeleri'ne (ESU) kaydolmak. Ancak bu hizmetin fiyatı yıllık 61 dolar ve şimdilik yalnızca işletmeler için sunulduğunu belirtmekte fayda var.

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Son olarak, hiçbir şey yapamazsınız. Windows 10, 14 Ekim 2025'ten sonra da çalışmaya devam edecek ancak bu tarihten sonra kullanmak önemli bir risk taşıyor. Keza desteğin kesilmesiyle birlikte bu işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar hayati önem taşıyan güncellemeleri ve yamaları alamayacak ve bu da onları siber saldırılara ve güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale getiriyor.

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Windows 10 desteği bitiyor! İşte son tarih