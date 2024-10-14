Bir devrin sonu: Windows 10 için son tarih paylaşıldı

Windows 10 desteği kesiliyor: İşte son tarih
Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre, Windows 10 işletim sistemine olan desteğini 14 Ekim 2025'te resmen sonlandırmayı planlıyor. Bu noktada 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir güncelleme sunulmayacak. Ayrıca son tarihe kadar aylık güncellemelerin devam edeceğini söyleyelim.
Hepimizin bildiği gibi Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. Ancak bu olurken, Windows 10'un gezegendeki en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ettiğini belirtelim. Öyle ki son istatistikler pazar payının %64,99'unu elinde tuttuğunu gösteriyor. Windows 11 ise farkı kapatmaya devam ediyor ancak kardeşinin gücüne ulaşmaktan hala çok uzak.
Peki bu tarihten sonra ne olacak?
Ne yazık ki, mevcut cihazınız Windows 11'e uyumlu değilse yapmanız gereken üç seçenek var. İlk olarak, yeni bir dizüstü bilgisayar satın almanız gerekebilir ve Microsoft'un birçok kişiye önerdiği tavsiye de bu. Diğer seçenek ise Microsoft'un Genişletilmiş Yazılım Güncelleştirmeleri'ne (ESU) kaydolmak. Ancak bu hizmetin fiyatı yıllık 61 dolar ve şimdilik yalnızca işletmeler için sunulduğunu belirtmekte fayda var.
Son olarak, hiçbir şey yapamazsınız. Windows 10, 14 Ekim 2025'ten sonra da çalışmaya devam edecek ancak bu tarihten sonra kullanmak önemli bir risk taşıyor. Keza desteğin kesilmesiyle birlikte bu işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar hayati önem taşıyan güncellemeleri ve yamaları alamayacak ve bu da onları siber saldırılara ve güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.