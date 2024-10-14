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    Bir devrin sonu: Windows 10 için son tarih paylaşıldı

    Windows 10 desteğinin son bulacağı tarih resmen belli oldu. Microsoft, 2015 yılında görücüye çıkan işletim sistemine resmen veda ediyor. İşte beklenen tarih... 
    Windows 10 desteği bitiyor! İşte son tarih Tam Boyutta Gör
    İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Windows 10 için yolun sonu göründü. Çıktığı günden bu yana hızla benimsenen ve beğeni kazanan işletim sistemi, tam 1 yıl sonra kullanıcılara veda edecek ve güncelleme almayacak. Peki bu ne anlama geliyor veya kullanıcıların seçenekleri neler? İşte detaylar...

    Windows 10 desteği kesiliyor: İşte son tarih

    Microsoft cephesinden gelen açıklamaya göre, Windows 10 işletim sistemine olan desteğini 14 Ekim 2025'te resmen sonlandırmayı planlıyor. Bu noktada 22H2, Windows 10 için paylaşılan son en son sürüm olacak ve artık herhangi bir güncelleme sunulmayacak. Ayrıca son tarihe kadar aylık güncellemelerin devam edeceğini söyleyelim.

    Hepimizin bildiği gibi Microsoft, Windows 10’un emekliye ayrılmasıyla birlikte Windows 11’i ana işletim sistemi yapmak istiyor. Ancak bu olurken, Windows 10'un gezegendeki en çok kullanılan işletim sistemi olmaya devam ettiğini belirtelim. Öyle ki son istatistikler pazar payının %64,99'unu elinde tuttuğunu gösteriyor. Windows 11 ise farkı kapatmaya devam ediyor ancak kardeşinin gücüne ulaşmaktan hala çok uzak.

    Peki bu tarihten sonra ne olacak?

    Ne yazık ki, mevcut cihazınız Windows 11'e uyumlu değilse yapmanız gereken üç seçenek var. İlk olarak, yeni bir dizüstü bilgisayar satın almanız gerekebilir ve Microsoft'un birçok kişiye önerdiği tavsiye de bu. Diğer seçenek ise Microsoft'un Genişletilmiş Yazılım Güncelleştirmeleri'ne (ESU) kaydolmak. Ancak bu hizmetin fiyatı yıllık 61 dolar ve şimdilik yalnızca işletmeler için sunulduğunu belirtmekte fayda var.

    Son olarak, hiçbir şey yapamazsınız. Windows 10, 14 Ekim 2025'ten sonra da çalışmaya devam edecek ancak bu tarihten sonra kullanmak önemli bir risk taşıyor. Keza desteğin kesilmesiyle birlikte bu işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar hayati önem taşıyan güncellemeleri ve yamaları alamayacak ve bu da onları siber saldırılara ve güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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