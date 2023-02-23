Samsung Exynos 1330 ve Exynos 1380 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy A14 5G telefonunu tanıtırken Exynos 1330 işlemciden bahsetmişti ancak teknik özelliklerine tam olarak değinmemişti. Şimdi, Exynos 1380 özellikleri ile birlikte bu bilgiyi yayınladı. Exynos 1330 ve 1380 çipler 5G uyumlu ve performans artışı sunuyor.

Samsung Exynos 1380 özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Exynos 1380 işlemci, 2.4GHz hızda çalışan 4 adet ARM Cortex-A78 CPU çekirdeği, 2GHz hızda çalışan 4 adet ARM Cortex-A55 CPU çekirdek ve 950MHz’de çalışan Mali-G68 MP5 GPU içeriyor.

5nm işlemci, ekran tarafında full HD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızını desteklerken, bellek tarafında LPDDR4x ve LPDDR5 DRAM, depolama tarafında UFS 3.1 ile uyumlu.

Dahili üçlü görüntü sinyal işlemcisi, sıfır deklanşör gecikmesiyle 64MP çözünürlüğünde 200MP’e kadar kamera sensörlerini işleyebilir. Bu yeni Exynos işlemcideki NPU, 4.9 TOPS’a kadar işlem yapabiliyor. ISP ayrıca EIS ile 4K 30fps video kaydını destekliyor. HDR ve gerçek zamanlı obje tanıma desteği tabii ki mevcut.

Yerleşik 5G modem, mmWave ve sub-6Ghz ağı desteğiyle 3.67Gpbs’e kadar indirme hızı, 1.28Gbps’e kadar da yükleme hızına ulaşıyor. BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C port desteği mevcut. Bu işlemci Galaxy A54 5G telefonda kullanılacak.

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Samsung Exynos 1330 özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Exynos 1330, Samsung’un 5nm üretim sürecinden geçen ilk giriş seviye işlemcisi olma özelliğini taşıyor. İşlemci, 2.4GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A78 CPU çekirdeği, 2GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 CPU çekirdeği ve Mali-G68 MP2 GPU’ya sahip.

Bu yonga seti de full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan ekranları destekliyor. LPDDR4x ve LPDDR5 DRAM, UFS 2.2/UFS 3.1 depolama ile uyumlu.

Kamera tarafında, Exynos 1330 ISP’si 108MP’e kadar kameraları destekliyor ve sıfır deklanşör gecikmesiyle 32MP görüntüler çekebiliyor. Çift 16MP + 16MP kamera kurulumunu da destekliyor. 4K 30fps video kaydı ve HEVC, H.264 ve VP8 codec desteği mevcut.

Yerleşik 5G modem, sub-6Hz 5G ağı desteğiyle indirmede maksimum 2.55Gbps, yüklemede 1.28Gbps hız sunuyor. Bağlantı seçeneklerine baktığımızda Exynos 1380’den farklı olarak Wi-Fi 6 yerine WiFi 5 desteği mevcut. Bu işlemci, Galaxy A14 5G telefonda mevcut olmakla birlikte da uygun fiyatlı Galaxy A serisi telefonlarda da yer alacaktır.

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