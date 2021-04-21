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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    65W hızlı şarjlı Oppo K9'un tanıtım tarihi belli oldu

    Akıllı telefon üreticisi Oppo paylaştığı bir poster ile yaklaşmakta olan yeni cihazının tanıtım tarihini açıkladı. Oppo K9, 64MP birincil lensin yer aldığı üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek.
    21 Nisan 2021, 23:59 (1 sa.)
    139
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, K serisinin yeni üyesi Oppo K9'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, paylaştığı bir posterle akıllı telefonun lansman tarihini açıkladı. 6 Mayıs'ta tanıtılacak cihaz, paylaşılan postere göre 65W hızlı şarjı destekleyecek.

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    5 dakikalık şarjla 2 saat pil ömrü

    Paylaşılan resmi posterde telefona dair bazı detaylar yer alıyor. Cihaz, 64MP birincil lensin bulunduğu üçlü arka kamera kurulumuna ve LED flaşa sahip. Oppo K9'un arkasında yer alan "09-K Süper Performans" yazısı serideki en güçlü cihaz konumuna sahip olacağını gösteriyor.Ayrıca posterde telefonun 5 dakikalık şarj ile 2 saate kadar pil ömrü sunacağı ifadeleri yer alıyor ancak bu durumun detayına dair bilgi bulunmuyor.

    65W hızlı şarjlı Oppo K9'un tanıtım tarihi belli oldu
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    TENAA ve bazı perakendeci listelerinde yer alan bilgilere göre cihaz, Full HD + çözünürlüğüyle 6.43 inç ekrana sahip olacak. Arka kamera kurulumunda 64MP birincil lense 8MP ve 2MP çözünürlüğünde sensörler eşlik edecek.

    Her ne kadar şirketin süper performans gibi bir söylemi olsa da cihazda amiral gemisi yonga seti olması beklenmiyor. Telefon, 8GB RAM/ 128GB depolama ve 8GB RAM/ 256GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak. Listelere göre Oppo K9, 4200mAh pil ile gelecek.



    https://www.myfixguide.com/oppo-k9-launch-on-may-6/
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