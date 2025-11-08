Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung henüz Galaxy S26 serisini tanıtmamış olsa da, 2027’nin başlarında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S27 serisiyle ilgili söylentiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. En son söylenti, S27 Ultra modelinde kullanılacağı iddia edilen yeni yüz tanıma teknolojisine odaklanıyor.

Polarize ışık tabanlı doğrulama sistemiyle gelebilir

X platformunda @SPYGO19726 kullanıcı adına sahip bir sızıntı kaynağına göre, Galaxy S27 Ultra’nın erken test yazılımında “Polar ID v1.0” adlı bir özelliğe dair kayıtlar bulunuyor. Sistem günlüklerinde bu özelliğin “polarize ışık tabanlı kimlik doğrulama sistemi” olarak tanımlandığı belirtiliyor. Eğer doğruysa, bu durum Samsung’un yüz tanıma konusunda ilk kez IR (kızılötesi) donanımına dayanmayan bir yönteme yöneldiğini gösteriyor. Normalde IR sensörleri yüzün derinlik haritasını çıkararak 3D doğrulama sağlıyor.

iPhone 18 serisi, ön kamerada beklenen yükseltmeyi getiriyor 22 sa. önce eklendi

Sızıntıya göre söz konusu modül, ön taraftaki ISOCELL Vizion sensörüne ve “BIO-Fusion Core” adlı yeni bir güvenli bölge rutinine bağlı görünüyor. Yeni sistemin yaklaşık 180 milisaniyelik bir kilit açma süresine sahip olduğu ve mevcut Galaxy S serilerindeki standart 2D yüz tanımaya kıyasla sahtecilik girişimlerine karşı daha dirençli olduğu iddia ediliyor.

Bununla birlikte, @SPYGO19726 isimli kaynağın daha önceki bir sızıntısı, ünlü bir başka sızıntı hesabı olan Ice Universe ile sert bir tartışmaya yol açmıştı. Dolayısıyla bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S27 Ultra, yeni yüz tanıma sistemiyle gelebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: