Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek

Google, bir web sayfasında seçilen metne bağlantılar oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir Chrome 90 özelliği ile istediğiniz kişilerle metin paylaşmayı kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir uzantı ile bu özelliği şirket, kullanıcılarına sunmaya başlamıştı.

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Chrome 90 ile sunulacak

Metnin tamamı yerine metin içerisinde istenilen bir bölümü paylaşmaya yarayan bu özelliğin, Chrome ürün yöneticisi Kayce Hawkins'in bir blog gönderisiyle Chrome 90'a eklendiği açıklandı.

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Özellik daha önce yayınlanan uzantı ile benzer şekilde çalışıyor. Bir metinde paylaşılmak istenilen kısım seçili hale getirildikten sonra üzerine sağ tıklanıldığında 'Kopyala' ve 'Google Üzerinde Arama Yap' seçeneklerinin arasında 'Vurgulamak için bağlantıyı kopyala' seçeneği ile istenilen kişilere, özel URL gönderilebilecek.

Google, "vurgulamak için bağlantıyı kopyala" özelliğinin bazı kullanıcılar için masaüstü ve Android cihazlarda mevcut olduğunu belirterek özelliğin iOS'a yakında geleceğini söyledi.

https://www.engadget.com/chrome-90-copy-link-to-highlighted-text-182527758.html

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