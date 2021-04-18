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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek

    Google, Chrome 90 ile birlikte web sitelerinde yer alan metinlerin tercih edilen bir kısmına özel bağlantılar oluşturarak istenilen kişilerle paylaşabilmenize olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor.
    18 Nisan 2021, 14:30 (4 sa.)
    470
    9
    Tarayıcılar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, bir web sayfasında seçilen metne bağlantılar oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir Chrome 90 özelliği ile istediğiniz kişilerle metin paylaşmayı kolaylaştırıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında bir uzantı ile bu özelliği şirket, kullanıcılarına sunmaya başlamıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu?"

    Chrome 90 ile sunulacak

    Metnin tamamı yerine metin içerisinde istenilen bir bölümü paylaşmaya yarayan bu özelliğin, Chrome ürün yöneticisi Kayce Hawkins'in bir blog gönderisiyle Chrome 90'a eklendiği açıklandı.

    Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek
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    Özellik daha önce yayınlanan uzantı ile benzer şekilde çalışıyor. Bir metinde paylaşılmak istenilen kısım seçili hale getirildikten sonra üzerine sağ tıklanıldığında 'Kopyala' ve 'Google Üzerinde Arama Yap' seçeneklerinin arasında 'Vurgulamak için bağlantıyı kopyala' seçeneği ile istenilen kişilere, özel URL gönderilebilecek.

    Google, "vurgulamak için bağlantıyı kopyala" özelliğinin bazı kullanıcılar için masaüstü ve Android cihazlarda mevcut olduğunu belirterek özelliğin iOS'a yakında geleceğini söyledi.



    https://www.engadget.com/chrome-90-copy-link-to-highlighted-text-182527758.html
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