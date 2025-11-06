Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor 500 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: 8.000 mAh batarya ile gelebilir

    Honor 500 serisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Telefonun tasarımını gösteren çizimden sonra, yonga seti, kamera ve batarya detayları da gün yüzüne çıktı.

    Honor 500 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde, Honor 500 serisine ait bir çizim ile serinin tasarımını görme imkanına kavuşmuştuk. Bugün ise işlemci ve batarya detaylarıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

    Honor 500 serisi neler sunacak?

    Serinin, Honor 500 ve 500 Pro isimli iki modelden oluşması bekleniyor. Standart modelin Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti ve 8.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Honor 500 Pro modelinin ise Snapdragon 8 Elite ile gelmesi bekleniyor. Ancak bu modelin batarya kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca serinin kablosuz şarj desteği sunacağı ve IP68/69 seviyesinde suya dayanıklılık sağlayacağı da öne sürülüyor.

    Diğer raporlara göre Honor 500 serisi, 6.5 inç büyüklüğe, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip düz OLED ekrana sahip olacak. Standart modelin 200 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ikinci kamera ile geleceği, Pro modelin ise 200 MP ana kamera, ultra geniş lens ve 64 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı iddia ediliyor. Her iki modelin de 100W hızlı şarj desteği bulunması bekleniyor.

    Honor 500 serisinin Çin'e özel olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Honor tek rakamla başlayan modellerini Çin için sunarken, çift rakamla başlayan (200, 400 gibi) modellerini küresel pazarlar için hazırlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dsg ıslak kavrama hangi modellerde var stada saat sokulur mu evde sunta nasıl kesilir kesiciye girmek ne demek levent börek mi bülent börek mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum