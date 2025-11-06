Honor 500 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: 8.000 mAh batarya ile gelebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, Honor 500 serisine ait bir çizim ile serinin tasarımını görme imkanına kavuşmuştuk. Bugün ise işlemci ve batarya detaylarıyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Honor 500 serisi neler sunacak?

Serinin, Honor 500 ve 500 Pro isimli iki modelden oluşması bekleniyor. Standart modelin Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti ve 8.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Honor 500 Pro modelinin ise Snapdragon 8 Elite ile gelmesi bekleniyor. Ancak bu modelin batarya kapasitesi henüz belli değil. Ayrıca serinin kablosuz şarj desteği sunacağı ve IP68/69 seviyesinde suya dayanıklılık sağlayacağı da öne sürülüyor.

iPhone Air'a rakip Huawei Mate 70 Air tanıtıldı: İşte özellikleri 10 sa. önce eklendi

Diğer raporlara göre Honor 500 serisi, 6.5 inç büyüklüğe, 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip düz OLED ekrana sahip olacak. Standart modelin 200 MP ana kamera ve ultra geniş açılı ikinci kamera ile geleceği, Pro modelin ise 200 MP ana kamera, ultra geniş lens ve 64 MP periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı iddia ediliyor. Her iki modelin de 100W hızlı şarj desteği bulunması bekleniyor.

Honor 500 serisinin Çin'e özel olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Honor tek rakamla başlayan modellerini Çin için sunarken, çift rakamla başlayan (200, 400 gibi) modellerini küresel pazarlar için hazırlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor 500 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: