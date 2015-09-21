6tin, Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması olacak

Windows Phone dünyasının öne çıkan geliştiricilerinden olan Rudy Huyn, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu kadarıyla 6tin'in Windows 10 sürümünü duyurmaya hazırlanıyor.

Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. Bahsi geçen sürümüyle Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması unvanını kazanacak olan 6tin, böylece çok daha etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyacak.

6tin'i popüler üçüncü parti Instagram istemcisi 6tag'ın takip etmesi bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/6tin-will-be-rudy-huyns-first-windows-10-app-6tag-may-be-next