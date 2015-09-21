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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

6tin, Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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6tin, Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması olacak
 
Windows Phone dünyasının öne çıkan geliştiricilerinden olan Rudy Huyn, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu kadarıyla 6tin'in Windows 10 sürümünü duyurmaya hazırlanıyor.
Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. Bahsi geçen sürümüyle Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması unvanını kazanacak olan 6tin, böylece çok daha etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyacak.
6tin'i popüler üçüncü parti Instagram istemcisi 6tag'ın takip etmesi bekleniyor.

http://www.windowscentral.com/6tin-will-be-rudy-huyns-first-windows-10-app-6tag-may-be-next Yorum Yaz
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yoldagezen 4 yıl en beğenilen
Bu adamda olmasa mağaza batacak,yoksa adam akıllı kimsenin birşey geliştirdiği yok,bare Facebook a da el atsa!
1 Yanıt Yanıtla +5
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yoksulseytan22 4 yıl
Üç yıldır windows phone kullanıyordum. Androidi olanlar haline şükretsin. Üç yıldır aynı terane. Geldi gelecek, bu sefer oldu, yok büyük güncellemeye hazır olun( 8.1 de sözde herşey hallolacaktı), yok telefon kasmaz. Kasmaz lafina dikkat edin. Önceden çok stabildi telefon. Neden çünkü hiç bir özellik yoktu o yüzden. Bildirim çubuğu bile yoktu arkadaş nasıl stabil olmasın. Ne zaman ki özellik eklemeye başladılar ne ram yetmez oldu ne de stabil halinden eser kaldı. Windows 10 mobilin en son ön izlemesini gördüm, yok aga adamlar renksiz, zevksiz, gösterişsiz, işlevsiz telefon yapacaklar diye el birliği yapmışlar. En basitini söyleyeyim size, adamların kendi uygulaması android ve iosta 10 numara iken kendi marketinde berbat!

2 Yanıt Yanıtla +2
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istanbulbirbaska 4 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Üç yıldır windows phone kullanıyordum. Androidi olanlar haline şükretsin. Üç yıldır aynı terane. Geldi gelecek, bu sefer oldu, yok büyük güncellemeye hazır olun( 8.1 de sözde herşey hallolacaktı), yok telefon kasmaz. Kasmaz lafina dikkat edin. Önceden çok stabildi telefon. Neden çünkü hiç bir özellik yoktu o yüzden. Bildirim çubuğu bile yoktu arkadaş nasıl stabil olmasın. Ne zaman ki özellik eklemeye başladılar ne ram yetmez oldu ne de stabil halinden eser kaldı. Windows 10 mobilin en son ön izlemesini gördüm, yok aga adamlar renksiz, zevksiz, gösterişsiz, işlevsiz telefon yapacaklar diye el birliği yapmışlar. En basitini söyleyeyim size, adamların kendi uygulaması android ve iosta 10 numara iken kendi marketinde berbat!



MS yazılımcı ekibinin tamamını kovsun ,yeni ekiple baştan mobil işletim sistemi yapsın . Win 10 ile sıvama moduna geçtiler..


Win10 mobile 8. beta sürümünü kullanıyorum. Bildirim çubuğu bile 4-5 hamlede anca açılıyor. Sürdürülüyor yükleniyor ekranlarından geçilmiyor. Şarj desen su gibi gidiyor. Tasarım desen , estetik diye birşey kalmadı. Stabil diyen neye göre diyor bende anlamıyorum , javalı telefonlarla kıyaslıyorlar heralde...

Win8 ile stabildi , çünkü hesap makinesinden bozma birşeydi.
Win8.1 ile stabilitenin yarısı gitti , çünkü 3-5 özellik eklediler.
Win10 ile telefonlar çöktü. Mavi ekran verecek diye korkuyorum çünkü neye dokunsam neyi açsam telefon ölüp ölüp diriliyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
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mavilim_ 4 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22
Üç yıldır windows phone kullanıyordum. Androidi olanlar haline şükretsin. Üç yıldır aynı terane. Geldi gelecek, bu sefer oldu, yok büyük güncellemeye hazır olun( 8.1 de sözde herşey hallolacaktı), yok telefon kasmaz. Kasmaz lafina dikkat edin. Önceden çok stabildi telefon. Neden çünkü hiç bir özellik yoktu o yüzden. Bildirim çubuğu bile yoktu arkadaş nasıl stabil olmasın. Ne zaman ki özellik eklemeye başladılar ne ram yetmez oldu ne de stabil halinden eser kaldı. Windows 10 mobilin en son ön izlemesini gördüm, yok aga adamlar renksiz, zevksiz, gösterişsiz, işlevsiz telefon yapacaklar diye el birliği yapmışlar. En basitini söyleyeyim size, adamların kendi uygulaması android ve iosta 10 numara iken kendi marketinde berbat!



Son cümlen herşeyin özeti lumia yı lumia yapan hiç bir uygulama kalmadı artık hepsi diğer platformlarda da var Office ten tutun mix radio ya lumia cameradan here map se kadar...
1 Yanıt Yanıtla
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yoldagezen 4 yıl en beğenilen
Bu adamda olmasa mağaza batacak,yoksa adam akıllı kimsenin birşey geliştirdiği yok,bare Facebook a da el atsa!
1 Yanıt Yanıtla +5
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Whippoorwill 4 yıl yoldagezen
yoldagezen
Bu adamda olmasa mağaza batacak,yoksa adam akıllı kimsenin birşey geliştirdiği yok,bare Facebook a da el atsa!

+1
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