6tin, Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması olacak

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Windows Phone dünyasının öne çıkan geliştiricilerinden olan Rudy Huyn, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurduğu kadarıyla 6tin'in Windows 10 sürümünü duyurmaya hazırlanıyor.
Temel olarak verilen bilgilerin desteğiyle birbirine uygun olduğu düşünülen kişilerin buluşmasına yardımcı olan Tinder servisini Windows Phone cihazlara getiren 6tin, sistem tarafından otomatik olarak eşleştirilen kişilerin mesaj üstünden birbirleri ile sohbet etmesine de imkan tanıyor ve kullanmak için Facebook hesabına ihtiyaç duyuyor. Bahsi geçen sürümüyle Rudy Huyn'un ilk evrensel Windows 10 uygulaması unvanını kazanacak olan 6tin, böylece çok daha etkili bir kullanıcı deneyimi ortaya koyacak.
6tin'i popüler üçüncü parti Instagram istemcisi 6tag'ın takip etmesi bekleniyor.
http://www.windowscentral.com/6tin-will-be-rudy-huyns-first-windows-10-app-6tag-may-be-next Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MS yazılımcı ekibinin tamamını kovsun ,yeni ekiple baştan mobil işletim sistemi yapsın . Win 10 ile sıvama moduna geçtiler..
Win10 mobile 8. beta sürümünü kullanıyorum. Bildirim çubuğu bile 4-5 hamlede anca açılıyor. Sürdürülüyor yükleniyor ekranlarından geçilmiyor. Şarj desen su gibi gidiyor. Tasarım desen , estetik diye birşey kalmadı. Stabil diyen neye göre diyor bende anlamıyorum , javalı telefonlarla kıyaslıyorlar heralde...
Win8 ile stabildi , çünkü hesap makinesinden bozma birşeydi.
Win8.1 ile stabilitenin yarısı gitti , çünkü 3-5 özellik eklediler.
Win10 ile telefonlar çöktü. Mavi ekran verecek diye korkuyorum çünkü neye dokunsam neyi açsam telefon ölüp ölüp diriliyor.
Son cümlen herşeyin özeti lumia yı lumia yapan hiç bir uygulama kalmadı artık hepsi diğer platformlarda da var Office ten tutun mix radio ya lumia cameradan here map se kadar...
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