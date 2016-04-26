79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar

Mobil teknolojiler, farklı alanlarda ve farklı formlarda hayat bulmaya devam ediyor. CES 2016’da ortaya çıkan Remix OS 2.0 projesi, üç eski Google mühendisi tarafından kurulan Jide Technology tarafından geliştiriliyor. Android işletim sistemini Windows’a çok benzer bir arayüzde kullanma imkanı tanıyan bu özelleştirilmiş sürüm, şimdi de bir dizüstü bilgisayara hayat veriyor.

Dünyanın en ucuz laptop’ı sloganı ile yola çıkan Allwinner A64 işlemcili bu bilgisayar ARM’ın dört adet Cortex-A53 çekirdekleri ile çalışıyor. Ayrıca Mali400MP2 GPU ile desteklenen bilgisayarın 11.6inç büyüklüğündeki ekranı 1366x768 piksel çözünürlükte görev yapıyor.

Klavyesi ve mousepad’i ile standart bir bilgisayardan görsel olarak pek bir farkı bulunmayan ürünün 79 Dolar’lık versiyonunda 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı bulunuyor. Küçük fiyat farklılıkları ile 16GB ve 32GB kapasiteli modelleri de satın alabilmek mümkün.

Bilgisayarın 14.1inç ekrana sahip Allwinner A64 Remix OS 2.0 versiyonu da mevcut. 2GB RAM, 32GB depolama alanı, 1366x768 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS ekranı, HDMI çıkışı, 2 USB portu, microSD kart yuvası ve kulaklık jackı bulunan üst model ise 20 Dolar daha pahalıya yani 99 Dolar’a satışa sunulmuş durumda.

Ayrıca 11.6inç ekranlı, klavyeden ayrılabilir kapasitif dokunmatik ekrana sahip ve 8 çekirdekli 32bit işlemcili bir modelin de satışa sunulacağı belirtilmiş. Allwinner’ın farklı markala üretim yapmak adına hazırladığı konsept bir model olan bu cihaz, Remix OS adına güzel bir başlangıç olabilir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde internet ile ilk kez tanışacak bölgelerde bu cihazların etkili bir şekilde kullanılabilmesi mümkün.