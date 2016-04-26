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79 Dolar’a 11.6inç ekranlı dizüstü bilgisayar

Sadece internet odağında kullanabileceğiniz, ayrıca temel düzeyde mobil oyunları çalıştırabileceğiniz 11.6inç ekranlı bir dizüstü bilgisayar 79 Dolar’a satılabilir mi?
3 yıl
4,8b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Mobil teknolojiler, farklı alanlarda ve farklı formlarda hayat bulmaya devam ediyor. CES 2016’da ortaya çıkan Remix OS 2.0 projesi, üç eski Google mühendisi tarafından kurulan Jide Technology tarafından geliştiriliyor. Android işletim sistemini Windows’a çok benzer bir arayüzde kullanma imkanı tanıyan bu özelleştirilmiş sürüm, şimdi de bir dizüstü bilgisayara hayat  veriyor.

Dünyanın en ucuz laptop’ı sloganı ile yola çıkan Allwinner A64 işlemcili bu bilgisayar ARM’ın dört adet Cortex-A53 çekirdekleri ile çalışıyor. Ayrıca Mali400MP2 GPU ile desteklenen bilgisayarın 11.6inç büyüklüğündeki ekranı 1366x768 piksel çözünürlükte görev yapıyor.

Klavyesi ve mousepad’i ile standart bir bilgisayardan görsel olarak pek bir farkı bulunmayan ürünün 79 Dolar’lık versiyonunda 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı bulunuyor. Küçük fiyat farklılıkları ile 16GB ve 32GB kapasiteli modelleri de satın alabilmek mümkün.

Bilgisayarın 14.1inç ekrana sahip Allwinner A64 Remix OS 2.0 versiyonu da mevcut. 2GB RAM, 32GB depolama alanı, 1366x768 piksel ekran çözünürlüğüne sahip IPS ekranı, HDMI çıkışı, 2 USB portu, microSD kart yuvası ve kulaklık jackı bulunan üst model ise 20 Dolar daha pahalıya yani 99 Dolar’a satışa sunulmuş durumda.

Ayrıca 11.6inç ekranlı, klavyeden ayrılabilir kapasitif dokunmatik ekrana sahip ve 8 çekirdekli 32bit işlemcili bir modelin de satışa sunulacağı belirtilmiş. Allwinner’ın farklı markala üretim yapmak adına hazırladığı konsept bir model olan bu cihaz, Remix OS adına güzel bir başlangıç olabilir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde internet ile ilk kez tanışacak bölgelerde bu cihazların etkili bir şekilde kullanılabilmesi mümkün.


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halitozbasli 3 yıl en beğenilen
250 liraya laptop, fena şeylerde sunmuyor. Bu paraya 7. markalı tablet bile zor alınıyor. Bence tutar.
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DH Misafiri 3 yıl
chrome os kurulsa güzel olur bence yada xiaomi üretecek buna benzer bi cihaz apple la yarışabilmek için.
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madhane 3 yıl
Issiz editorun donanimhaber gibi bi sitede yaptigi habere bak sirf turkcell reklamini giydirmek icin yazi yazmis bu urunler zaten turkiyeye gelmeyecek o halde cinde binlerce bundan daha iyi cihazlar ayni fiyat segmentinde git turkcellin kumunda oyna
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kadirirdem 3 yıl
bunun içine android kurulur aslında güzelde olur...
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beetle26 3 yıl
jide.com/... şirketin linki bu ben yaklaşık 15 gün önce remix mini yi aldım buradan 10 gün de elimde oldu hongkong dan geldi şu anda tv im de kodi için kullanıyorum. gayette güzel bu ürünü de bekliyorum ama henüz kendi sitesinde satışa çıkmamış. Ayrıca ben aldığımda remix os işletim sistemini indirenlere 40 dolar indirimleri vardı. bir bakın derim.
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DH Misafiri 3 yıl
''ha kel hasan ha hasan kel'' tablete klavye takınca bundan farkı ne oluyor nesi farklı işletim sistemimi özeliklerimi bi anlamadım gitti bi haber tapleti pc gibi kuanın bi haber pc yi taplet gibi kulanın :)) olur kulanırız
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Grkwnxs 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
''ha kel hasan ha hasan kel'' tablete klavye takınca bundan farkı ne oluyor nesi farklı işletim sistemimi özeliklerimi bi anlamadım gitti bi haber tapleti pc gibi kuanın bi haber pc yi taplet gibi kulanın :)) olur kulanırız

Remix os android tabanlı masaüstü yazılımlara çok benzer bir sistem normal bir tablet klavye+mouse ile bu kadar rahat kullanılmaz.
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Teknopat76 3 yıl
Remix OS dışında Ubuntu kurulsa alınabilir.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Gücünü android telefonlardan alsa daha iyi olurmuş bence.
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profecco 3 yıl
Sadece video izlemek için bile alınır.
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DraGonS 3 yıl
intel x8300 işlemcili tabletler var 2gb ram windows 10, 90$'a.
Bu fiyata bu ürün kesinlikle ÇÖP!
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laptop, remix os ve
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