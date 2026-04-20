    MacBook Air'ın yeni rakibi: Huawei MateBook 14 (HarmonyOS Edition) tanıtıldı

    Huawei, MacBook Neo gibi canlı renkler sunan yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition fiyatı ve özellikleri, tüm detaylarıyla burada.

    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Çin'de yeni dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Tasarım açısından doğrudan Apple MacBook Air'e rakip olarak konumlandırılmış gibi görünüyor. MateBook 14 HarmonyOS Edition olarak adlandırılan bu model, en ince yerinde 37.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 1.36 kg ağırlığında.

    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition işlemci, ram, depolama, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition, ince ve hafif bir yapıya sahip olmasına rağmen yeterli sayıda bağlantı noktası sunuyor. Dizüstü bilgisayarda iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, bir adet HDMI, bir adet 3.5 mm ses girişi ve bir adet USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

    Huawei, dizüstü bilgisayarın pil ömrünün rakiplerine göre avantaj sağladığını dikkat çekiyor. 70 Wh'lik batarya, 21 saate kadar yerel video oynatma süresi vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar, 66W ters şarjı ve SCP, UFCS ve PD gibi protokolleri destekliyor.

    Dizüstü bilgisayar, 14.2 inç OLED ekrana sahip. Panel, 120Hz yenileme hızı, 500 nit’e kadar parlaklık ve 2880x1920 piksel çözünürlük sağlıyor. Huawei'nin M-Pen 3 kalemini destekliyor ve Air Mouse moduyla gezinmeyi ve sekmeleri yönetmeyi kolaylaştırıyor.

    Dizüstü bilgisayarın kalbinde Kirin X90 işlemci bulunuyor. Huawei bu işlemci hakkında fazla bilgi vermedi ancak şirket bunun yapay zeka iş yüklerini ve günlük uygulamaları sorunsuz bir şekilde işleyebildiğini söylüyor. Dizüstü bilgisayarın çift fanlı yapısının, ağır iş yükleri sırasında çok gürültü yapmadan termal değerleri düşük tuttuğu belirtiliyor.

    Uygulamalardan bahsetmişken, dizüstü bilgisayar Huawei'nin HarmonyOS yazılımı üzerinde çalışıyor. Huawei, işletim sisteminin şu anda 17.000'den fazla uygulamayı desteklediğini ve düzenli olarak güncellemeler yayınlandığını belirtiyor.

    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition fiyatı ne kadar?

    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition’ın başlangıç ​​fiyatı 6.599 yuan (968 dolar). Bu fiyatlandırma, 24 GB RAM 512 GB depolama alanı sunan baz model için geçerli. 32 GB RAM 1 TB depolama alanlı en üst düzey seçenek ise 8.599 yuan (1.261 dolar). Bilgisayarın Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı açıklanmadı.
    • 24GB + 512GB: 6599 yuan (968 dolar)
    • 24GB + 512GB PaperMatte: 7399 yuan (1.085 dolar)
    • 24GB + 1TB: 7599 yuan (1.114 dolar)
    • 24GB + 1TB: 8399 yuan (1.232 dolar)
    • 32GB + 1TB: 8599 yuan (1.261 dolar)
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

