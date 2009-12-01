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800 MHz işlemcili ve AMOLED ekranlı Samsung S8000 Jet'e mor renk seçeneği eklendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
43,7b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un 800 MHz Qualcomm işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeli S8000 Jet'e mor renk seçeneği eklendi. Samsung'un ''mistik mor'' olarak isimlendirdiği renge bürünen Jet'in Hong Kong dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatı henüz belirsizliğini koruyor.

Telefonun teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek dört band GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk AMOLED ekran, TouchWIZ v2.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları, microUSB girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720x480@30 FPS video kaydı, FM radyo ve 1100 mAh lityum iyon batarya gözlerden kaçmıyor.


http://www.unwiredview.com/2009/11/30/samsung-jet-mystic-purple-spotted-in-hong-kong/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+(Unwired+View) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
endemik_tur 9 yıl
güzele benziyor ama sanki biraz uçuk bi fiyat? ana özellikler var fakat olması gereken bazı yan özlellikleri eksik...?
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DH Misafiri 9 yıl
JEt çK GsL:) BiR TeLeFoN ALmNıZı tVsİyE EdErİm çOk gSl hElE mOr rNgİ ÇoK GsL:DDDD
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Batuist 10 yıl
bayanlarında artık dokunmatik ekranlara geçmesini istemiş olsalar gerek.. bayanlar için hoş bir renk seçimi.. pembe çok çocuksu olurdu... :))
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KayhanKaan 10 yıl
Jetlerin ekranı bayağı problemli böyle oluncada alanlar morarıyor haliyle.Morarmış adama mor telefon iyi gider diye düşünmüşler her halde
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yekoo 10 yıl
çok mesaj olunca e oluyo?
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KURSAD. 10 yıl
Bide sol alt köşeye bak orda siyah olanlarıda görebilirsin.
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Kissed by Fire 10 yıl
Siyahlarda ortadakinin arkası çok garip görünüyor , Test ettim değişik geldi neden öyle sanki içinde lambalar var gibi


1200 . Mesaj
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aliass 10 yıl
bayanlara hitap eden bir renk atılımı
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