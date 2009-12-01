800 MHz işlemcili ve AMOLED ekranlı Samsung S8000 Jet'e mor renk seçeneği eklendi

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un 800 MHz Qualcomm işlemcili ve dokunmatik AMOLED ekranlı modeli S8000 Jet'e mor renk seçeneği eklendi. Samsung'un ''mistik mor'' olarak isimlendirdiği renge bürünen Jet'in Hong Kong dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatı henüz belirsizliğini koruyor.

Telefonun teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek dört band GSM ve HSDPA şebekesi desteği, 3.1 inç 480x800 piksel 16 milyon renk AMOLED ekran, TouchWIZ v2.0 arayüzü, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 16 GB'a kadar microSD kart desteği, WI-FI / Bluetooth / A-GPS bağlantıları, microUSB girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, 720x480@30 FPS video kaydı, FM radyo ve 1100 mAh lityum iyon batarya gözlerden kaçmıyor.