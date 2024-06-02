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    83 dolara orta seviye performansı: Coolpad Cool 60 ile tanışın

    Çinli üretici Coolpad, oldukça uygun fiyatlı telefonu Cool 60'ı Çin'de satışa sundu. Sadece 83 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon, fiyatından beklenmeyen şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekiyor.
    83 dolara orta seviye performansı: Coolpad Cool 60 ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Coolpad, oldukça uygun fiyatlı telefonu Cool 60'ı Çin'de satışa sundu. Sadece 83 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon, fiyatından beklenmeyen şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Coolpad Cool 60 özellikleri

    Girişi seviyesi bir telefon olan Coolpad Cool 60'ın en dikkat çekici özelliği kullandığı yonga seti. Unisoc T760, bu fiyat aralığında daha önce görmediğimiz güçte bir işlemci. 4 adet Cortex-A76 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli işlemci, 2,5 Ghz frekansına kadar çıkabiliyor. Bu güçte bir işlemci günümüzdeki bazı orta seviye telefonlarda dahi bulunmuyor. Telefonda ek olarak 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.

    83 dolara orta seviye performansı: Coolpad Cool 60 ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Coolpad Cool 60'da, 90Hz yenileme hızına sahip, 6,51 inç büyüklüğünde, 720p LCD ekran yer alıyor. 5G desteği de bulunan telefon, 13MP arka kameraya ve 5MP ön kameraya sahip. Telefonun bataryası ise 4900mAh kapasitesinde.

    Coolpad COOL 60, daha önce bahsettiğimiz gibi sadece 83 dolar fiyat ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Global olarak satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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