83 dolara orta seviye performansı: Coolpad Cool 60 ile tanışın

Coolpad Cool 60 özellikleri
Girişi seviyesi bir telefon olan Coolpad Cool 60'ın en dikkat çekici özelliği kullandığı yonga seti. Unisoc T760, bu fiyat aralığında daha önce görmediğimiz güçte bir işlemci. 4 adet Cortex-A76 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli işlemci, 2,5 Ghz frekansına kadar çıkabiliyor. Bu güçte bir işlemci günümüzdeki bazı orta seviye telefonlarda dahi bulunmuyor. Telefonda ek olarak 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.
Coolpad COOL 60, daha önce bahsettiğimiz gibi sadece 83 dolar fiyat ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Global olarak satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.