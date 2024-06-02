83 dolara orta seviye performansı: Coolpad Cool 60 ile tanışın

Tam Boyutta Gör Çinli üretici Coolpad, oldukça uygun fiyatlı telefonu Cool 60'ı Çin'de satışa sundu. Sadece 83 dolar fiyat etiketine sahip olan telefon, fiyatından beklenmeyen şaşırtıcı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Coolpad Cool 60 özellikleri

Girişi seviyesi bir telefon olan Coolpad Cool 60'ın en dikkat çekici özelliği kullandığı yonga seti. Unisoc T760, bu fiyat aralığında daha önce görmediğimiz güçte bir işlemci. 4 adet Cortex-A76 çekirdeğine sahip 8 çekirdekli işlemci, 2,5 Ghz frekansına kadar çıkabiliyor. Bu güçte bir işlemci günümüzdeki bazı orta seviye telefonlarda dahi bulunmuyor. Telefonda ek olarak 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Coolpad Cool 60'da, 90Hz yenileme hızına sahip, 6,51 inç büyüklüğünde, 720p LCD ekran yer alıyor. 5G desteği de bulunan telefon, 13MP arka kameraya ve 5MP ön kameraya sahip. Telefonun bataryası ise 4900mAh kapasitesinde.

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Coolpad COOL 60, daha önce bahsettiğimiz gibi sadece 83 dolar fiyat ile Çin'de satışa sunulmuş durumda. Global olarak satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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