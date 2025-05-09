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    Katlanabilir iPhone'da, Samsung'un en gelişmiş OLED paneli kullanılacak

    Samsung Display tarafından üretilecek olan panel, daha ince ve hafif olmasının yanında, daha yüksek parlaklık ve daha iyi renk üretimi sunacak.                 

    Katlanabilir iPhone'da Samsung'un gelişmiş OLED paneli yer alacak Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor ve telefonun ekranının Samsung Display tarafından üretileceği belirtiliyor. Yeni bir söylentiye göre, katlanabilir iPhone'un panelinin Galaxy Z Fold serisindeki panelden daha gelişmiş olacağı iddia ediliyor.

    Daha ince olacak ve daha yüksek parlaklık sunacak

    Dokunmatik katmanın ekrana entegre edileceği bu panel, bu sayede %19 daha ince olacak. Aynı zamanda daha hafif olacağı belirtiliyor. Ek olarak, yeni üretim süreçleri sayesinde, daha yüksek tepe ve genel parlaklık seviyesi ve daha iyi renk üretimi sunacağı da aktarılıyor.

    Apple, Samsung Display için kârlı bir müşteri olduğundan, şirketin bu sözleşmeyi kazanmak için Apple'ın isteklerine uygun bir panel geliştirdiği belirtiliyor. Bu panel, Temmuz ayında tanıtılması planlanan ve dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağı bildirilen Galaxy Z Fold 7'de karşımıza çıkabilir.

    Apple'ın katlanabilir iPhone'da kullanacağı panel için yeni marka tescili başvurusunda bulunduğu bildiriliyor. Şirket, cihazlarında kullanılan ekranlar için Retina, Liquid Retina, Super Retina XDR, Ultra Retina XDR ve ProMotion gibi terimler kullanmasıyla biliniyor. Katlanabilir iPhone'un ekran paneli için de benzer bir şey yapabilir.

    Kaynakça https://m.blog.naver.com/yeux1122/223858620427 https://www.sammobile.com/news/foldable-iphone-samsung-most-advanced-oled-panel/
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