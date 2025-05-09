Katlanabilir iPhone'da, Samsung'un en gelişmiş OLED paneli kullanılacak

Daha ince olacak ve daha yüksek parlaklık sunacak
Dokunmatik katmanın ekrana entegre edileceği bu panel, bu sayede %19 daha ince olacak. Aynı zamanda daha hafif olacağı belirtiliyor. Ek olarak, yeni üretim süreçleri sayesinde, daha yüksek tepe ve genel parlaklık seviyesi ve daha iyi renk üretimi sunacağı da aktarılıyor.
Apple, Samsung Display için kârlı bir müşteri olduğundan, şirketin bu sözleşmeyi kazanmak için Apple'ın isteklerine uygun bir panel geliştirdiği belirtiliyor. Bu panel, Temmuz ayında tanıtılması planlanan ve dünyanın en ince katlanabilir telefonu olacağı bildirilen Galaxy Z Fold 7'de karşımıza çıkabilir.
Apple'ın katlanabilir iPhone'da kullanacağı panel için yeni marka tescili başvurusunda bulunduğu bildiriliyor. Şirket, cihazlarında kullanılan ekranlar için Retina, Liquid Retina, Super Retina XDR, Ultra Retina XDR ve ProMotion gibi terimler kullanmasıyla biliniyor. Katlanabilir iPhone'un ekran paneli için de benzer bir şey yapabilir.Kaynakça https://m.blog.naver.com/yeux1122/223858620427 https://www.sammobile.com/news/foldable-iphone-samsung-most-advanced-oled-panel/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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