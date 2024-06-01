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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım farkları

    Bir süredir merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 modelinin özellikleri ve tasarımı netleşmeye başladı. İşte Galaxy Z Fold 5 ve Fold 6'nın tasarım farkları...       
    Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisinin ardından bildiğiniz gibi tüm gözler Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerine çevrildi. Hatta lansman etkinliğinde Fold 6 FE ve Ultra olmak üzere iki yeni modelin daha sahne alacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Fold 5 yan yana görüntülendi. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi

    Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor. 

    Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere göre Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24 Ultra'yı andıran daha kare bir tasarımı benimseyecek ve Fold5'e kıyasla daha sert köşelere sahip olacak. Kapak ekranının çerçeveleri biraz küçülmüş gibi görünüyor, ancak hala belirgin durumda. Ayrıca, Fold 6'nın selefinden biraz daha kısa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cihazın en-boy oranında küçük bir ayarlama yapılmış olabilir.

    Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Ancak detaya inecek olursak, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ek olarak 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek. 

    Samsung, Galaxy Z Fold6'yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Ayrıca bu lansman etkinliği Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring'i de içerecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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