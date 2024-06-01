Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım farkları

Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi
Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor.
Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Ancak detaya inecek olursak, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ek olarak 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.
Samsung, Galaxy Z Fold6'yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Ayrıca bu lansman etkinliği Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring'i de içerecek.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.