Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarım farkları

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisinin ardından bildiğiniz gibi tüm gözler Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerine çevrildi. Hatta lansman etkinliğinde Fold 6 FE ve Ultra olmak üzere iki yeni modelin daha sahne alacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Fold 5 yan yana görüntülendi.

Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi

Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen ürünler arasında en dikkat çeken isim de Galaxy Z Fold 6. Katlanabilir telefonun, daha ince ve Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir tasarımda yenileneceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere göre Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24 Ultra'yı andıran daha kare bir tasarımı benimseyecek ve Fold5'e kıyasla daha sert köşelere sahip olacak. Kapak ekranının çerçeveleri biraz küçülmüş gibi görünüyor, ancak hala belirgin durumda. Ayrıca, Fold 6'nın selefinden biraz daha kısa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cihazın en-boy oranında küçük bir ayarlama yapılmış olabilir.

Galaxy Z Fold 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Ancak detaya inecek olursak, Snapdragon 8 Gen 3 platformuna ek olarak 50 MP f/1.8 1/1.56" ISOCELL GN3 birincil, 10 MP f2.4 1/3.94" OIS 3x zoom telefoto ve 12 MP f/2.2 1/3.06" ultra geniş kameraya sahip olması bekleniyor. Ön yüzünde ise, 4 MP, f/1.8 ekran altı ve 10MP selfie sensörleri eşlik edecek.

Galaxy AI özellikleri Samsung akıllı saatlere geliyor 2 gün önce eklendi

Samsung, Galaxy Z Fold6'yı resmi olarak Temmuz ayında tanıtacak. Ayrıca bu lansman etkinliği Galaxy Z Flip6, Galaxy Watch7 serisi, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Ring'i de içerecek.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold 6 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı