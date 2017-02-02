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9 belediye daha PARDUS'a geçiş yapmak için imza attı

Yerli işletim sistemi PARDUS’un yaygınlaştırılması adına yürütülen çalışmalar neticesinde Eyüp Belediyesi’nden sonra 9 ilçe belediyesi daha PARDUS’a geçiş yapmak için imza attı.
2 yıl
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İşletim Sistemleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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9 belediye daha PARDUS'a geçiş yapmak için imza attı
 
2017 yılında kamu kuruluşlarında kademeli olarak zorunlu hale getirileceği belirtilen PARDUS'u yaygınlaştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hem yerli yazılımın önünün açılmasını hem de güvenlik endişelerinin büyük oranda giderilmesini sağlayacak projeye son olarak 9 ilçe belediyesi daha katıldığını duyurdu.
Buna göre Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Anadolu yakasında bulunan Beykoz, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye, Şile ve Üsküdar belediyeleri TÜBİTAK ile PARDUS’un kullanımı konusunda protokol imzaladı. İmza törenine ilgili ilçe belediye başkanlarının yanı sıra ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu da katıldı.
Yapılan açıklamalarda milli yazılım sektörünün gelişmesi için kritik bir basamak olduğu ifade edilen PARDUS’un önemli oranda ekonomik tasarruf sağlayacağı ve dışa bağımlılığı azaltacağı belirtiliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirilen anlaşma ile HAVELSAN yerli işletim sisteminin kurumsal dönüşüm ortağı olmuştu.

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Parola_18 2 yıl en beğenilen
Reis dürtmese hiç bir kamu kuruluşu kıçını oynatmayacak tipik ankara bürokrat kafası hala ataamdılar memur zihniyetini
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symbiat 2 yıl Bluepower
Bluepower

Amerika avrupa düşmanlığı yapacaklar diye windowstan kat kat fazla güvenlik açığı bulunan atıl durumdaki sisteme geçmek neyin kafası? NSA'de çalışan bir tane adam akıllı mühendis 10 dakikada paramparça eder pardusu yüklü kurumlardaki bütün bilgileri alır alamaz diyen de zır cahildir windows amerika malı ama en azından temeli sağlam çünkü hayvanat bahçesi müdürü yok microsoft'un başında.

Atıl durumda duran ?? windowsdan kat ve kat fazla açığı olan sistem ?? lütfen trolüm şaka yapıyorum falan de,
BluepowerAmerika avrupa düşmanlığı yapacaklar diye windowstan kat kat fazla güvenlik açığı bulunan atıl durumdaki sisteme geçmek neyin k...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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mcx 2 yıl
Devlet dairesinde bi office bi ebys lazım. öyle ahım şahım bi işletim sistemine ihtiyac yok. paramız cebimizde kalsın.
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vonderplanitz 1 yıl
GNU is an operating system that is free software—that is, it respects users' freedom.
GNU bir işletim sistemidir ve özgür yazılımdır yani kullanıcıların özgürlüğüne saygı gösterir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Neymiş? Pardesü Mardesü adı altında onlarca gönderide reklamını yaptığın şey GNU işletim sistemiymiş.
en.wikipedia.org/... 'da ne var? GNU İşletim Sisteminin kuzey Arjantin'de kullanılan uyarlaması Ututo, İtalya'da kullanılan uyarlaması Sabayon, Hollanda'da kullanılan uyarlaması SolydXK gibi 100'lerce GNU OS uyarlaması var. Pardus ta o 100'lerce uyarlamadan sadece biri ve Belediyelerde imza töreni ile kullanılan bir GNU İşletim Sistemi yani forumda 10'larca gönderiyi floodlarken kullandığın Pardus, bir GNU İşletim Sistemi. Bunları bil.
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vonderplanitz 1 yıl
pardus = debian + duvar kağıdı + propaganda malzemesi
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FatihAsl 1 yıl vonderplanitz
revivo72
pardus = debian + duvar kağıdı + propaganda malzemesi

haklısın. Depoları Türkiye de bulunan Linux dağıtımı. Asgari ücret propagandasına göre bence daha etkili.
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Quard 1 yıl
Ne poz vermişler be,gören bir şey var sanır
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aqshim 1 yıl
Pardus yerli yazılım destekleyenlere teşekkürler aslında yıllardır olan ve değer görmemiş projeydi. Belediyeler beni sasirtmadi yapilan is yazılımı destekleme ve ileriye taşıma değildi sırf liderleri yapın dediği için yaptıkları için üzülüyorum yarin başka birşey dese onu yapacaklar örnekleri de var. Neyse hayırlı olsun yine de
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FatihAsl 1 yıl
Pardus 17.2 versiyonu hazır. distrowatch linki

distrowatch.com/...
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forumu 1 yıl FatihAsl
Orijinalden alıntı: FatihAsl
Pardus 17.2 versiyonu hazır. distrowatch linki distrowatch.com/...

Link bozuk. Bilginiz olsun.
pardus.org.tr/...
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AC_Hawker 2 yıl
Güvenlik konusunda endişelerim olmakla beraber desteklediğim bir hamle. Yazılım konusu önemli. Hem microsofta ödenen servet değerinde lisans ücreti de cebimizde kalır. Bu iyide bir ekonomik reform sayılabilir aslında. Arkadında durmamız ve sürekli geliştirmemiz gerek. Destek
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forumu 1 yıl AC_Hawker
AC_Hawker
Güvenlik konusunda endişelerim olmakla beraber desteklediğim bir hamle. Yazılım konusu önemli. Hem microsofta ödenen servet değerinde lisans ücreti de cebimizde kalır. Bu iyide bir ekonomik reform sayılabilir aslında. Arkadında durmamız ve sürekli geliştirmemiz gerek. Destek


Bu microsoft ürünlerinin, devlet kurumlarında kullanılması bir ağırıma gidiyor sormayın.
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Want to 2 yıl
O değilde pardus önceden yerli bir proje idi kendi paket yöneticisi vs. vardı. Sıfırdan yazılmış bir linux idi. Şimdi debian tabanında bir linux işletim sistemini yerli işletim sistemi diye kullanmak saçma geliyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Yerli çalışmalara destek verilmeli. Ama bu suni yöntemlerle olmamalı. Ben devlette görev yapan birisiyim. Yukarıda da bahsedilmiş. Pardus Linux tabanlı ve çok yapay geliyor insana. Bunu tam 15 yıl önce de ortaya sürmüşlerdi. Peki 15 yıldır bekleyen bir şey şimdi mi adam oldu da kamuda kullanılması zorunlu oluyor. Gerçekten çok kullanışlıydı o zaman neden halk arasında yayılmadı. Bu haliyle düpedüz kusurlu bir malı zorla insanlara dayatmaktan ibaret. Emin olun birçok mühendislik programı vs. düzgün kullanılamayacak. Eğer internet multimedya gözünden bakıyorsak belki idare eder ama asıl sağlam işlerde ben netice verebileceğini zannetmiyorum. Belli ölçülerde rüştünü isbatlayan bir program olsa kolaylık sağlansın derim. Ama bir sürü kamu kurumunu kobay haline getirip saçma sapan iş yapmasınlar. O kamu kurumlarından pc ile ilgili işleri çok hayati olanlar mecburen Windows kullanacak. Bu nu gizli olsa da yapacaklar.
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tutankenshta 2 yıl DH Misafiri
tipik kıt winzort kölesi... Linux dağıtımlarının önünde en büyük engel senin gibi gönüllü kölelerdir...
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drjacob 2 yıl
kaç zamandır deneyeceğim diyorumda fırsat olmuyor inş. deneyeceğim en kısa zamanda
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Jeopol 2 yıl
Nerede eski parduslar.
6_7 yil once pardusu kapatmasalardi simdi adam akilli bir isletim sistemi olmustu.
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Artunç 1 yıl Jeopol
Jeopol
Nerede eski parduslar.
6_7 yil once pardusu kapatmasalardi simdi adam akilli bir isletim sistemi olmustu.

Aynen öyle eski sürümlerin hemen hemen hepsini denemiştim. Yeni sürüm çıktığı zaman bir heves hemen indirip denerdim bilgisayarımda. Proje durdurulmasaydı derdim hep. Pardus kullanıcısı olarak bende üzülmüştüm o dönemde. Umarım hakettiği yerlere gelir Pardus..
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