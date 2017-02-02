9 belediye daha PARDUS'a geçiş yapmak için imza attı

PARDUS'u yaygınlaştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hem yerli yazılımın önünün açılmasını hem de güvenlik endişelerinin büyük oranda giderilmesini sağlayacak projeye son olarak 9 ilçe belediyesi daha katıldığını duyurdu. 2017 yılında kamu kuruluşlarında kademeli olarak zorunlu hale getirileceği belirtilen'u yaygınlaştırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hem yerli yazılımın önünün açılmasını hem de güvenlik endişelerinin büyük oranda giderilmesini sağlayacak projeye son olarakdaha katıldığını duyurdu.

Buna göre Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Anadolu yakasında bulunan Beykoz, Pendik, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla, Sultanbeyli, Ümraniye, Şile ve Üsküdar belediyeleri TÜBİTAK ile PARDUS’un kullanımı konusunda protokol imzaladı. İmza törenine ilgili ilçe belediye başkanlarının yanı sıra ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu da katıldı.

HAVELSAN yerli işletim sisteminin Yapılan açıklamalarda milli yazılım sektörünün gelişmesi için kritik bir basamak olduğu ifade edilen PARDUS’un önemli oranda ekonomik tasarruf sağlayacağı ve dışa bağımlılığı azaltacağı belirtiliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl eylül ayında gerçekleştirilen anlaşma ileyerli işletim sisteminin kurumsal dönüşüm ortağı olmuştu.