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Türkiye'ye taşınacağı belirtilen Crytek ana ofisindeki 15 kişiyi işten çıkardı

Kısa süre önce 500 milyon dolar yatırım ile Türkiye’ye taşınacağı dile getirilen Crytek, yayınladığı son resmi açıklama ile merkez ofisindeki 15 kişinin işine son verildiğini duyurdu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1999 yılında Cevat, Faruk ve Avni Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan video oyun şirketi Crytek, bir süredir içerisinde bulunduğu kriz durumunu henüz atlatabilmiş değil. Hatırlayacağınız gibi daha önce ismini açıklamayan ve Crytek'in Frankfurt ofisinde çalıştığını iddia eden bir Reddit kullanıcısı, kendisine ve bazı arkadaşlarına yaklaşık 6 aydır ödeme yapılmadığını belirtmişti.
Geride bıraktığımız aralık ayında ise Budapeşte, Sofya, Şanghay ve Seul stüdyolarını kapatacağını duyuran şirket kritik kararlar vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamada oyun ve teknoloji geliştirmeye yöneleceklerini ifade eden Avni Yerli, bu yüzden küçülmeye giderek faaliyetlerine devam eden Frankurt’taki ana ofiste çalışan 15 kişilik ekibin işine son verildiğini dile getirildi. Çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür eden Yerli, onlara iş bulma konusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Yaklaşık bir ay önce çıkan haberler ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Zira 500 milyon dolar gibi ciddi bir yatırım yaparak Türkiye’ye taşınacağı belirtilen Crytek’in ekonomik zorluklar yüzünden 6 aydır maaşları ödeyememesi ve ofislerini kapatması çelişkilere sebebiyet veriyor. Basında yer alan bazı haberlerde ise sanılanın aksine Türkiye’nin Crytek’e milyonlarca dolar yatırım yapacağı söyleniyor. Bakalım fırtınalı günler geçiren oyun geliştiricisi nasıl bir yol haritası izleyecek…

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10ff 2 yıl
Kesin avrupa kiskandi... o yuzden firma batiyor.
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TheCaliph_ 2 yıl




Dostum ne oldu ??? Adamlar fena yatırım ile geliyordu ama daha ekip tutamıyorlar ellerinde
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BlackLead 2 yıl
ülkemize 500 milyon tl'lik yatırım yapacaklar haberleri çıkıyordu bir de, ulan binali ne adamsın sen be





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adnansetek 2 yıl
Vr işine erken atladı bir sürü para kaybetti firma.
Tabi tek sebebi bu değil ama ama anlamsız bir vr çalışması vardı ya batacak ya çıkaracaktı firmayı...
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Zodion 2 yıl
Biri onlara artık insanların bu tarz oyunlara doyduğunu söylemeli.Daha küçük fakat cesur yapımlar tutuyor
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Sarısin 2 yıl
Kıraysis 4 çıksın artık
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gxhero 2 yıl
Crytek e desteğe evet ama yapısını içine edeceklerse ve başka bir firmaya evireceklerse hayır ne saçmalıktır bu yav. belkide gerekli olan budur ama balığı kokutmasalar çünkü öyle olacak gibi...
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BekirTemel 2 yıl
Gta 6 geliyor
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pUnduli 2 yıl
Beyler Tropico yapıldı geç kaldınız :)
Habere gelince, belli ki Crytek buraya gelmek için kıyak beklemekte; yoksa Polonya gibi ülkeden bile CD Projekt veya GOG çıkıyorsa, Beyaz Rusya'dan Wargaming çıkıyorsa destek illa ki var ama birazda arkadaşların çabaları lazım.
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Turkforce 2 yıl
Türkiye'ye yapacağı büyük yatırımı demek böyle çıkaracak. 15 kişi x 2.777.777$ aylık *12 aylık maaş = Yıllık 500.000.000$
Milletimize hayırlı olsun.
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ilgezer 2 yıl
reyizin oyununu yapsınlar diyen bile olmuş
yerel ve ulusal değerler global piyasada tutmaz.yıllarca emek ve sermaye harcayıp yerel değerlerle oyun geliştirmek tüm emeklerin boşa gitmesidir. oyunun küresel alanda isim yapması istenirse, evrensel değerleri ön plana çıkarması bir zorunluluktur.
sadece tr de satılabilecek bir oyun için kimse uğraşmaz. ki tr de millet korsan oynuyor.
nacizane tavsiyem crytek in artık kalıplarını kırarak farklı ve özgün kontexlere yönelmesidir. crysis serisinden yeterince ekmek yediler. bu tarz bilim kurgu nano teknoloji vs içeriklerle yeni bir oyun geliştirmeye çalışmak bence hüsranla sonuçlanır.
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Barış Manço 2 yıl
Gelsinler ülkemizde bu alanda ciddi firma olsun ama iş yaparlar mı burada bilemem.
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