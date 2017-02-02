Türkiye'ye taşınacağı belirtilen Crytek ana ofisindeki 15 kişiyi işten çıkardı

1999 yılında Cevat, Faruk ve Avni Yerli tarafından Almanya'nın Coburg şehrinde kurulan video oyun şirketi Crytek, bir süredir içerisinde bulunduğu kriz durumunu henüz atlatabilmiş değil. Hatırlayacağınız gibi daha önce ismini açıklamayan ve Crytek'in Frankfurt ofisinde çalıştığını iddia eden bir Reddit kullanıcısı, kendisine ve bazı arkadaşlarına yaklaşık 6 aydır ödeme yapılmadığını belirtmişti.

şirket kritik kararlar vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamada oyun ve teknoloji geliştirmeye yöneleceklerini ifade eden Avni Yerli, bu yüzden küçülmeye giderek faaliyetlerine devam eden Frankurt’taki ana ofiste çalışan 15 kişilik ekibin işine son verildiğini dile getirildi. Çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür eden Yerli, onlara iş bulma konusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Geride bıraktığımız aralık ayında ise Budapeşte, Sofya, Şanghay ve Seul stüdyolarını kapatacağını duyuran şirket kritik kararlar vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamada oyun ve teknoloji geliştirmeye yöneleceklerini ifade eden Avni Yerli, bu yüzdenfaaliyetlerine devam eden Frankurt’taki ana ofiste çalışanişine son verildiğini dile getirildi. Çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür eden Yerli, onlara iş bulma konusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

500 milyon dolar gibi ciddi bir yatırım yaparak Yaklaşık bir ay önce çıkan haberler ise akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Ziragibi ciddi bir yatırım yaparak Türkiye’ye taşınacağı belirtilen Crytek’in ekonomik zorluklar yüzünden 6 aydır maaşları ödeyememesi ve ofislerini kapatması çelişkilere sebebiyet veriyor. Basında yer alan bazı haberlerde ise sanılanın aksine Türkiye’nin Crytek’e milyonlarca dolar yatırım yapacağı söyleniyor. Bakalım fırtınalı günler geçiren oyun geliştiricisi nasıl bir yol haritası izleyecek…