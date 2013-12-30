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91.4 metre derinlik değeriyle destek arayan iPhone uyumlu su altı haznesi: Ovision

5 yıl
1,5b
1
11
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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91.4 metre derinlik değeriyle destek arayan iPhone uyumlu su altı haznesi: Ovision
En iyi kamera her zaman yanında olandır mantığıyla yol çıkılarak Pierre-Yves Pépin tarafından hazırlanan ve 2013 yılının en büyük atılımlarından Kickstarter üzerinde destek arayan Ovision, Apple'ın iPhone modellerini ciddi bir derinliğe rahatlıkla indirebiliyor.
iPhone için hazırlanan diğer birçok benzerinden paslanmaz çelik ile alüminyum karşımı gövde kalitesiyle ayrılan ve bu sayede iPhone 4 ve üstü modelleri 91.4 metre derinliğe indirerek su altının gizemli yaşamının kayıt altına alınmasına imkan tanıyan Ovision, lens önünde tercih edilen optik malzeme sayesinde de oldukça net görüntüler ortaya çıkartabiliyor. Yapısı gereği üzerinde dokunmatik kontrol işlemleri (Fotoğraf ve video modu ile deklanşör) için dört adet mekanik buton barındıran ürün, özel uygulamasının da desteğiyle kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve kolaylıkla takılıp çıkartılabiliyor. Ovision için aynı zamanda daha rahat çekimler için bazı ekstra filtre ve tutma aparatları da hazırlanmış.
Farklı zevklere hitap eden bazı renk seçenekleri de bulunan Ovision, site üzerinde koyduğu 11,000$ hedefin bitimine 15 gün kala 44 bağış ile 4,778$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Yapılacak 95$ (45$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebilen su altı haznesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
91.4 metre derinlik değeriyle destek arayan iPhone uyumlu su altı haznesi: Ovision

http://www.kickstarter.com/projects/530644061/ovision-affordable-professional-iphone-underwater?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kirk Lee 5 yıl
o kadar derinlikte ve karanlıkta ip5 ile çekilen fotodan ne çıkar? inebildiği derinliğin kaç metre olduğu önemli değil telefonun bu kadar sığ kullanıcıları olduktan sonra...
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-gg- 5 yıl
91.4 metre derinliğe nasıl inecez ?
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interwap 5 yıl
91.5 metre olsaydı destek verirdim.
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DehaCaman 5 yıl
Derenlik lafını görünce bilmediğim birşey var sandım. Meğersem yazım hatasıymış.
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Nokia Specialist 5 yıl
Lumia 1020ye çıkarsalar daha iyi. Dalış yapan adam karanlıkta iğrenç çeken IP5i ne yapsın
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swat882 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Lumia 1020ye çıkarsalar daha iyi. Dalış yapan adam karanlıkta iğrenç çeken IP5i ne yapsın

doğru söyleyeni, köyden kovmuş kör apple kullanıcıları,

dürüstlükten uzaksınız
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mk2kill 5 yıl
199$ dolara su haznesi dahil sony action cam var. su altı çekimleride ışıksız ortamlarda oldukça başarılı. buna kim 95$ verir ya.
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Bradley Cooper 5 yıl
pahaly
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DoomBringer 5 yıl mk2kill
mk2kill

199$ dolara su haznesi dahil sony action cam var. su altı çekimleride ışıksız ortamlarda oldukça başarılı. buna kim 95$ verir ya.

+1

bi de içine 2000 liralık alet koycaz. oldu paşam
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drfree1 5 yıl
su altı kamerası fiyatlarını bilmiyorum fakat pahalı ise bu ürün de uygun fiyatlı ise harika bişi
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Ralphi 5 yıl
...
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