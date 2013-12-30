91.4 metre derinlik değeriyle destek arayan iPhone uyumlu su altı haznesi: Ovision

En iyi kamera her zaman yanında olandır mantığıyla yol çıkılarak Pierre-Yves Pépin tarafından hazırlanan ve 2013 yılının en büyük atılımlarından Kickstarter üzerinde destek arayan Ovision, Apple'ın iPhone modellerini ciddi bir derinliğe rahatlıkla indirebiliyor.

iPhone için hazırlanan diğer birçok benzerinden paslanmaz çelik ile alüminyum karşımı gövde kalitesiyle ayrılan ve bu sayede iPhone 4 ve üstü modelleri 91.4 metre derinliğe indirerek su altının gizemli yaşamının kayıt altına alınmasına imkan tanıyan Ovision, lens önünde tercih edilen optik malzeme sayesinde de oldukça net görüntüler ortaya çıkartabiliyor. Yapısı gereği üzerinde dokunmatik kontrol işlemleri (Fotoğraf ve video modu ile deklanşör) için dört adet mekanik buton barındıran ürün, özel uygulamasının da desteğiyle kolay bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve kolaylıkla takılıp çıkartılabiliyor. Ovision için aynı zamanda daha rahat çekimler için bazı ekstra filtre ve tutma aparatları da hazırlanmış.

Farklı zevklere hitap eden bazı renk seçenekleri de bulunan Ovision, site üzerinde koyduğu 11,000$ hedefin bitimine 15 gün kala 44 bağış ile 4,778$'lık kısmını toplayabilmiş durumda. Yapılacak 95$ (45$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebilen su altı haznesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/530644061/ovision-affordable-professional-iphone-underwater?ref=discovery