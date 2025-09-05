Amazon Prime Gaming Eylül 2025 oyunları: Tam 11 oyun ücretsiz

Ağustos ayında Sid Meier’s Civilization 3'ü ücretsiz olarak veren Amazon, bu ay da Civilization 4'ü ücretsiz hâle getiriyor. Civilization 4'ün yanı sıra oyunseverlere verilecek oyunlar arasında Dungeons & Dragons: Ravenloft Series ve Fate: Cursed King gibi oyunlar yer alıyor.
Amazon Prime Gaming Eylül 2025 Oyunları Belli Oldu
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu ay Amazon Prime Gaming'e eklenecek oyunlar ve verilecekleri tarihler şöyle:
Şu anda ücretsiz alınabiliyor:
- Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG)
- Into The Breach (Epic Games Store)
- Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition (GOG)
11 Eylül
- Afterimage (Amazon Games)
- Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)
- Tower of Time (GOG)
- Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games)
18 Eylül
- Residual (GOG)
- Fate: The Cursed King (GOG)
25 Eylül
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games)
- Pixel Cafe (Amazon Games)