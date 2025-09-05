Amazon Prime Gaming Eylül 2025 oyunları: Tam 11 oyun ücretsiz

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Gaming üzerinden Prime üyelerine her ay çok sayıda oyunu ücretsiz olarak veren Amazon, Eylül ayında paylaşılacak oyunları da açıkladı. Prime üyeleri bu ay Amazon Prime Gaming üzerinden tam 11 oyunu ücretsiz olarak verebilecekler.

Ağustos ayında Sid Meier’s Civilization 3'ü ücretsiz olarak veren Amazon, bu ay da Civilization 4'ü ücretsiz hâle getiriyor. Civilization 4'ün yanı sıra oyunseverlere verilecek oyunlar arasında Dungeons & Dragons: Ravenloft Series ve Fate: Cursed King gibi oyunlar yer alıyor.

Amazon Prime Gaming Eylül 2025 Oyunları Belli Oldu

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 50 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu ay Amazon Prime Gaming'e eklenecek oyunlar ve verilecekleri tarihler şöyle:

Şu anda ücretsiz alınabiliyor:

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (GOG)

Into The Breach (Epic Games Store)

Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition (GOG)

11 Eylül

Afterimage (Amazon Games)

Spelljammer: Pirates of Realmspace (GOG)

Tower of Time (GOG)

Subterrain: Mines of Titan (Amazon Games)

18 Eylül

Residual (GOG)

Fate: The Cursed King (GOG)

25 Eylül

Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Legacy Games)

Pixel Cafe (Amazon Games)

