A8 yongaseti entegre bir RAM modülü sunabilir

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Apple'ın bu yıl için hazırladığı yeni nesil iPhone modeli ile ilgili iddialar hız kazanmaya başlarken, iddiaların önemli bir bölümünü işlemci oluşturuyor.
Boyutunun büyüyeceği, sayısının artacağı ve yeni bir mobil ödeme sistemi sunacağı iddialarının ardından modele güç vereceği düşünülen A8 yongaseti ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi.
Bilgilere göre daha önce işlemci ve grafik birimini biraraya getiren A serisi yongasetleri bu kez tek bir pakette hem işlemci, hem grafik birimi hem de mobil DRAM yongasını biraraya getirecek. Apple, yeni yonga paketi için Amkor Technology, STATS ChipPAC ve Advanced Semiconductor Engineering adındaki üç ayrı yarıiletken paketleme firması ile çalışmalara başladı.
Amkor ve STATS, Apple'ın gelecekteki paketleme siparişlerinin yüzde 40'arlık bölümünü elde etmiş durumda. ASE ise kalan yüzde 20'lik üretimi üstelenecek.
Bu yıl A8 yongasetlerinin üretimini ise Tayvanlı TSMC yapacak. Firmanın 20nm fabrikasyon sürecine geliştirdiği üretim bantlarını bahar aylarında A8 yongaseti için çalıştırması bekleniyor. A8 yongasetlerinin bir kısmını ise yine Samsung üretecek.
Geçen yıl Apple, tarihinde ilk kez aynı işlemciyi iPhone ve iPad modellerinde kullanmıştı. Daha önce iPhone için ayrı, iPad için ayrı işlemci kullanılmaktaydı.
http://appleinsider.com/articles/14/01/27/rumor-apple-lining-up-suppliers-for-next-gen-a8-processor Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anakart resmen ben bunla bunla iyi çalışırım gibisinden ram in İD sine bakarak uyumlu bir şekilde çalışıyor
özellikle kaliteli anakart alanlar DDR3 ram takarken yaşadıkları sorunu iyi bilir !
uzun lafın kısası DDR3 piyasası yüzünden artık toplama PC dönemi bitmiştir artık !
anca toplam pc adıyla ekran kartı alıp takmanın ötesinde hiç bir şey yapılamayacak bir döneme gidiğimiz düşünülür ise ramin işlemciye yakın olması olası veri ve zaman kayıpını ciddi bir şek önleyecektir
Apple'ın bu tarz bir birleştirme niyetinin olmadığı yönünde bir kaç gün önce farklı bir kaynakta haber yayınlandı. Kaynağın metni aşağıdaki gibi;
Şahsen böyle bir birleşmeden pek hoşnut olmazdım. OS X ve iOS farklı kulvarlarda kalsınlar daha iyi. En azından telefon veya bilgisayar kullandığını anlasın insanlar. Her ikisini de severim fakat ortak bir sistem pek hoşuma gitmez.
Intel'den vazgeçip ARM kullanır mı bilmiyorum fakat cesur bir hamle olurdu sanırım. Yine de bekleyip göreceğiz sanırım.
İyi forumlar.
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