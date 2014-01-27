Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A8 yongaseti entegre bir RAM modülü sunabilir

5 yıl
7,2b
1
12
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
A8 yongaseti entegre bir RAM modülü sunabilir

Apple'ın bu yıl için hazırladığı yeni nesil iPhone modeli ile ilgili iddialar hız kazanmaya başlarken, iddiaların önemli bir bölümünü işlemci oluşturuyor.

Boyutunun büyüyeceği, sayısının artacağı ve yeni bir mobil ödeme sistemi sunacağı iddialarının ardından modele güç vereceği düşünülen A8 yongaseti ile ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. 

Bilgilere göre daha önce işlemci ve grafik birimini biraraya getiren A serisi yongasetleri bu kez tek bir pakette hem işlemci, hem grafik birimi hem de mobil DRAM yongasını biraraya getirecek. Apple, yeni yonga paketi için Amkor Technology, STATS ChipPAC ve Advanced Semiconductor Engineering adındaki üç ayrı yarıiletken paketleme firması ile çalışmalara başladı.

Amkor ve STATS, Apple'ın gelecekteki paketleme siparişlerinin yüzde 40'arlık bölümünü elde etmiş durumda. ASE ise kalan yüzde 20'lik üretimi üstelenecek.

Bu yıl A8 yongasetlerinin üretimini ise Tayvanlı TSMC yapacak. Firmanın 20nm fabrikasyon sürecine geliştirdiği üretim bantlarını bahar aylarında A8 yongaseti için çalıştırması bekleniyor. A8 yongasetlerinin bir kısmını ise yine Samsung üretecek. 

Geçen yıl Apple, tarihinde ilk kez aynı işlemciyi iPhone ve iPad modellerinde kullanmıştı. Daha önce iPhone için ayrı, iPad için ayrı işlemci kullanılmaktaydı.  

http://appleinsider.com/articles/14/01/27/rumor-apple-lining-up-suppliers-for-next-gen-a8-processor Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sepulturgay 5 yıl en beğenilen
Helal olsun. Samsung 3ghz cpu 4 gb ram ile kasadursun, apple verimliligin sadece bicel olcutlere dayanmadigini tum dunyaya gosteriyor.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 yıl
bunu yaparsa en güzelini yapar çünkü şu an PC den örnek vermek gerekirse
anakart resmen ben bunla bunla iyi çalışırım gibisinden ram in İD sine bakarak uyumlu bir şekilde çalışıyor
özellikle kaliteli anakart alanlar DDR3 ram takarken yaşadıkları sorunu iyi bilir !
uzun lafın kısası DDR3 piyasası yüzünden artık toplama PC dönemi bitmiştir artık !
anca toplam pc adıyla ekran kartı alıp takmanın ötesinde hiç bir şey yapılamayacak bir döneme gidiğimiz düşünülür ise ramin işlemciye yakın olması olası veri ve zaman kayıpını ciddi bir şek önleyecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
çok iyi çalışıyor apple
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
yıllar önce bilgisayarcı bir arkadaşla bunu konuşmuştuk amd yada intelden beklenirken mobilden geldi akıllı bir karar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
seneye ekran büyürse patlama yapar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Hele durun a7 leri yeni aldık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 5 yıl
Hele durun a7 leri yeni aldık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
tizen milat olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sepulturgay 5 yıl
Helal olsun. Samsung 3ghz cpu 4 gb ram ile kasadursun, apple verimliligin sadece bicel olcutlere dayanmadigini tum dunyaya gosteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sepulturgay 5 yıl en beğenilen
Helal olsun. Samsung 3ghz cpu 4 gb ram ile kasadursun, apple verimliligin sadece bicel olcutlere dayanmadigini tum dunyaya gosteriyor.
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
Apple doğru hamleler yapıyor. Yakın gelecekte Intel işlemcilerden de vazgeçip ARM destekli OS X sürümünü sunacaktır. Gelecekte tüm platformlarda tek OS tek işlemci mimarisi kullanacaktır.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 5 yıl interwap
Merhabalar

Apple'ın bu tarz bir birleştirme niyetinin olmadığı yönünde bir kaç gün önce farklı bir kaynakta haber yayınlandı. Kaynağın metni aşağıdaki gibi;

Apple'ın yakın bir gelecekte OS X ve iOS'u birleştirmeyi düşünmediği, bir kez daha ortaya çıktı.

Apple'ın dünya çapında pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller, Macworld'le yaptığı röportajda böyle bir birleştirmeyi düşünmediklerini şu sözleriyle belli etti: "Düşünerek boşuna zaman harcamayın. Bu işletim sistemlerini nasıl bir araya getireceksiniz? Bu, nasıl da boşa harcanmış bir enerji olurdu." Schiller'ın söylentileri çöpe atan sözlerini Apple'ın yazılım mühendisliği başkan yardımcısı Craig Federighi şöyle devam ettirdi:

"Sebep, ne OS X ve iOS'un farklı bir arayüze sahip olması, ne de birinin eski, diğerinin yeni olması." "Aksine, fare ve klavyeyi kullanmak, ekrana dokunmakla aynı şey değil."

Microsoft, PC ve mobil cihazlara yönelik işletim sistemlerini bir araya getirme yolunu tercih etse de Apple, bunun kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyeceğini düşünmeye devam ediyor. Federighi, kulağa anlamlı gelen sözlerine şöyle devam ediyor:

"Birileri Mac'i iOS'a döndürmeye çalıştı diye onun işlevlerini yitirmesini istemezsiniz. Ayın zamanda iOS ve Mac'in farklı şirketler tarafından geliştirildiğini hissetmek de istemezsiniz."

"Dolayısıyla onları gerektiği yerlerde birbirinin aynısı olarak, başarı için kritik yerlerde ise birbirinden farklı göreceksiniz."

Şahsen böyle bir birleşmeden pek hoşnut olmazdım. OS X ve iOS farklı kulvarlarda kalsınlar daha iyi. En azından telefon veya bilgisayar kullandığını anlasın insanlar. Her ikisini de severim fakat ortak bir sistem pek hoşuma gitmez.

Intel'den vazgeçip ARM kullanır mı bilmiyorum fakat cesur bir hamle olurdu sanırım. Yine de bekleyip göreceğiz sanırım.

İyi forumlar.

İlgili Haberin Kaynağı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Götterfunken 5 yıl interwap
Allah korusun




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7210 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Soru Cevap: Discovery 2 ne zaman gelecek? Mantle destekli kartlar? Yeşil perde kullanımı ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim