A9 işlemcili 4-inç iPhone 2016'da gelebilir

Kısa zaman önce yeni akıllı telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın ülkemiz resmi satışına başlayan Apple, verdiği bilgiler ve yaptığı analizler genelde doğru çıkan KGI Securities'den Ming-Chi Kuo son açıklamalarına göre ufak ekranlı iPhone çalışmalarını da rafa kaldırmış değil.





Ming-Chi Kuo, Apple'ın halen 4-inç'lik bir iPhone üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor ve bu modelin iPhone 5S'in yükseltilmiş hali olacağına inanıyor. 2016'nın ilk çeyreğinde tanıtılması ve satışa sunulması beklenen 4-inç ekranlı iPhone, iOS 9 ve gelecek iOS 10 gibi işletim sistemlerini performanslı çalıştırması için de Apple A9 işlemci ile karşımıza çıkabilir.

4-inç ekranlı telefonlara halen ciddi bir talep olduğunu belirten Kuo, bu doğrultuda hazırlanan yeni iPhone'un 3D Touch (Basınç hassasiyet sistemi) teknolojisine sahip olmayacağını, Apple'ın bu açıdan iPhone 6s ve 6s Plus'dan daha farklı bir çözüm sunmayı amaçladığını söylüyor. Ayrıca 2016 sonunda "metal gövdesi" olması beklenen yeni iPhone'dan 20 ila 30 milyon arası üretilebileceği de Kuo'nun öngörüleri arasıda yer alıyor.

iPhone 7 hakkında da görüşleriniz açıklayan Ming-Chi Kuo, tahmin etmesi çok da zor olmadığı üzere telefonun A10 işlemci taşıyacağını ve bu sayede eski nesile göre daha yüksek performans vereceğini belirtiyor. iPhone 7'nin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde duyurulmasını bekleyen analist, performans nedenleriyle 4.7-inç boyutta 2GB bellek, 5.5-inç boyutta ise 3GB bellek miktarının tercih edilebileceğini sözlerine ekliyor.

http://www.macrumors.com/2015/11/03/kuo-4-inch-iphone-2016-iphone-7-ram/