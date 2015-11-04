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A9 işlemcili 4-inç iPhone 2016'da gelebilir

Apple'ın ufak ekranlı iPhone dedikoduları dinecek gibi durmuyor. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus ile karşımıza çıkmayan 4.7-inç iPhone, KGI Securities'den Ming-Chi Kuo'ya göre yakında karşımıza çıkabilir.
3 yıl
3,4b
1
32
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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A9 işlemcili 4-inç iPhone 2016'da gelebilir

Kısa zaman önce yeni akıllı telefonları iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın ülkemiz resmi satışına başlayan Apple, verdiği bilgiler ve yaptığı analizler genelde doğru çıkan KGI Securities'den Ming-Chi Kuo son açıklamalarına göre ufak ekranlı iPhone çalışmalarını da rafa kaldırmış değil.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın halen 4-inç'lik bir iPhone üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirtiyor ve bu modelin iPhone 5S'in yükseltilmiş hali olacağına inanıyor. 2016'nın ilk çeyreğinde tanıtılması ve satışa sunulması beklenen 4-inç ekranlı iPhone, iOS 9 ve gelecek iOS 10 gibi işletim sistemlerini performanslı çalıştırması için de Apple A9 işlemci ile karşımıza çıkabilir.
4-inç ekranlı telefonlara halen ciddi bir talep olduğunu belirten Kuo, bu doğrultuda hazırlanan yeni iPhone'un 3D Touch (Basınç hassasiyet sistemi) teknolojisine sahip olmayacağını, Apple'ın bu açıdan iPhone 6s ve 6s Plus'dan daha farklı bir çözüm sunmayı amaçladığını söylüyor. Ayrıca 2016 sonunda "metal gövdesi" olması beklenen yeni iPhone'dan 20 ila 30 milyon arası üretilebileceği de Kuo'nun öngörüleri arasıda yer alıyor.
iPhone 7 hakkında da görüşleriniz açıklayan Ming-Chi Kuo, tahmin etmesi çok da zor olmadığı üzere telefonun A10 işlemci taşıyacağını ve bu sayede eski nesile göre daha yüksek performans vereceğini belirtiyor. iPhone 7'nin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde duyurulmasını bekleyen analist, performans nedenleriyle 4.7-inç boyutta 2GB bellek, 5.5-inç boyutta ise 3GB bellek miktarının tercih edilebileceğini sözlerine ekliyor.

http://www.macrumors.com/2015/11/03/kuo-4-inch-iphone-2016-iphone-7-ram/ Yorum Yaz
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cosica 3 yıl en beğenilen
donanım kalitesini bozmadan 4 inç model de çıkarırsa genel satışları artar. herkes sevmiyor büyük ekran.
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aycibin 3 yıl
çok gecikti.iphone5/5s kullanıcılarının büyük kısmı sırf bu yüzden iphone 6/6s almıyor

büyük ekran seçenek olmalı,zorunluluk değil
1 Yanıt Yanıtla +14
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esmerbuyucu 3 yıl
4 inç çıkarsa kesin alırım.
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rainmanstern 3 yıl
bu konuda özen gösteren sadece sony var. küçük ekran güçlü donanım sadece sony compact serisinde görüyorum.5c kalitesinde çıkaracaksa zahmet etmesin bile, benim fazla ümidim yok.
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Rocky Balboa® 3 yıl
Tasarımıda 5/5s gibi efsane olursa kesinlikle alırım
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alp0007 3 yıl
Bence iPhone 6 serisi 4,3 inç ve 5,7 inç çıkmalıydı.
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kadirirdem 3 yıl
Buyuk ekran sevmeyen çok insan var bence yerinde olur...
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MysticDesign 3 yıl
sonra ağlıyonuz şarjım 3saat gidiyo diye
ufak telefon:şarj sorunu
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Patren 3 yıl
aynı özelliklerle çıksınlar yine milyonlar satcağı kesin
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0MG90 3 yıl
esmerbuyucu
canguler917
aycibin çok gecikti.iphone5/5s kullanıcılarının büyük kısmı sırf bu yüzden iphone 6/6s almıyor büyük ekran seçenek olmalı,zorunluluk değil
Apple zaten seçenek sunmaz, zorunlu kılar
Öyle olsa 4.7inç varken 5.5inçi seçenek olarak sunulmazdı.

Öyle olsa iPad 2'imde iOS 9'u kasa kasa kullanmak yerine iOS 6'ya geri dönmemize izin verirlerdi
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esmerbuyucu 3 yıl 0MG90
0MG90
esmerbuyucu
Orijinalden alıntı: canguler917
Orijinalden alıntı: aycibin çok gecikti.iphone5/5s kullanıcılarının büyük kısmı sırf bu yüzden iphone 6/6s almıyor büyük ekran seçenek olmalı,zorunluluk değil
Apple zaten seçenek sunmaz, zorunlu kılar
Öyle olsa 4.7inç varken 5.5inçi seçenek olarak sunulmazdı.

Öyle olsa iPad 2'imde iOS 9'u kasa kasa kullanmak yerine iOS 6'ya geri dönmemize izin verirlerdi

Apple çalışanları evine gelip başına silah dayayıp iOS 9'a mı geçirdiler?
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Bfg10k 3 yıl
4" iPhone 5S telefonum bile cebe ancak sığarken büyük ekran (5" ve üstü) kullananlar ne yapıyor şaşırıyorum.
5s kalitesinde ve boyutunda çıkarırsa almayı düşünebilirim.
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Ryso 3 yıl
5c'ye bile a9 + ios 9 koysa şuan peynir ekmek gibi satar, neden şuana kadar hala bi çözüm bulmadılar anlamış değilim
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TIMERIDER 3 yıl
Küçük ekran isteyenler için iyi bir seçenek.
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ø 3 yıl
Bekliyorum böyle bir model. Kavis olmassa ekranda güzel olur.
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FLameS.7 3 yıl
3 GB mı hadi canım yıllaaaaar sonra 2 GB geldikten sonra bir yıla hemen 3 GB mı gelecek
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MysticDesign 3 yıl
3gb rami 2023de görürüz anca
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