iPhone 18 Pro parçalarına ayrıldı: Ekran altı Face ID sistemi, daha büyük buhar odası ortaya çıktı!

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’in öne çıkan iki özelliği; değişken diyafram açıklığı ve A20 Pro çipi. Görsel açıdan telefonlar önceki nesille neredeyse birebir aynı; hatta iPhone 17 Pro kılıfları iPhone 18 Pro'ya sorunsuz bir şekilde uyuyor. Ancak iç kısımda, Apple'ın Dynamic Island (Dinamik Ada) alanını küçültmesini sağlayan bir değişiklik de dahil olmak üzere kayda değer yenilikler mevcut. Yayınlanan ilk parçalarına ayırma videosu, iPhone 18 Pro'nun ekranının altında nelerin yer aldığını gösteriyor.

iPhone 18 Pro Max şarj testi: Ne kadar hızlı şarj oluyor? 1 gün önce eklendi

Dinamik Ada'yı küçülten değişiklik, Daha etkili soğutma, Biraz daha büyük batarya

Tam Boyutta Gör REWA Technology, özellikle iPhone 18 Pro'nun fiziksel SIM kartlı modelini gösteren bir video paylaştı. Bu model, yalnızca eSIM destekleyen versiyona kıyasla biraz daha küçük bir bataryaya sahip. Ekran paneli söküldüğünde, sol köşeye taşınan ve herhangi bir kesik olmadan ekranın arkasına gizlenen yeni Face ID sensörünü ortaya çıkıyor. Apple, bu sayede Face ID özelliğini korurken Dynamic Island'ın boyutunu küçültebildi.

Ekran altı kameralar yeni bir teknoloji değil ancak Apple için bir ilk niteliğinde. Geçmişte bu teknolojinin nasıl çalıştığını görmüştük; kızılötesi (IR) kameranın önünün tamamen kapanmaması için sensörün ön kısmında daha düşük yoğunluklu bir piksel dizilimi kullanılıyor. Videoyu paylaşan kişi, bu durumun yan sanayi ekran üretimini daha zorlu hale getireceğine de dikkat çekiyor.

Parçalarına ayırma işlemi, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yeni kablo yerleşimine sahip daha büyük ana kamerayı da gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör

A20 Pro çipine gelince; bu bileşen üst kısma taşınmış ve termal ped için yeni bir malzeme kullanılmış. İşlemci ile doğrudan temas eden ve ısı dağılımını gerçekten iyileştiren, önemli ölçüde daha büyük buhar odası (vapor chamber) da görülüyor. Ayrıca, Apple'ın bu bileşenleri PCB katmanları arasına yerleştirmesi nedeniyle iPhone 18 Pro modellerde NAND ve Power IC onarımları daha zorlu hale geldi.

Tam Boyutta Gör

Pil çıkarıldığında, muhtemelen daha yüksek şarj hızlarını mümkün kılan daha büyük boyutlu konnektör ortaya çıkıyor. İncelemeyi yapan kaynağa göre pil kapasitesi 4.056 mAh; bu da iPhone 17 Pro'ya kıyasla %1.7’lik bir artış anlamına geliyor. Apple, A20 Pro çipinin yüksek verimliliği sayesinde iPhone 18 Pro bataryasının iPhone 17 Pro Max ile benzer kullanım süresi sunduğunu iddia ediyor. Ancak pil testleri, mevcut nesil ile bir önceki nesil arasında bir fark olduğunu gösterdi.

Kasa veya arka kapak yapısında önemli bir değişiklik yok ancak alüminyum ve cam yüzeyde, bu yıl kullanıma sunulan ve renk uyumu daha yüksek olan kaplama dikkat çekiyor.

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