iPhone 18 Pro parçalarına ayrıldı: Ekran altı Face ID sistemi, daha büyük buhar odası ortaya çıktı!

Dinamik Ada'yı küçülten değişiklik, Daha etkili soğutma, Biraz daha büyük batarya
Ekran altı kameralar yeni bir teknoloji değil ancak Apple için bir ilk niteliğinde. Geçmişte bu teknolojinin nasıl çalıştığını görmüştük; kızılötesi (IR) kameranın önünün tamamen kapanmaması için sensörün ön kısmında daha düşük yoğunluklu bir piksel dizilimi kullanılıyor. Videoyu paylaşan kişi, bu durumun yan sanayi ekran üretimini daha zorlu hale getireceğine de dikkat çekiyor.
Parçalarına ayırma işlemi, iPhone 17 Pro'ya kıyasla yeni kablo yerleşimine sahip daha büyük ana kamerayı da gözler önüne seriyor.
A20 Pro çipine gelince; bu bileşen üst kısma taşınmış ve termal ped için yeni bir malzeme kullanılmış. İşlemci ile doğrudan temas eden ve ısı dağılımını gerçekten iyileştiren, önemli ölçüde daha büyük buhar odası (vapor chamber) da görülüyor. Ayrıca, Apple'ın bu bileşenleri PCB katmanları arasına yerleştirmesi nedeniyle iPhone 18 Pro modellerde NAND ve Power IC onarımları daha zorlu hale geldi.
Pil çıkarıldığında, muhtemelen daha yüksek şarj hızlarını mümkün kılan daha büyük boyutlu konnektör ortaya çıkıyor. İncelemeyi yapan kaynağa göre pil kapasitesi 4.056 mAh; bu da iPhone 17 Pro'ya kıyasla %1.7’lik bir artış anlamına geliyor. Apple, A20 Pro çipinin yüksek verimliliği sayesinde iPhone 18 Pro bataryasının iPhone 17 Pro Max ile benzer kullanım süresi sunduğunu iddia ediyor. Ancak pil testleri, mevcut nesil ile bir önceki nesil arasında bir fark olduğunu gösterdi.
Kasa veya arka kapak yapısında önemli bir değişiklik yok ancak alüminyum ve cam yüzeyde, bu yıl kullanıma sunulan ve renk uyumu daha yüksek olan kaplama dikkat çekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: