ABD Deniz Kuvvetleri, sualtı mayınlarını bulmak için insansız araçlar kullanacak





Gemiler ya da denizaltılar için büyük tehlike oluşturan sualtı mayınlarının yerlerinin tespit edilmesi için önümüzdeki dönemde artık insansız araçlardan yararlanılacak.





1970'li yıllardan beri ABD Deniz Kuvvetleri tarafından sualtı mayınlarının tespiti amacıyla kullanılan MH-53 Sea Dragon helikopter modelinin 2017 yılında emekliye ayrılacak olması nedeniyle donanma, bu görev için ufak boyutlu insansız tekeneler kullanmaya başlayacak. Resmi olarak "Unmanned Surface Vehicles / İnsansız Yüzey Aracı" olarak kategorize edilen araçlar, üzerinde yer alan sonar ve manyetik sensörler sayesinde su altında yer alan mayınları tespit edebilecek ve diğer deniz araçlarını konu hakkında uyarabilecek. Büyük savaş gemilerinin içerisinde yer alması beklenen bu araçlar, tehlikeli durumlarda ana gemiyi büyük sorunlardan kurtarmış olacak.

Aynı zamanda Knifefish ismine sahip düşük frekanslı geniş bant su altı insansız mayın arama aracını da geliştiren donanma, genel olarak 2017 yılı içerisinde su altı mayın arama/tarama faaliyetlerini insansız araçlar üzerine aktaracak.