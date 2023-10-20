Tesla'lara uyuklama uyarı sistemi ekleniyor: İşte detaylar

Kabin bölümündeki kamerayı kullanan sistem, sürücünün direksiyon başında uykuya dalıp dalmadığını belirlemek için esneme ve göz kırpmalarını analiz ediyor. Tesla bu teknolojiyle uyuklama nedeniyle meydana gelebilecek potansiyel kazaları önleme niyetinde.
Aslına bakılırsa yorgunluk tespit sistemi otomotiv endüstrisi için yeni bir şey değil ancak şimdiye kadar gördüklerimiz hep sürücünün yaptığı düzensiz müdahaleler ve otomobilin kontrolünü göz önünde bulunduruyordu. Tesla, kabindeki kamerayı da işin içine katarak bunu bir adım daha ileri taşıdı.
Uyarı vererek molaya yönlendiriyor
Tesla'nın uyuklama uyarı sistemi esneme ve göz kırpma sayısının sayılması ve analiz edilmesi de dahil olmak üzere tamamen farklı bir izleme türü kullanıyor. Yüksek düzeyde rehavet tespit edildiğinde araç bu emareler tekrarlanmayı bırakana kadar bir uyarı vererek sürücüye mola vermesini ve dinlenmesini öneriyor.
Uyuklama uyarı sistemi Tesla'lar için 17 Ekim'de yayınlanan güncellemede ortaya çıktı. İlk fark eden sürücüler bu işlevi "Kontroller" menüsünden kapatabildiklerini, ancak bir sonraki sürüşün başında yeniden devreye girdiğini söylüyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.