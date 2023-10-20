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    Tesla'lara uyuklama uyarı sistemi ekleniyor: İşte detaylar

    Tesla,  otomobillerine güvenliği artıracak yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Şirket son olarak bir yazılım güncellemesi aracılığı ile uyuklama uyarı sistemini dağıtmaya başladı.
    Tesla'lara 'uyuklama uyarı sistemi' ekleniyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Tesla her geçen gün daha yenilikçi sistemler sunarak otomobillerindeki güvenliği artırmayı hedefliyor. Şirket son olarak sürücünün direksiyon başında uyuyakalmasını önlemek için geliştirdiği uyuklama uyarı sistemini dağıtmaya başladı.

    Kabin bölümündeki kamerayı kullanan sistem, sürücünün direksiyon başında uykuya dalıp dalmadığını belirlemek için esneme ve göz kırpmalarını analiz ediyor. Tesla bu teknolojiyle uyuklama nedeniyle meydana gelebilecek potansiyel kazaları önleme niyetinde.

    Aslına bakılırsa yorgunluk tespit sistemi otomotiv endüstrisi için yeni bir şey değil ancak şimdiye kadar gördüklerimiz hep sürücünün yaptığı düzensiz müdahaleler ve otomobilin kontrolünü göz önünde bulunduruyordu. Tesla, kabindeki kamerayı da işin içine katarak bunu bir adım daha ileri taşıdı.

    Tesla'lara 'uyuklama uyarı sistemi' ekleniyor: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Uyarı vererek molaya yönlendiriyor

    Tesla'nın uyuklama uyarı sistemi esneme ve göz kırpma sayısının sayılması ve analiz edilmesi de dahil olmak üzere tamamen farklı bir izleme türü kullanıyor. Yüksek düzeyde rehavet tespit edildiğinde araç bu emareler tekrarlanmayı bırakana kadar bir uyarı vererek sürücüye mola vermesini ve dinlenmesini öneriyor.

    Uyuklama uyarı sistemi Tesla'lar için 17 Ekim'de yayınlanan güncellemede ortaya çıktı. İlk fark eden sürücüler bu işlevi "Kontroller" menüsünden kapatabildiklerini, ancak bir sonraki sürüşün başında yeniden devreye girdiğini söylüyorlar. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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