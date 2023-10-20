Tesla'lara uyuklama uyarı sistemi ekleniyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Tesla her geçen gün daha yenilikçi sistemler sunarak otomobillerindeki güvenliği artırmayı hedefliyor. Şirket son olarak sürücünün direksiyon başında uyuyakalmasını önlemek için geliştirdiği uyuklama uyarı sistemini dağıtmaya başladı.

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Kabin bölümündeki kamerayı kullanan sistem, sürücünün direksiyon başında uykuya dalıp dalmadığını belirlemek için esneme ve göz kırpmalarını analiz ediyor. Tesla bu teknolojiyle uyuklama nedeniyle meydana gelebilecek potansiyel kazaları önleme niyetinde.

Aslına bakılırsa yorgunluk tespit sistemi otomotiv endüstrisi için yeni bir şey değil ancak şimdiye kadar gördüklerimiz hep sürücünün yaptığı düzensiz müdahaleler ve otomobilin kontrolünü göz önünde bulunduruyordu. Tesla, kabindeki kamerayı da işin içine katarak bunu bir adım daha ileri taşıdı.

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Uyarı vererek molaya yönlendiriyor

Tesla'nın uyuklama uyarı sistemi esneme ve göz kırpma sayısının sayılması ve analiz edilmesi de dahil olmak üzere tamamen farklı bir izleme türü kullanıyor. Yüksek düzeyde rehavet tespit edildiğinde araç bu emareler tekrarlanmayı bırakana kadar bir uyarı vererek sürücüye mola vermesini ve dinlenmesini öneriyor.

Uyuklama uyarı sistemi Tesla'lar için 17 Ekim'de yayınlanan güncellemede ortaya çıktı. İlk fark eden sürücüler bu işlevi "Kontroller" menüsünden kapatabildiklerini, ancak bir sonraki sürüşün başında yeniden devreye girdiğini söylüyorlar.

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