ABD Ulusal Güvenlik Ajansı milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını takip etmiş

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA)'nın yayınladığı şeffaflık raporu ajansın faaliyetlerini tekrar sorgulanmasına neden oldu. 2015 yılında faaliyete geçen Özgürlük Yasası kapsamında toplu bilgi toplama yasağı getirilmiş ve NSA'in 2014 yılında yaptığı gibi telefon kullanıcılarına ait milyarlarca veriyi toplaması yasaklanmıştı ancak şeffaflık raporuna göre NSA geçtiğimiz yıl 151 milyon ABD vatandaşının telefon görüşmelerini kayıt altına aldığı ortaya çıktı.





Raporda toplanılan veriler arasında konuşma tarihi, süresi ve tarafların telefon numarası gibi önemli veriler dikkat çekerken NSA ise bu verileri sadece terörle bağlantılı kişileri tespit edebilmek adına topladığını ve kullandığını söyledi ancak yine aynı raporda yer alan NSA'in 2016'da sadece 46 terör zanlısını tespit ettiği bilgisi, bu toplanan verilerin sadece güvenlik amacıyla toplanmadığı düşüncesini akıllara getiriyor.





NSA İddiaları Reddediyor

Gizlilik savunucularının ithamlarına yanıt olarak NSA veri toplamanın ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için zaruri olduğunu dile getirirken toplanan verilerin geçmiş yıllara kıyasla oldukça az olduğunun altını çizdi. 2015 yılında Edward Snowden'ın kamuoyu oluşturmasıyla birlikte ABD'de kabul edilen Özgürlük Hareketi yasasından önce NSA'in günde milyarlarca görüşme kaydı tuttuğunu göz önünde bulundurursak yasanın tam anlamıyla çözüm sağlamasa da oldukça işe yarar olduğunu söyleyebiliriz.





NSA ayrıca bazı kişilerin birden çok defa görüşmesinin kaydedildiğini bu nedenle takip edilen toplam vatandaş sayısının 151 milyondan daha az olduğunu ifade etti. Yine de gizlilik konusunda büyük endişeler uyandıran bu veri toplama sistemi için bazı sivil toplum kuruluşlarının yeni bir hareket başlatarak bu sistemi tamamen ortadan kaldıracak bir çözüm önerisi üretmeye çalışması bekleniyor.