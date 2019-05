Netflix'in dizisini sızdıran hacker grubu, onlarca diziyi daha ele geçirmiş olabilir

The Dark Overload(TDO) isimli hacker topluluğu daha çok yayınladığı tıbbi verilerle tanınıyor olsa da son zamanlarda farklı bir konuda ön plana çıkıyor. Popüler içerik platformu Netflix'in popüler dizisi Orange Is The New Black'in henüz yayınlanmamış yeni sezon bölümlerini ele geçiren ve Netflix'in kendilerine fidye ödememeleri sonrasında bu bölümleri yayınlayan hackerler gözünü şimdi Netflix ile birlikte diğer yayıncılara da çevirmiş durumda.





TDO Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fox, ABC ve National Geographic gibi içerik üreticilerinden da sızıntılar yapılacağını belirterek "Artık oyun oynamıyoruz" derken dün 36 adet daha yeni dizi ve filmin ellerinde bulunduğunu bildirdi. TOD'un yayınlamaya hazır olduğu iddia edilen dizi ve filmler arasında; XXX: Return of Xander Cage, It's Always Sunny in Philadelphia ve New Girl gibi önemli yapımların da bulunuyor olması yayıncıları büyük bir tehlike içine sokuyor.

Blöften İbaret Olabilir Netflix'in dizisinin ele geçirildiği gibi bu 36 adet içeriğin de ele geçirildiği adres Larson Stüdyoları oldu. Henüz yayınlanmamış ve yayınlanmış olmakla birlikte ücretsiz olarak sunulmayan(gösterime girmiş filmler gibi) yüzlerce GB'lik içeriğin gerçekten TDO tarafından ele geçirilip geçirilmediği bilinmiyor. Kimileri TDO'nun attığı tweetlere paralel olarak yeni sızıntılara başlayacağını düşünürken bazı kesimler ise bu hamlenin sadece bir blöften ibaret olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Twitter 24 saat yayın yapacak kanal için Bloomberg ile anlaştı" DataBreaches.net'in verdiği bilgilere göre TDO bu içerikleri paylaşmamak için fidye olarak bir miktar bitcoin istediği ve Larson Stüdyoları'nın bu fidyeyi ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor ancak net miktar hakkında veya bu TDO'nun daha sonra tekrar fidye isteyip istemeyeceği hakkında net bir bilgi yok. Yine de yapımcılar ve stüdyolar için hayati öneme sahip olan bu içeriklerin korunması için ciddi miktarlar ödemeye hazır olduğu tahmin ediliyor.

TDO'nun ele geçirdiği iddia edilen tüm diziler ve filmler ise şu şekilde:

XXX Return of Xander Cage (film)

A Midsummers Nightmare (dizi)

Above Suspicion (film)

Bill Nye Saves The World (dizi)

Breakthrough (dizi)

Brockmire (dizi)

Bunkd (dizi)

Celebrity Apprentice (dizi)

Food Fact or Fiction (dizi)

Handsome (film)

Hopefuls (dizi)

Hum (kısa film)

Its Always Sunny in Philadelphia (dizi)

Jason Alexander Project (dizi)

Liza Koshy Special (YouTube Red)

Lucha Underground (dizi)

Lucky Roll (dizi)

Making History (dizi)

Man Seeking Woman (dizi)

Max and Shred (dizi)

Mega Park (dizi)

NCIS Los Angeles (dizi)

New Girl (dizi)

Portlandia (dizi)

Rebel In The Rye (film)

Steve Harveys Funderdome (dizi)

Story of God, with Morgan Freeman (dizi)

Superhuman (dizi)

The Arrangement (dizi)

The Catch (dizi)

The Middle (dizi)

The Stanley Dynamic (d)izi

The Thundermans (dizi)

Undeniable with Joe Buck (dizi)

Win It All – (film)

X Company (dizi)

http://www.ibtimes.co.uk/dark-overlord-netflix-hackers-reportedly-stole-36-movies-tv-shows-heres-list-1619592