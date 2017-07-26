ABD elektromanyetik raylı top silahını tatbikatlarda kullanacak

ABD donanması, 2006 yılında elektromanyetik raylı top silahını geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Gemilerdeki geleneksel topların aksine barut kullanmayan ve elektromanyetik kuvvet ile mermilerin hedefine ulaşmasını sağlayan raylı topun laboratuvar ortamı dışındaki ilk testi 2012 yılında gerçekleştirilmişti. Donanmanın 32 megajül gücünde ve dakikada 10 atış yapma yeteneğine sahip olmasını istediği raylı top artık askeri tatbikatlarla gerçekçi senaryolarda test edilecek.





Deniz Araştırmaları Ofisi(ONR) tarafından yapılan açıklamaya göre silahın istenilen seviyeye getirilmesi ve kısa bir süre içinde ABD donanmasına ait destroyerlerde yer alması için tatbikatlarda test edilecek. Bu yazdan önümüzdeki yılın başına kadar gerçekleştirilecek olan yoğun testlerle raylı topun gücünün 32 megajüle çıkarılması, ateşleme süresinin ise 6 saniyeye düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca ONR tarafından yapılan açıklamaya göre silahın menzilinin de 180 kilometre(110 mil) olması planlanıyor.





Kolay Yıpranabilir

Tabi hem klasik toplara kıyasla mermiyi hedefe çok daha hızlı yollayabilen(7 ila 9 bin kilometre hız ile) ve daha ucuz olan raylı top silahının en büyük iki dezavantajı ise kolay yıpranabilir oluşu ve yoğun güç ihtiyacı. Merminin arkasındaki güç nedeniyle her atışta ciddi bir yıpranmaya uğrayan silahın uzun ömürlü olacağından şüphe duyuluyor ancak ONR'ye bağlı görev yapan Deniz Hava Harp ve Silahlar biriminin lideri Tom Beutner'ın açıklamalarına göre silahın malzemeleri uzun ömürlülük esas alınarak geliştirildi. Beutner ellerinde 400 atış yapmış olan bir raylı top silahı olduğunu ve bu silahın 1000 atış daha yapabileceğini kaydetti.





Raylı topun Zumwalt sınıfı destroyerlerde güç ihtiyacını tam anlamıyla karşılayıp karşılamayacağı henüz bilinmiyor ancak Beutner, yeni lazer silahlar da dahil olmak üzere pek çok yeni nesil silahın gemilerde kullanılması halinde kendi güç kaynaklarına ihtiyaç duyduklarının altını çizerken yeni nesil silahların kullanımı için gemilerde güç tüketimi üzerine çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

https://www.engadget.com/2017/07/25/the-navy-s-railguns-are-ready-for-live-fire-field-tests/