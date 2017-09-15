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ABD hükümeti Kaspersky’ye yasak koydu

Bir süredir Rusya hükümeti ile gizli ilişkileri olduğu idiaları gündemde olan Rus anti-virüs devi Kaspersky’ye ABD hükümetinden yasak geldi. Yazılım iki ay içerisinde devlet kurumlarından kaldırılacak
1 yıl
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Anti Virus
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD hükümeti Kaspersky’ye yasak koydu

Ne kadar başarılı olursa olsunlar özellikle komünizm ile yönetilen kapalı ülkelerden çıkan teknolojilere şüphe ile yaklaşılıyor. Zaman zaman teknolojilerde kendi istihbarat birimlerine bilgi aktaran açıklar olduğu için soruşturma da açılmıştı. Güvenlik devi Kaspersky, yasaklarla karşı karşıya.

Kaçınılmaz son

Trump yönetimi Çarşamba günü bir talimat yayınlayarak federal kurumların derhal Kaspersky Lab ürünlerini bırakmalarını istemişti. Gerekçe ise Rusya hükümetinin anti virüs yazılımındaki muhtemel açıkları kullanarak ABD kurumlarına sızma ihtimali idi.

ABD İç Güvenlik sekreteri Elaine Duke, bu talimata binaen tüm federal kurum ve kuruluşların Kaspersky ürünlerini kaldırmaları için çağrıda bulundu. Talimat gereğince kurumlara ağlarında herhangi bir Kaspersky ürünü olup olmadığını anlamak için 30 gün süre tanındı. Eğer Kaspersky ürünü varsa takip eden 60 gün içerisinde de bunun kaldırılması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "ASRock akıllı cihazlar için yönlendirici geliştirdi"

Firmanın patronu Eugene Kaspersky, AP ajansına yaptığı açıklamada Ruslar için çalışan bir Truva atı olmadığını ispat etmek için kaynak kodlarını ABD hükümetinin incelemesine açabileceğini duyurmuştu. Hatta Kaspersky, Kongre önünde sorguya çekilmeye de hazır olduğunu bildirmişti.

Ne var ki bu açıklamalar ABD hükümetini tatmin etmişe benzemiyor. Özellikle 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde Rus kaynakların etkisi ve hükümet kurumlarının ardı ardına hacklenmesi kaygıları da yükseltti. Bahar aylarında Senatör Jeanne Shaheen, Kaspersky ürünlerinin Savunma Bakanlığı’nda yasaklanması için bir kanun teklifi de vermişti.

ABD hükümetinin bu kararı şüphesiz Kaspersky için büyük bir darbe olacak. Yıllardır devlet kurumlarından önemli ihaleler alan firma artık kamu kurumları tarafında neredeyse etkisiz hale geldi. Önümüzdeki yıllarda da ihale alması çok zor görünüyor. Ayrıca devlet tarafında oluşan bu hareketlilik şüphesiz ABD’li son kullanıcıları da etkileyecektir. 

Güncelleme: Kaspersky'den gelen açıklama şöyle:

Kaspersky Lab’ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın 17-01 numaralı Bağlayıcı Operasyonel Direktifi’ne istinaden açıklaması:

"Kaspersky Lab'ın herhangi bir hükümetle uygunsuz ilişkileri bulunmadığından, şirket, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) kararı ile hayal kırıklığına uğramıştır, ancak iddiaların tamamen asılsız olduğunu doğrulamak üzere söz konusu kuruma ek bilgi sunma fırsatı yakaladığı için ayrıca memnuniyet duymaktadır. Suçlamalar, Rus mevzuatının ve politikalarının şirketi etkiliyor olduğu ile ilgili iddialar da dâhil olmak üzere, yanlış iddialara ve asılsız varsayımlara dayandığı için, hiç kimse veya herhangi bir kuruluş tarafından kamuya açık hiçbir güvenilir kanıt sunulamamıştır.

Kaspersky Lab, dünyanın çeşitli ülkelerindeki hükümetlere onları siber tehditlere karşı korumak için gerekli ürün ve hizmetleri sağladığını daima kabul etmiştir, ancak Rusya da dâhil olmak üzere, herhangi bir hükümetle etik olmayan ilişkiler içerisinde değildir. Bunlara ek olarak, Kaspersky Lab’ın gelirinin yüzde 85'inden fazlası Rusya dışından gelmekte; bu da herhangi bir hükümetle uygun olmayan bir şekilde çalışmanın şirketin finansal dengelerine zarar vereceğini göstermektedir.
Söz konusu suçlamalar, aynı zamanda Kaspersky Lab'ın BT güvenlik sektöründe her zaman en yüksek etik iş uygulamalarını ve güvenilir teknoloji geliştirme yöntemlerini benimsediği 20 yıllık bir geçmişe sahip olduğu gerçeğini de göz ardı etmektedir. Yanlış yorumlanan Rus politikaları ve yasalarıyla ilgili olarak; söz konusu yasa ve araçlar telekomünikasyon şirketleri ve İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) için geçerlidir ve bazı yanlış raporların aksine, iletişim hizmetleri sunmadığından, Kaspersky Lab bu yasalara veya Rusya’nın Operatif-Soruşturmacı Önlemler Sistemi’ni (SORM) de içeren diğer hükümet araçlarına tabi değildir. Ayrıca, şirket tarafından elde edilen bilgilerin ve veri trafiğinin de şifreleme, dijital sertifikalar ve daha fazlası dahil olmak üzere, yasal gerekliliklere ve bağlayıcı endüstri standartlarına uygun olarak korunduğunu belirtmek gerekir.
Kaspersky Lab, dünyadaki hiçbir hükümete siber casusluk veya siber saldırı girişimlerinde yardımcı olmamıştır, olmayacaktır. Ayrıca, jeopolitik sorunlar nedeniyle özel bir şirketin masumluğu kanıtlanıncaya kadar suçlu kabul edilebilir olması endişe vericidir. Kaspersky Lab, şirketin daha derinlemesine incelenmesinin, bu iddiaların dayanaksız olduğunu kanıtlayacağına inandığından, en kısa zamanda DHS ile birlikte çalışmayı ummaktadır."
 
 

https://www.cnet.com/news/us-bans-kaspersky-software-from-government-agencies-trump-dhs-russia/ Yorum Yaz
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lzerk 1 yıl en beğenilen
Demekki kendileri yerli yazılımlarında bunu yapıyor....
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KalemKolik 1 yıl
Adamlar kaynak kodlarını açalım ve kongre önüne çıkalım demiş daha ne yapmaları lazım.
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SigSauer6 1 yıl
Kişi kendinden bilir işi.
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GeCCe 1 yıl
Bir ara milli işletim sistemi diye tanıtılan pardus işi ne oldu acaba? Kamu kurum ve kuruluşlarında, askeri tesislerimizde vs. kullanılacağından bahsediliyordu yalan mı oldu o proje?
Bununla ilgili mecliste bir açıklama da yapılmış biraz araştırınca rastladım.

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Amd64x2 1 yıl
Resmi kurumlarda windows kullanmak?
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Bu durumda Dünyanın geri kalanının devlet kurumlarında Windows kullanımını yasaklaması gerekiyor.
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anladymn 1 yıl
eğer amerikan hükümeti haklıysa ortalık karışacak vaziyet alın
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SigSauer6 1 yıl
Kişi kendinden bilir işi.
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KalemKolik 1 yıl
Adamlar kaynak kodlarını açalım ve kongre önüne çıkalım demiş daha ne yapmaları lazım.
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FatihAsl 1 yıl
Linux kullanmak için iyi bir neden. Kamu kurumlarında Windows kullanılmamalı
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lzerk 1 yıl en beğenilen
Demekki kendileri yerli yazılımlarında bunu yapıyor....
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