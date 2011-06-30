Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD pazarında ilk üç sırayı Android, iOS ve BlackBerry OS'lu cihazlar oluşturuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,7b
1
6
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cep telefonu sektörüne ilişkin gerçekleştirdiği araştırma ve yorumlarla karşımıza çıkan Nielsen'nın 11 Mart ve 11 Mayıs tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre ABD pazarında ilk üç sırayı Google'ın mobil işletim sistemi Android, iOS ve BlackBerry işletim sistemini kullanan cihazlar oluşturuyor.
Yayınlanan grafiğin solunda akıllı telefonların pazar payının %38 olduğu görülürken, feature phone (örn: java platformunu kullanan modeller, Series S40 vs) %64'ünü oluşturuyor. Mobil işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda Android %38 ile birinciliğini korurken, Android'i %27 ile iOS, %21 ile BlackBerry OS, %9 ile Windows Mobile, %2 ile Symbian OS ile webOS, %1 ile Palm OS - Windows Phone 7 ve %19 ile diğerleri izliyor.
Mayıs ayında cep telefonu satın alanların %55'i akıllı telefonlardan yana tercih yapmış. Akıllı telefon tercihlerinde 2010 yılının şubat ayından bu yana %23'lük artış göze çarpmakta. Akıllı telefon satın alanların %27'si Android, %17 iOS, %6 BlackBerry OS, %1 Windows Phone 7 ve %4'ü diğer işletim sistemli modellerden yana tercihini kullanmış. 2011 yılının ocak ayından bu yana en büyük sıçramayı ise iOS %10'dan %17'ye çıkarak göstermiş. Android'in payı ise %27 ile sabit vaziyette.

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28237 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
Tebrikler Android..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl
Symbian ve WM lider olacak değil ya. BB bile bu kadar başa oynaması takdire şayan fakat yakında Aradaki makas açılacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Bu haberi okuduktan sonra Microsoft'un WP7'yi tanıtırken diğer sistemler için cenaze törenleri hazırladğı günler aklıma geldi. İnsan bu tabloyu görünce baya bi gülüyor.
Nokia ile çıkış yakalacağını sanmıyorum. Zaten ABD'li insanların Nokia'dan pek hoşlandıkları söylenemez. Zaten WP7'li Nokia cihazlar ABD'de başarılı olamazsa dünya genelinde de başarılı olması pek mümkün gözükmüyor. Kendi ülkesinde bile içler acısı bir durumda. Android, iOS ve RIM başa güreşiyorlar. WP7'nin bu 3 sistem arasında şansı neredeyse hiç yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irfanmandirali 8 yıl
Aslinda bu dagilimi bir de cihazlar uzerinde gostermesi gerekiodu 1 cihaz ios, 10larcasi android ve RIM. Bu taraftan bakarsan birazda ha farkli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haldor 8 yıl
Ya bir milyar tane androidli telefon var. En ucuzundan iPhone 4 parasına olana kadar. Öyle olunca bence normal lider olması.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 8 yıl
google cok fena buyiyor. bole giderse yakin gelecekte google = umbrella co
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim