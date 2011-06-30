ABD pazarında ilk üç sırayı Android, iOS ve BlackBerry OS'lu cihazlar oluşturuyor

Cep telefonu sektörüne ilişkin gerçekleştirdiği araştırma ve yorumlarla karşımıza çıkan Nielsen'nın 11 Mart ve 11 Mayıs tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre ABD pazarında ilk üç sırayı Google'ın mobil işletim sistemi Android, iOS ve BlackBerry işletim sistemini kullanan cihazlar oluşturuyor.

Yayınlanan grafiğin solunda akıllı telefonların pazar payının %38 olduğu görülürken, feature phone (örn: java platformunu kullanan modeller, Series S40 vs) %64'ünü oluşturuyor. Mobil işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda Android %38 ile birinciliğini korurken, Android'i %27 ile iOS, %21 ile BlackBerry OS, %9 ile Windows Mobile, %2 ile Symbian OS ile webOS, %1 ile Palm OS - Windows Phone 7 ve %19 ile diğerleri izliyor.



Mayıs ayında cep telefonu satın alanların %55'i akıllı telefonlardan yana tercih yapmış. Akıllı telefon tercihlerinde 2010 yılının şubat ayından bu yana %23'lük artış göze çarpmakta. Akıllı telefon satın alanların %27'si Android, %17 iOS, %6 BlackBerry OS, %1 Windows Phone 7 ve %4'ü diğer işletim sistemli modellerden yana tercihini kullanmış. 2011 yılının ocak ayından bu yana en büyük sıçramayı ise iOS %10'dan %17'ye çıkarak göstermiş. Android'in payı ise %27 ile sabit vaziyette.



http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28237