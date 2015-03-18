ABD şehirleri, 1.5 milyon dolara kurulan "ShotSpotter" teknolojisiyle ateş edilen noktaları tespit edebiliyor

Bireysel silahlanmanın yüksek olduğu birçok büyük şehir bulunan Amerika Birleşik Devletleri, NewYork dahil farklı şehirlerde kullanmaya / test etmeye başladığı "ShotSpotter" teknolojisiyle ateş edilen noktaları hızlı bir şekilde tespit edebiliyor.

Kurulum ve işletme için yıllık 1.5 milyon dolar maliyetli bulunan ShotSpotter teknolojisi, şehre yerleştirilen hassas mikrofonlar üzerinden çalışma gösteriyor ve yapılan atışların konumunu etkili bir şekilde belirleyerek güvenlik güçlerine verebiliyor. Konum belirleme noktasında özel sensörlerden yararlanan ve 2009 yılından bu yana NewYork merkezli denenmesine rağmen ancak günümüzde kararlı (Daha önce çok fazla sayıda yanlış alarm verilmiş) hale gelebilen sistem, NewYork belediye başkanı Bill de Blasio'nun söylediği kadarıyla şehrin, komşuların ve güvenlik güçlerinin güvenliği için büyük önem arz ediyor. NewYork polis komiseri William J. Bratton ise olası kurbanlara yardım, suç ile mücadele ve suçluları kötü şeyler olmadan önce yakalama gibi konularda sistemin inanılmaz bir kolaylık sağladığını söylüyor. Boston ve Washington DC gibi diğer büyük şehirlerde yapılan atışların %75'ini belirleyebildiği verilen teknik bilgiler arasında yer alan ShotSpotter teknolojisi, daha çevre halkı haber vermeden güvenlik güçlerine bilgi veriyor ve yukarıda da söylendiği üzere kişisel güvelik sürecine ciddi anlamda hız katabiliyor.

Kamusal alanlar dahil olmak üzere yerleştirilen oldukça hassas mikrofonlar üzerinden toplanan veriler hakkında ise bazı tedirginlikler yer alıyor. Bu verilerin başka amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bazı sorun işaretleri bulunuyor ve bu konuda bazı güvenceler istendiği belirtiliyor. Herşeye rağmen ShotSpotter teknolojisi bütün büyük dünya şehirlerinde kullanılması gereken oldukça faydalı bir güvenlik yardımcısı olarak gösteriliyor. (NYT)

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/nypd-starts-using-shotspotter/