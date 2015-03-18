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ABD şehirleri, 1.5 milyon dolara kurulan "ShotSpotter" teknolojisiyle ateş edilen noktaları tespit edebiliyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ABD şehirleri, 1.5 milyon dolara kurulan
Bireysel silahlanmanın yüksek olduğu birçok büyük şehir bulunan Amerika Birleşik Devletleri, NewYork dahil farklı şehirlerde kullanmaya / test etmeye başladığı "ShotSpotter" teknolojisiyle ateş edilen noktaları hızlı bir şekilde tespit edebiliyor.
Kurulum ve işletme için yıllık 1.5 milyon dolar maliyetli bulunan ShotSpotter teknolojisi, şehre yerleştirilen hassas mikrofonlar üzerinden çalışma gösteriyor ve yapılan atışların konumunu etkili bir şekilde belirleyerek güvenlik güçlerine verebiliyor. Konum belirleme noktasında özel sensörlerden yararlanan ve 2009 yılından bu yana NewYork merkezli denenmesine rağmen ancak günümüzde kararlı (Daha önce çok fazla sayıda yanlış alarm verilmiş) hale gelebilen sistem, NewYork belediye başkanı Bill de Blasio'nun söylediği kadarıyla şehrin, komşuların ve güvenlik güçlerinin güvenliği için büyük önem arz ediyor. NewYork polis komiseri William J. Bratton ise olası kurbanlara yardım, suç ile mücadele ve suçluları kötü şeyler olmadan önce yakalama gibi konularda sistemin inanılmaz bir kolaylık sağladığını söylüyor. Boston ve Washington DC gibi diğer büyük şehirlerde yapılan atışların %75'ini belirleyebildiği verilen teknik bilgiler arasında yer alan ShotSpotter teknolojisi, daha çevre halkı haber vermeden güvenlik güçlerine bilgi veriyor ve yukarıda da söylendiği üzere kişisel güvelik sürecine ciddi anlamda hız katabiliyor.
Kamusal alanlar dahil olmak üzere yerleştirilen oldukça hassas mikrofonlar üzerinden toplanan veriler hakkında ise bazı tedirginlikler yer alıyor. Bu verilerin başka amaçlar için kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bazı sorun işaretleri bulunuyor ve bu konuda bazı güvenceler istendiği belirtiliyor. Herşeye rağmen ShotSpotter teknolojisi bütün büyük dünya şehirlerinde kullanılması gereken oldukça faydalı bir güvenlik yardımcısı olarak gösteriliyor. (NYT)

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/nypd-starts-using-shotspotter/ Yorum Yaz
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Asami Zdrenka 4 yıl
Susturuculu silah kullanırım bende.
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kımyasal 4 yıl
Person of Interest ve Watch Dogs başlangıcı.
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sis651 4 yıl
Cep telefonlarında bir tonla sensör var. Ancak en eski sensör mikrofonu kullanan yok pek. Yakında cep telefonlarımızın mikrofonlarından da bilgi edinecek bir şeyler yapılmaya başlanıyor. Mikrofonun yükselişi başlayacak. :)
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fthkn 4 yıl
Amerikan kültürü dünyada iz bırakmış pislikleri ile tarihteki yerini alacak. Önce bireysel silanlanma yasası çıkar sonra bundan şikayet et. bireysel silahlanma hakkı vermeden önce de toplumun birbirine olan güvenini zedele. Çıkarcılık, fısatçılık ile halkın tüm sosyal haklarını özelleştirip şirketlere pazarla. Filmlerde görülen terör çağlarının hep amerika odaklı olması tesadüf değil. Yıldız Savaşları filminde adamlar galaksileri birbirleri ile savaştırdılar. Kendileri güvensiz olunca tüm evreni de birbiri ile savaşıyor sanıyorlar. Yani Amerikan tarihini ve kültürünü iyi inceleyen ve okuyan insan çok yol alır. Gelecekte ne yapılmaması gerektiği konusunda bilge bir insana dönüşebilir.
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N. Chomsky 4 yıl

Anlaşılan milleti dinlemek için başka bir bahane daha bulmuşlar.
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