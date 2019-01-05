ABD ve Çin'in ticaret savaşı, Bill Gates'in Güvenli Nükleer Enerji planını engelledi

Son üç yıldır, Bill Gates'in nükleer enerji şirketi, Pekin yakınlarında daha güvenli ve daha ucuz nükleer enerji geliştirmek için pilot bir proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, Çin Enerji Bakanlığı'nın ABD ve Çin arasındaki nükleer ortaklıkları kısıtlayan yeni düzenlemeleri nedeniyle durma noktasına geldi.

Çalışmalar Türkiye'de yapılabilir

Çin, Amerikan mallarına yönelik getirdiği vergi tarifelerine ek olarak iki ülke arasındaki nükleer teknolojiyle ilgili herhangi bir anlaşmanın, askeri amaçlar için kullanılamayacağına dair bir şart koşmuş durumda. Görünüşe bakılırsa Gates'in şirketi TerraPower, bu sözünü veremedi ve deneysel nükleer reaktörünü geliştirmek için yeni bir ortak ülke aramaya başladı.

https://www.wsj.com/articles/trumps-tech-battle-with-china-roils-bill-gates-nuclear-venture-11546360589?mod=e2tw&ns=prod/accounts-wsj

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TerraPower,kendi yakıtını üretebilecek,vebiradı verilen bir teknoloji üretmeye çalışıyor. Bu süreç daha ucuz, daha temiz ve daha az riskli bir nükleer enerji çağına yol açacak olsa da, reaktörün inşa edilmesinin yaklaşıkmal olacağını belirtiliyor. Gelen haberlervegibi ülkelerin TerraPower'ın çalışmalarına izin vermeye istekli oldukları yönünde.