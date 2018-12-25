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Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 1 milyon dolarlık yarışma başlatıyor

Oyun dünyasına bambaşka bir boyut katan Pokémon Go oyununun yapımcısı Niantic, geleceğin oyunlarını oluşturmak için 1 milyon dolar ödül havuzu olan bir yarışma başlatacağını açıkladı.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokémon Go ile oyun dünyasına bambaşka bir boyut getiren Niantic, Beyond Reality Developer Contest adında bir oyun geliştirme yarışması düzenliyor ve toplam dağıtacağı ödül ise 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Yaklaşık 4 ay sürecek

Yarışmanın amacı ise, Niantic'in Real World Platform (Gerçek Dünya Platformu) motoruyla yeni ve heyecan verici bir oyun geliştirmek. Bu da yarışmacıların Pokémon Go oyununa benzer bir proje geliştirmeleri geretkiği anlamı taşıyor. Rekabetin odak noktası oyun oynamak olsa da, şirket bu türü seyahat, fiziksel aktivite ve hatta alışveriş gibi alanlarla genişletmek istiyor.
Yarışmaya katılmak için en az beş kişilik bir ekip oluşturulması, on sayfalık bir teklifin yanı sıra bir de kısa film çekilmesi gerekiyor. Takımların yaratıcılığa, deneyime ve oyun geliştirme becerilerine göre değerlendirleceği yarışma 1 Mayıs - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

https://nianticlabs.com/blog/beyondrealitydevelopercontest/ Yorum Yaz
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lion45 4 ay
Doğu Türkistan aklıma geliyor ve almam diyorum
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DH Misafiri 4 ay
Şu an Amerika'da uygulanan şöyle bir olay var: Beyzbol maçlarında o ligin uygulamasında AR sekmesine gidildiğinde açılan kamerayı sahaya tuttuğumuzda oyuncuların üzerlerinde bir buton beliriyor ve performans tarzında bilgiler sunabiliyor. Benim bu çok ilgimi çekmişti. Yine başka bir iOS uygulamasında basketbol sahasında telefonu antreman yapan birine tuttuğumuzda kaç sayı attığını ve kaç metre koştuğunu gibi değerler verebiliyor. Ama dediğiniz gibi şu an basit, hayatı kolaylaştıran bir teknoloji gibi durmuyor. Ama daha henüz erken diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlar için AR adına heyecanlıyım.
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yorumculuklar 4 ay
AR'da gelecek olduğuna çok inanıyordum ama o inancım yavaş yavaş gitmeye başladı. Basitçe çözülebilecek işler daha zor ve karmaşık hale geliyor insanlar için hareket vb. girdiğinde. Bazı noktalarda eğlenceli veya faydalı işlerde kullanılacak basit bir araç olarak kalacak gibi gözüküyor.
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