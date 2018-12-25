Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 1 milyon dolarlık yarışma başlatıyor

Konum tabanlı bir artırılmış gerçeklik oyunu olan Pokémon Go ile oyun dünyasına bambaşka bir boyut getiren Niantic, Beyond Reality Developer Contest adında bir oyun geliştirme yarışması düzenliyor ve toplam dağıtacağı ödül ise 1 milyon dolar olarak açıklandı.

Yaklaşık 4 ay sürecek

Yarışmanın amacı ise, Niantic'in Real World Platform (Gerçek Dünya Platformu) motoruyla yeni ve heyecan verici bir oyun geliştirmek. Bu da yarışmacıların Pokémon Go oyununa benzer bir proje geliştirmeleri geretkiği anlamı taşıyor. Rekabetin odak noktası oyun oynamak olsa da, şirket bu türü seyahat, fiziksel aktivite ve hatta alışveriş gibi alanlarla genişletmek istiyor.

https://nianticlabs.com/blog/beyondrealitydevelopercontest/

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Yarışmaya katılmak için en azbir ekip oluşturulması, on sayfalık bir teklifin yanı sıra bir deçekilmesi gerekiyor. Takımların yaratıcılığa, deneyime ve oyun geliştirme becerilerine göre değerlendirleceği yarışmatarihleri arasında yapılacak.