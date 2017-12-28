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ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü

ABD ve Türkiye arasında uzun süredir süren vize krizi sonunda çözüme kavuştu. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada vize yasağının ve randevu kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.
1 yıl
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Yusuf Akbaş
Yazar
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ABD ve Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü
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ABD ile Türkiye arasındaki vize krizi çözüldü. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla krizin çözüme kavuştuğu ve vize başvurularındaki randevu kısıtlamasının kaldırıldığı duyuruldu.

ABD'nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk hükümetinden verilen üst düzey güvence üzerine ABD Büyükelçiliği iki ülke arasındaki vize engelini kaldırdı.

Açıklamada, "Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında tutuklu Amerikan vatandaşları ve çalışanları ile ilgili kaygıların sürdüğü vurgulandı. Davaların çözüme ulaştırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye'de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin kayglarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürmektedir."

Türkiye'den açıklama: Güvence vermedik

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden açıklama yayınlandı ve ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada olduğu gibi bir güvence verilmediği ifade edildi. Açıklama şu şekilde:

"ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibarıyla eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.


ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz. Daha önce de dikkat çekmiş olmamıza rağmen, ABD’nin Türkiye’den güvence aldığını ileri sürerek Türk ve Amerikan kamuoylarını yanlış bilgilendirmesini doğru bulmuyoruz.

Öte yandan, ABD’de Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin de Türkiye’nin çok ciddi endişeleri devam etmektedir. Türk yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Amerikalı muhataplarıyla görüşmeyi sürdürecektir."


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kimi_raikonen 1 yıl en beğenilen
Sevgili donanımhaber burası teknoloji sitesi mi. Ahaber mi. Hiçbir teknolojik değeri olmayan bi haber daha.
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tekin-71 1 yıl
İçerik üretemeyen beceriksiz editörler Mynet'te haber aramaya başlamış. Begenmediginz SDN sizi icerik açısından tokatlar. Forum olmasa coktan kapanacak bi sitesin DH...
İçerik üretemeyen beceriksiz editörler Mynet'te haber aramaya başlamış. Begenmediginz SDN sizi icerik açısından tokatlar. Forum olmasa coktan kapanacak bi site...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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12 Angry Men 1 yıl
Elektriğe yüzde 8.8 zam gelmiş.
Kaynak: hurriyet.com.tr/...
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huntedman 1 yıl
Yav yoksa aç kalacaktık. Bırkaın bu işleri ülkedeki zam mı konuş, işsizlik oranını konuş, neden cami girişinden para alınmıyor v.b.
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scooting2563 1 yıl
şimdi vize verilmesi haberi ne kadar doğrudur bilmem ama Türkiye'de zaten her önüne gelene vize vermezler vize alacaklarda sanatcı,sporcu,sinema-tiyatro ve hükümet yetkilileri olur genelde.çünkü dikkat ederseniz ülkelerin eğer vatandaşı değilse vize verme olayı genelde bu şekilde gerçekleşiyor..şimdi ülkenin bu kriterleri gelişmesi için bence vizeler tekrar eskisi gibi düzene girerse iyi olur .
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noktasalih 1 yıl
ya boş konuşmayın adamlar baktı bize vize engeli işe yaramıyor geri adım atmıyoruz
kaldırdılar tabi bunada geri adım attık demiyorlar türk hükümeti bize güvence verdiye getiriyorlar. bizim kendi büyükelçiliğim böyle güvence vermedik diyor.
yoksa bizim büyükelçiliğimiz bu açıklamayı yaparmıydı size güvence vermiyoruz diye. bakıyorum bi sürü cahil yok yok gizliden bişey vermişler gibi konuşuyor
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Merkur 1 yıl
YAKALAYIP YAKALAYIP SALIYORLAR, ÇOK İLGİNÇ BİR YARGIMIZ VAR!!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaç Saat Oldu?
‏ @kacsaatoldunet
14 sa.14 saat önce
IŞİD emiri, "somut deliller olsa da tutuklu bulunması ölçülü olmayacak" gerekçesi ile tehliye edileli birkaç saat, IŞİD'çiler, "biz Türkiye'de yargılanmak istiyoruz" diyeli birkaç hafta oldu

twitter.com/...
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Real Woods 1 yıl
Abd' den havadan havaya füze alacakmışız
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Merkur 1 yıl
Esede terörist dedi hoop anında abd vizeyi açtı ne tesadüf?!

Almanlarıda serbest bırakıp duruyor boşuna bağırmışlar ozaman bizimkiler.
Gerçi israilede terör devleti diyor ama iş yapmaya devam.
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justaprogrammer 1 yıl
akpden bir geri vites daha :)
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0z0z 1 yıl
Ülke o kadar dinamik bir siyasetteki.
Siyasetler adeta balık derisi gibi o kadar kaygan ki.
Sabahtan akşama aksiyon oldu.
Takip edemiyoruz artık.
Kaçıp kurtulma vakti çoktan gelmiş.
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kadirirdem 1 yıl
Bence bu haberin yeri burası değil.
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