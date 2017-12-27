Türk şirketlerinin yeni kabusu: Dijital ambargo

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Son günlerde dünya ekonomisinde daha önce örneğine rastlanmamış seviyede bir “dijital ambargo” kargaşası yaşanıyor. Kurumsal kaynak planlama yazılımı (ERP) ile öne çıkan SAP firması, İran müşterilerinin İran ile ticaretine engel koymak istiyor.

Sektörde küresel çapta büyük bir paya sahip ve Avrupa’nın en büyük yazılım firması olan SAP, müşterilerine “Benim yazılımım üzerinden İran’a satış yapamazsın” diyor.

SAP'nin şirketlere gönderdiği yazı

“SAP’nin iç denetim sürecinde .......... şirketinin İran ile bağlantıları tespit edildiğine dair Itelligence tarafından bilgilendirildik. ..... olarak İran’da tesisimiz, satış elamanımız, varlığımız, depomuz vb. olmadığını onaylıyorum. Faaliyetlerimiz tümüyle Türkiye’de yürütülmektedir ve ABD yaptırımlarını tamamen kaldırmadıkça İran’da ofis/fabrika kurma niyetimiz yoktur” ifadesi yer alıyor. Ve bu metnin altına imza atılması isteniyor. Aksi taktirde yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Türkiye’de SAP çözümleri sunan teknoloji şirketlerinden Itelligence’in CEO’su Abdülbahri Danış, konuyu dünya.com'a yaptığı açıklamada doğruladı. SAP’nin bu taahhüdü sadece Türk şirketlerinden değil, dünya çapındaki tüm müşterilerinden istediğini açıkladı.

Dünya çapında baskı var

“Bu sadece bize özel bir şey değil. SAP, Türkiye’den alınan lisansların ambargolu ülkelerde kullanılmamasına dair bir taahhüt istiyor sadece. Bunu tüm sektördeki müşterilerinden talep ediyor. Diyor ki ‘Ben bu lisansları Türkiye’deki operasyonum için aldım. Hiçbir şekilde bu lisanslar ambargolu olan İran’da kullanılmayacaktır.’ Bu sadece Türkiye’deki şirketlerden de istenmiyor. Ve bunu sadece İran için istemiyorlar. SAP dünya çapında ve tüm müşterileri için böyle bir süreç yürütüyor. Ambargolu tüm ülkeler için geçerli bu talep. Aslında sözleşmesel olarak da şirketler bu lisansları ambargolu ülkelerde kullanamazlar. Almanya’dan da lisans alsanız, Türkiye’den de alsanız SAP bunu ambargolu ülkelerde kullandırtmıyor. Sözleşmesel olarak zaten kullanmanız mümkün değil. Ama SAP ek bir taahhüt almak istiyor müşterilerinden. Bu sadece bu konuya müşterilerin biraz daha dikkatini çekmek için yapılan bir durum. Bu tamamen bizden bağımsız, SAP’ın dünya çapında yaptığı durum.”

SAP Türkiye tarafından yapılan açıklama

"New York ve Frankfurt borsalarında işlem gören global bir şirket olan SAP SE, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve operasyonlarını yürüttüğü ülkelerin ambargo kurallarına uymakla yükümlüdür.

İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası anlaşma JCPOA'nın getirdiği değişiklikler ışığında, pek çok işletmenin İran'da faaliyetlerini yeniden değerlendirmesi ve İran pazarına girişi ile oluşabilecek riskler nedeniyle, iş ortaklarımızı yetkili uluslararası kurumlardan gerekli izinler alınmaksızın herhangi bir SAP ürün ve servisini ambargo uygulanmış herhangi bir şahsa, şirkete veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak tedarik etmemesi, dağıtmaması veya taahhütte bulunmaması konusunda bilgilendirdik.

Dürüstlük ve şeffaflık, SAP'nin benimsediği iş yapış prensiplerinin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Şirketimizin dünya çapında yaptığı tüm sözleşmelerde standart İhracat Kontrol maddesi olarak “Ambargolu ülkelerde ilgili kurumlardan gerekli ihracat izinleri alınmadan SAP ürün ve servislerinin kullanılamayacağına” dair bir madde yer almaktadır. Ek olarak, İran ile iş ilişkisi olduğu tespit edilen müşterilerimizden, ambargo kurallarına uygun davrandıklarını teyit etmelerini talep etmekteyiz.

Bizim için önemli olan, SAP ürün ve servislerinin tabii olduğumuz ambargo kuralları ve mevzuatlarına uygun bir şekilde kullanılması için gerekli tüm önlemleri almaktır.

Saygılarımızla"

Dijital ambargoya Microsoft da eklenebilir

SAP’nin aldığı karara benzer kararı Microsoft ve diğer yazılım şirketlerinin de alacağı tahmin ediliyor. Sabah gazetesinin haberine göre ABD'deki borsalara kote olan tüm şirketler aynı uygulamayı 2018'de hayata geçirmek zorunda olacak.

En büyük zararı Türkiye görecek

SAP’nin İran ambargosu küresel çapta uygulanıyor olsa da en büyük zararı Türkiye görecek. Türkiye, işlenmiş hammadde ihtiyacının önemli bölümünü İran’da bulunan şirketlerden sağlıyor. Ana metal sanayi ürünleri (altın ve bakır katot vb.), demir-çelik ürünleri ile sentetik, kauçuk ve plastik. Ayrıca başta KOBİ'ler olmak üzere Türkiye'deki firmaların yüzde 63'ünün İran ile ticari ilişki içinde. İki ülke arasında dış ticaret hacmi 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası: Büyük gol yedik

İstanbul Ticaret Odası Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, "Bu zaten beklenen bir şeydi. SAP Alman devlet politikalarını uyguluyor. Biz uluslararası çalışıyoruz. O yüzden yerli kullanamayız diyorlardı. Ama şimdi kalemize önemli bir gol yedik. Bilgilerimizin sızmayacağının bir garantisi yok. Devlet teşvik vermesin yerli malı kullansın yeter. Yerli malı haftasında sadece elma yedirilmesin. Milli yazılımların da önemi anlatılsın."

Yerli yazılımın önemi

Yaşanan olayların ardından kendi yazılım çözümlerimizi üretmenin önemine bir kez daha tanık oluyoruz. Elimizde kendi yazılımlarımız olduğu zaman başkalarının yönlendirmelerine boyun eğmek zorunda kalmayız.

Kendi yazılımımızı üretmek adına kamu kurumlarında ve savunma sanayide bir takım adımlar atıldı. Benzer adımların ticari uygulamalar tarafında da atılması gerekiyor. Sadece adım atmak yeterli değil, atılan adımlara destek çıkmak da bir o kadar önemli.