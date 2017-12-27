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Türk şirketlerinin yeni kabusu: Dijital ambargo

SAP yazılım şirketinin ABD'den aldığı komutla uyguladığı İran ambargosunun Türkiye'ye etkisi büyük oldu. Microsoft vb. şirketlerin ambargo uygulayacak olması, yerli yazılımın önemini ortaya çıkardı.
1 yıl
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Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk şirketlerinin yeni kabusu: Dijital ambargo
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Son günlerde dünya ekonomisinde daha önce örneğine rastlanmamış seviyede bir “dijital ambargo” kargaşası yaşanıyor. Kurumsal kaynak planlama yazılımı (ERP) ile öne çıkan SAP firması, İran müşterilerinin İran ile ticaretine engel koymak istiyor.

Sektörde küresel çapta büyük bir paya sahip ve Avrupa’nın en büyük yazılım firması olan SAP, müşterilerine “Benim yazılımım üzerinden İran’a satış yapamazsın” diyor.

SAP'nin şirketlere gönderdiği yazı

“SAP’nin iç denetim sürecinde .......... şirketinin İran ile bağlantıları tespit edildiğine dair Itelligence tarafından bilgilendirildik. ..... olarak İran’da tesisimiz, satış elamanımız, varlığımız, depomuz vb. olmadığını onaylıyorum. Faaliyetlerimiz tümüyle Türkiye’de yürütülmektedir ve ABD yaptırımlarını tamamen kaldırmadıkça İran’da ofis/fabrika kurma niyetimiz yoktur”  ifadesi yer alıyor. Ve bu metnin altına imza atılması isteniyor. Aksi taktirde yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Türkiye’de SAP çözümleri sunan teknoloji şirketlerinden Itelligence’in CEO’su Abdülbahri Danış, konuyu dünya.com'a yaptığı açıklamada doğruladı. SAP’nin bu taahhüdü sadece Türk şirketlerinden değil, dünya çapındaki tüm müşterilerinden istediğini açıkladı.

Dünya çapında baskı var

“Bu sadece bize özel bir şey değil. SAP, Türkiye’den alınan lisansların ambargolu ülkelerde kullanılmamasına dair bir taahhüt istiyor sadece. Bunu tüm sektördeki müşterilerinden talep ediyor. Diyor ki ‘Ben bu lisansları Türkiye’deki operasyonum için aldım. Hiçbir şekilde bu lisanslar ambargolu olan İran’da kullanılmayacaktır.’ Bu sadece Türkiye’deki şirketlerden de istenmiyor. Ve bunu sadece İran için istemiyorlar. SAP dünya çapında ve tüm müşterileri için böyle bir süreç yürütüyor. Ambargolu tüm ülkeler için geçerli bu talep. Aslında sözleşmesel olarak da şirketler bu lisansları ambargolu ülkelerde kullanamazlar. Almanya’dan da lisans alsanız, Türkiye’den de alsanız SAP bunu ambargolu ülkelerde kullandırtmıyor. Sözleşmesel olarak zaten kullanmanız mümkün değil. Ama SAP ek bir taahhüt almak istiyor müşterilerinden. Bu sadece bu konuya müşterilerin biraz daha dikkatini çekmek için yapılan bir durum. Bu tamamen bizden bağımsız, SAP’ın dünya çapında yaptığı durum.”

SAP Türkiye tarafından yapılan açıklama

"New York ve Frankfurt borsalarında işlem gören global bir şirket olan SAP SE, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya ve operasyonlarını yürüttüğü ülkelerin ambargo kurallarına uymakla yükümlüdür.

İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası anlaşma JCPOA'nın getirdiği değişiklikler ışığında, pek çok işletmenin İran'da faaliyetlerini yeniden değerlendirmesi ve İran pazarına girişi ile oluşabilecek riskler nedeniyle, iş ortaklarımızı yetkili uluslararası kurumlardan gerekli izinler alınmaksızın herhangi bir SAP ürün ve servisini ambargo uygulanmış herhangi bir şahsa, şirkete veya kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak tedarik etmemesi, dağıtmaması veya taahhütte bulunmaması konusunda bilgilendirdik.

Dürüstlük ve şeffaflık, SAP'nin benimsediği iş yapış prensiplerinin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Şirketimizin dünya çapında yaptığı tüm sözleşmelerde standart İhracat Kontrol maddesi olarak “Ambargolu ülkelerde ilgili kurumlardan gerekli ihracat izinleri alınmadan SAP ürün ve servislerinin kullanılamayacağına” dair bir madde yer almaktadır. Ek olarak, İran ile iş ilişkisi olduğu tespit edilen müşterilerimizden, ambargo kurallarına uygun davrandıklarını teyit etmelerini talep etmekteyiz.

Bizim için önemli olan, SAP ürün ve servislerinin tabii olduğumuz ambargo kuralları ve mevzuatlarına uygun bir şekilde kullanılması için gerekli tüm önlemleri almaktır.

Saygılarımızla"

Dijital ambargoya Microsoft da eklenebilir

SAP’nin aldığı karara benzer kararı Microsoft ve diğer yazılım şirketlerinin de alacağı tahmin ediliyor. Sabah gazetesinin haberine göre ABD'deki borsalara kote olan tüm şirketler aynı uygulamayı 2018'de hayata geçirmek zorunda olacak.

En büyük zararı Türkiye görecek

SAP’nin İran ambargosu küresel çapta uygulanıyor olsa da en büyük zararı Türkiye görecek. Türkiye, işlenmiş hammadde ihtiyacının önemli bölümünü  İran’da bulunan şirketlerden sağlıyor. Ana metal sanayi ürünleri (altın ve bakır katot vb.), demir-çelik ürünleri ile sentetik, kauçuk ve plastik. Ayrıca başta KOBİ'ler olmak üzere Türkiye'deki firmaların yüzde 63'ünün İran ile ticari ilişki içinde. İki ülke arasında dış ticaret hacmi 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası: Büyük gol yedik 

İstanbul Ticaret Odası Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu, "Bu zaten beklenen bir şeydi. SAP Alman devlet politikalarını uyguluyor. Biz uluslararası çalışıyoruz. O yüzden yerli kullanamayız diyorlardı. Ama şimdi kalemize önemli bir gol yedik. Bilgilerimizin sızmayacağının bir garantisi yok. Devlet teşvik vermesin yerli malı kullansın yeter. Yerli malı haftasında sadece elma yedirilmesin. Milli yazılımların da önemi anlatılsın." 
Türk şirketlerinin yeni kabusu: Dijital ambargo
 

Yerli yazılımın önemi

Yaşanan olayların ardından kendi yazılım çözümlerimizi üretmenin önemine bir kez daha tanık oluyoruz. Elimizde kendi yazılımlarımız olduğu zaman başkalarının yönlendirmelerine boyun eğmek zorunda kalmayız.

Kendi yazılımımızı üretmek adına kamu kurumlarında ve savunma sanayide bir takım adımlar atıldı. Benzer adımların ticari uygulamalar tarafında da atılması gerekiyor. Sadece adım atmak yeterli değil, atılan adımlara destek çıkmak da bir o kadar önemli.


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Tihilu 1 yıl en beğenilen
"Bu bilişim işine kafayı takarsan kafayı üşütürsün" diyen başbakanın olduğu ülkede yazılıma yatırım mı yapılacakmış ? Keşke olsa ama hiç ihtimal vermiyorum.
Fahiş fiyatla kotalı internet hizmeti alıyoruz. Hiç hükümetten birinin çıkıp "iletişim çağındayız , bu akk denen saçmalığa bir son vermek zorundayız" dediğini duydunuz mu ? Vergiden başka bir şeye kafa basıyor mu ?
Sizin dediğiniz yazılımın kodlamasını yapan gençler ülkede geleceklerinin olmadığını düşündükleri için yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. İlk önce bir gençleri dinleyin.
Ha bu arada yerli malı haftasında yedirdiğiniz o elmayı da yurt dışından getirmeye başlarsak şaşırmayın.
"Bu bilişim işine kafayı takarsan kafayı üşütürsün" diyen başbakanın olduğu ülkede yazılıma yatırım mı yapılacakmış ? Keşke olsa ama hiç ihtimal vermiyorum.
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3 Yanıt Yanıtla +85
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napolyon94 1 yıl
Birazdan burasi haberden bagimsiz sozde zekice harmanlanmis siyasi ironiler ile dolacak.
1 Yanıt Yanıtla +36
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artenis 1 yıl Tihilu
Orijinalden alıntı: Tihilu

"Bu bilişim işine kafayı takarsan kafayı üşütürsün" diyen başbakanın olduğu ülkede yazılıma yatırım mı yapılacakmış ? Keşke olsa ama hiç ihtimal vermiyorum.

Fahiş fiyatla kotalı internet hizmeti alıyoruz. Hiç hükümetten birinin çıkıp "iletişim çağındayız , bu akk denen saçmalığa bir son vermek zorundayız" dediğini duydunuz mu ? Vergiden başka bir şeye kafa basıyor mu ?

Sizin dediğiniz yazılımın kodlamasını yapan gençler ülkede geleceklerinin olmadığını düşündükleri için yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. İlk önce bir gençleri dinleyin.

Ha bu arada yerli malı haftasında yedirdiğiniz o elmayı da yurt dışından getirmeye başlarsak şaşırmayın.

Ağzına sağlık kardeşim. Şimdi GENEL bir metin yazacağım.
Pardusu yaratan ekibi bu hükümet dağıtmıştır ve Tübitak - ODTÜ ortak projesidir. Tübitak'ğın başına da hayvanat bahçesi müdür getirmiştir ve TÜPÜTAK olmuştur kurum, Allah diyen Kot Pantolona kadar gitmiştir projeler...
'' EEMAAĞĞ PARDUZZ HALAĞ DEVAM EDİĞĞĞ ''
diyen kimseler çıkacaktır, evet ediyor ancak yeni ekip güç tasarrufu moduna alınmış durumda...
'' EEMAAĞĞ GENDİ UÇAĞIMIZIĞ YAPIYIHHH ''
Onu yapan ekip ODTÜ ile TAV işbirliği içinde, şimdi sana soru yandaş kardeşim ODTÜ üniversitesi ile senin liderinin söylemlerini hatırladın mı? Küfür etmediği kalmıştı... Birde Ankara'daki fışkıyeci-dinazorcu başkanın ODTÜ yi mahvetmesi hemen arkasından... Sonra senin kafandaki sakallı cocuklar ve sıkmabaşlı kızlar haremlik selamlık bir miting yaptı. Erkekler sağda kızlar solda ayrı yürüdüler, ellerindeki pankartta yazan; ODTÜ YIKILSIN YERİNE ÜNİVERSİTE YAPILSIN... Bu kadar ACİZ olup, sorunları DIŞ GÜÇLERE, başarıları da aydınların üzerinden yapıp KENDİNİNMİŞ GİBİ İLAN ETMEYE yatkın hiçbir hükümet ve hükümet yalayıcısı olmamıştı... USA 6. filosuna karşı namaz kılanlar vardı birde (fotoğrafla sabittir)... Cahil olmak deyimi günümüz Türkiye'sinde zirve yapmıştır, tıpkı Kuran-ı Kerim gelmezden hemen önceki cahiliye dönemi gibi... Allah bizi bu hale getirdi diyemeyiz BİZ HAKETTİK demek ki.
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Orijinalden alıntı: Tihilu"Bu bilişim işine kafayı takarsan kafayı üşütürsün" diyen başbakanın olduğu ülkede yazılıma yatırım mı yapılacakmış ? Ke...
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INumber1OneI 1 yıl
her düştüğümüzde daha güçlü kalkmasını biliyoruz hadi bakalım
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DH Misafiri 1 yıl
İsmini vermek istemediğim bir savunma firmasında çalışıyorum. SAP yazılımı üzerinde tüm alımlar ödemeler onay süreçleri ve daha birçok şey burada kayıt altına alınıp kullanılıyor ve bu sistem için Almanya'dan uzmanları getirtiyoruz. Sistem için yıllık ödenen miktarı duysanız gerçekten Şaşırırsınız. Üstelik sistem hataları yükleme sıkıntıları kullanılan ek modüllerin çökmesi gibi birçok neden varken bu yazılım dünyada kullanılıyor diyerek bu sistemde kalması isteniyor. Daha iyisi yapılabilecekken bunu kullanmak gerçekten anlamsız geliyor....
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DH Misafiri 1 yıl
100 bin dolarlar ödeniyor o yazılımlara. öyle kaldırıp köşeye atmak mümkün değil.
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DH Misafiri 1 yıl
“SAP’nin iç denetim sürecinde .......... şirketinin İran ile bağlantıları tespit edildiğine dair Itelligence tarafından bilgilendirildik. ..... olarak İran’da tesisimiz, satış elamanımız, varlığımız, depomuz vb. olmadığını onaylıyorum. Faaliyetlerimiz tümüyle Türkiye’de yürütülmektedir ve ABD yaptırımlarını tamamen kaldırmadıkça İran’da ofis/fabrika kurma niyetimiz yoktur”
iran ile ilgili ticaret den bahsetmiyor gibi ordan istediğimiz kadar mal alıp satabiliriz
Yerli yazılım şart biz işyerinde Havelsan'dan aldığımız SAP kullanıyoruz çok sorunlu bir yazalım yamalı boğça gibi oldu.
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DH Misafiri 1 yıl
Ben ticaret yapsam asla sirketime Microsoft, Apple, SAP, Google vs şirketleri sokmam. Çünkü hepsinin amacı sınai, ticari ve bilimsel casusluk üzerine. Rusya ve Çin bunları devlet dairelerinde kullandırtmadığı gibi özel şirketlere de engelleme getiriyor. Zaten artık çok açık konuşuluyor: Microsoft, ABD nin NSA kurumunun bir şirketi. Neden w10 bedava verildi sanıyorsunuz?
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DH Misafiri 1 yıl
Herşeyi devletten beklememek lazım. Biraz da elimizi taşın altına koymamız lazım. milislinux.org/...
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DH Misafiri 1 yıl
Devlette acilen pardusa geçilmeli. Pardus kullanıldıkça ilgi görecek ve gelişecektir. Sıfırdan bir windows tarzı işletim sistemi kimse bekleyemez zaten.
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Last Troll Bender 1 yıl
Şunu da şöyle koyalım.
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Deniztns 1 yıl
Pardus bir Linux dagitimi. Yarin sizler de bir grup programciyla Linux'un debian surumunu alip yeniden derleyip adini Kybele(Anadolu tanricasi) koyabilirsiniz. Bu mudur yerli isletim sistemi?
Linux; Linus Torvalds'in UNIX ten esinlendigi ve isletim sistemini x86 da calisacak sekilde bitirme tezi olarak tasarladigi acik kaynak koduna sahip program silsilesidir.
Isletim sistemini sifirdan yazan Linus Torvalds'dir.
Suna benzetebiliriz. Mercedes arabayi yapar. Bizimkiler cam filmi kaplar.
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Beyzade353 1 yıl
Herhangi bir ürün aldığımızda yerli olup olmamasına ne kadar önem veriyoruz??? . Şahsen ben ürünün yerlisi varsa dahi ilk kaliteye bakıyorum.
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