    Bloomberg: Türkiye, F-35 almak için S-400'leri iade etmeyi düşünüyor

    Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye, ABD'den F-35'leri geri alabilmek için Rusya'ya S-400'leri iade etmeyi düşünüyor. Erdoğan ile Putin arasında görüşme gerçekleştirildiği iddia dediliyor.

    Bloomberg: Türkiye, S-400'leri iade etmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye, hava muharebe yeteneğini güçlendirmek için F-35’leri yeniden almak istiyor. ABD ile yapılan görüşmelerde Türkiye’nin S-400’leri iade etmesi durumunda yeşil ışık yakılacağı iddia ediliyor. Bloomberg’in iddiasına göre Türkiye S-400’leri iade etmeyi düşünüyor. İddiaya göre Erdoğan bu konuyu geçtiğimiz hafta Türkmenistan’da düzenlenen bir toplantıda Putin ile görüştü.

    ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, "Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye her zamankinden daha yakın olduğunu ve sorunun ilerleyen dört ila altı ay içinde çözülebileceğini" ifade etti.

    Türkiye’nin S-400’leri iade etmesi ABD ile ilişkilerde önemli bir iyileşme sağlayacak fakat Kremlin’in bu durumu nasıl karşılayacağı bilinmiyor. Rusya’ya ABD ve Avrupa ülkeleri ambargo uygularken Türkiye ile Rusya arasında ticaret, enerji ve savunma sanayi alanında ilişkiler olumlu ilerliyor. S-400’lerin iade edilmesi durumunda Putin’in bu olayı nasıl karşılayacağı merak konusu.

    Bloomberg’in kaynaklarına göre Türkiye, S-400 sistemi için ödediği milyarlarca doların alternatif yollarla iadesini talep edecek. Bloomberg'e göre Türkiye, S-400'ler için ödediği bedelin telafi edilmesini de gündemine aldı. Bu kapsamda maliyetin, Rusya'dan yapılan petrol ve doğal gaz ithalatı üzerinden dengelenmesi gibi seçeneklerin değerlendirildiği, ancak bunun ayrı müzakereler gerektirdiği ifade edildi. S-400'lerin Türkiye'ye maliyetinin 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

    Türkiye, 2017 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2019 yılında F-35 programından çıkarıldı. Türkiye için 6 adet F-35A üretilmişti. Bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilmedi. Yaklaşık 6 senedir ABD’de depoda bekletiliyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşması halinde bu uçaklar Türkiye’ye teslim edilecek. Türkiye, F-35'lerdeki belirsizlik nedeniyle 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı siparişi verdi.

