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ABD'de 14 yaşında terör iddiasından gözaltına alınan teknoloji meraklısı Ahmed şimdi el üstünde tutuluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de 14 yaşında terör iddiasından gözaltına alınan teknoloji meraklısı Ahmed şimdi el üstünde tutuluyor
Terör paranoyasının geldiği son noktayı göstermek açısından geçen hafta ABD'de yaşanan olay oldukça ibret vericiydi. Ev ödevi için kalem kutusuna bir dijital saat devresi entegre ederek hoş bir tasarım yapan 14 yaşındaki teknoloji meraklısı Ahmed Mohamed hiç beklemediği bir davranışla karşılaşmıştı.

İsmi nedeniyle onun bir terör organizasyonuyla ilişkisi olabileceğini düşünen öğretmeni ödevin bir bomba olduğunu zannederek derhal polisi aramış ve minik Ahmed elinde kelepçe soluğu polis merkezinde almıştı. 

Ahmed yaptığının bir ev ödevi olduğunu anlatmaya çalışmasına rağmen polisler onun bomba süsü verilmiş bir düzenek ile kaos yaratmaya çalıştığı konusunda ısrarcıydı. Saatler süren soruşturma sonrasında Ahmed'in suçsuz olduğu anlaşıldı.

Minik bir bedene yapılan bu talihsiz davranış sonrasında adeta ayağa kalkan sivil toplum kuruluşları Obama'yı yoğun bir eleştiri yağmuruna tuttu. Obama da yapılan bu hatayı kınayarak Twitter üzerinden Ahmed'i destekleyen mesajlar attı. Sonrasında da Ahmed'i Beyaz Saray'a davet etti.

Ahmed'e bir destek de Microsoft'tan geldi. Bizzat Satya Nadella tarafından hazırlanan teselli paketi mini Ahmed'e gönderildi. Paket içerisinde Surface Pro 3, Microsoft Band akıllı bileklik ve çeşitli aksesuarlar mevcut. Ayrıca Cube firması da bir 3D yazıcı hediye etti. 

Minik Ahmed'in hedefi MIT teknoloji enstitüsüne girebilmek. Orada projeler geliştirmek ve insanların hayatını değiştirmek istiyor. Bununla birlikte yaşanan üzüntü verici süreç teknoloji geliştirirken aslında her zaman bir yanlış anlaşılma durumunun mevcut olduğunu gösteriyor.  
ABD'de 14 yaşında terör iddiasından gözaltına alınan teknoloji meraklısı Ahmed şimdi el üstünde tutuluyor
 

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Guhong01 4 yıl en beğenilen
"MIT teknoloji enstitüsüne" nedir ya MIT' nin açılımı zaten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Doğrusu "MIT' ye" olmalı. Ekrem71 bu tip hataları nerdeyse her haberinde yapıyor, acilen Türkçe öğrenmesi gerekiyor.
"MIT teknoloji enstitüsüne" nedir ya MIT' nin açılımı zaten Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Doğrusu "MIT' ye" olmalı. Ekrem71 bu tip hataları nerdeyse her h...
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Yanıtla +44
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mementopolis 4 yıl
Amerika Paranoyak. Silah'a serbest Bombaya hayir
ironi bu olsa gerek .
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Mianfei 4 yıl
Olm ogretmen onu yapmasa suan bu cocuk saatli kalem kutusuyla oturuyordu dua etsin ogretmenine 3d yazici bile yeter..
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Manchester United 4 yıl
Yine adamlar telafi etmişler.
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Bisesbimby 4 yıl
Sonrasında prim olayına döndü bu olayda. Firmalar hangimiz daha çok prim yaparız üstünden derken çocuğa hayvan gibi yardım ettiler bi yandan da iyimiş la aslında.
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Akone 4 yıl
Bu çocuk bir daha ödev yapmaz
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Yalandan Korkan Adam 4 yıl
Çocuk beleşten hediyeler almış beyaz saraya gitmiş. İşine gelmiş anlıcanız.
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Mr xXx 4 yıl
Amerikan polisinin bu davranışı adamı katil eder
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Patren 4 yıl
reklamının kötüsü iyisi olmaz ünlü oldu çocuk
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Fast Rise 4 yıl
şov için yapılmış ama yinede çocuk için iyi
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Tom Hagen 4 yıl
Kotu bir olay sonucta.. İnsanlarin gerek medya gerek toplumun kendisi tarafindan resmen paranoyağa donusmesini gosteriyor..
Ote yandan çocuk için belki de guzel bir firsat bu gelen hediyeleri degerlendirmek
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AMERICAN 4 yıl
ben de tutuklanmak istiyorum
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Tom Hagen 4 yıl
Kotu bir olay sonucta.. İnsanlarin gerek medya gerek toplumun kendisi tarafindan resmen paranoyağa donusmesini gosteriyor..
Ote yandan çocuk için belki de guzel bir firsat bu gelen hediyeleri degerlendirmek
Yanıtla +1
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teramit 4 yıl
cannurkars
Biri de beni terörist sansın nolur? O hediyeler ne öyle O.o

burada masum insanları terörist zannetmeye meyilli aklı evvel bir hükümet var iken amacına rahatlıkla ulaşırsın ama sonrası zannettiğin gibi olmaz diyeyim...
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Alonso Menendez 4 yıl
Aslında amerika bile teröre karşı ne kadar çarisizki bu kadar korkuyorlar o uçak onlara ağıtr gelmiş
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tricore 4 yıl
Helal olsun küçük kardeşimize , umarım güzel haberler alırız.
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