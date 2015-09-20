ABD'de 14 yaşında terör iddiasından gözaltına alınan teknoloji meraklısı Ahmed şimdi el üstünde tutuluyor

Terör paranoyasının geldiği son noktayı göstermek açısından geçen hafta ABD'de yaşanan olay oldukça ibret vericiydi. Ev ödevi için kalem kutusuna bir dijital saat devresi entegre ederek hoş bir tasarım yapan 14 yaşındaki teknoloji meraklısı Ahmed Mohamed hiç beklemediği bir davranışla karşılaşmıştı.





İsmi nedeniyle onun bir terör organizasyonuyla ilişkisi olabileceğini düşünen öğretmeni ödevin bir bomba olduğunu zannederek derhal polisi aramış ve minik Ahmed elinde kelepçe soluğu polis merkezinde almıştı.





Ahmed yaptığının bir ev ödevi olduğunu anlatmaya çalışmasına rağmen polisler onun bomba süsü verilmiş bir düzenek ile kaos yaratmaya çalıştığı konusunda ısrarcıydı. Saatler süren soruşturma sonrasında Ahmed'in suçsuz olduğu anlaşıldı.





Minik bir bedene yapılan bu talihsiz davranış sonrasında adeta ayağa kalkan sivil toplum kuruluşları Obama'yı yoğun bir eleştiri yağmuruna tuttu. Obama da yapılan bu hatayı kınayarak Twitter üzerinden Ahmed'i destekleyen mesajlar attı. Sonrasında da Ahmed'i Beyaz Saray'a davet etti.





Ahmed'e bir destek de Microsoft'tan geldi. Bizzat Satya Nadella tarafından hazırlanan teselli paketi mini Ahmed'e gönderildi. Paket içerisinde Surface Pro 3, Microsoft Band akıllı bileklik ve çeşitli aksesuarlar mevcut. Ayrıca Cube firması da bir 3D yazıcı hediye etti.





Minik Ahmed'in hedefi MIT teknoloji enstitüsüne girebilmek. Orada projeler geliştirmek ve insanların hayatını değiştirmek istiyor. Bununla birlikte yaşanan üzüntü verici süreç teknoloji geliştirirken aslında her zaman bir yanlış anlaşılma durumunun mevcut olduğunu gösteriyor.