    Elon Musk eski çalışanına dava açtı: OpenAI’ya sırlarımızı verecek

    xAI girişiminin Grok yapay zekâsında önemli görevler alan bir mühendisin, projeye ait çok önemli ticari sırları da yanına alarak OpenAI firmasına geçtiği iddia ediliyor. 

    Yapay zekâ alanı giderek daha büyük rekabete sahne olurken yetenek avı olayları da gündeme gelmeye başladı. Grok modelinin geliştirilmesine katkı sağlayan Çinli bir mühendisin şirket sırlarını çaldığı iddia edildi. 

    xAI tepkili

    Suç duyurusunda bulunan xAI girişimi, geçen yılın başlarında şirkete katılan Çinli yazılım mühendisinin Grok modelini eğitmekle görevli ekipte olduğunu ve ilk mühendislerden olduğu için kapsamlı bir erişim yetkisine sahip olduğunu belirtti. 

    İddiaya göre bu mühendis Grok modeli ile ilgili kritik ticari sırları çaldı ve şirketteki görevinden ayrılarak OpenAI firmasına katıldı. Bu süreçte de toplamda 7 milyon dolarlık xAI hissesi sattı. Mühendisin sırları çaldığını bir toplantıda kabul ettiği ancak sonradan bilgisayarında yapılan incelemelerde daha fazla dokümanı beraberinde götürdüğünün anlaşıldığı iddia ediliyor. 

    xAI girişimi ticari sırlarının çok gelişmiş Grok eğitim süreçlerine dair bilgiler içerdiğini ve bu bilgiler ile şirketlerin zamandan ve maliyetten büyük tasarruf edeceğini, OpenAI şirketinin de ChatGPT modelini bu sayede çabalamadan geliştireceğini savunuyor. Davada zararın karşılanması istenirken mühendisin OpenAI şirketine katılmasının da engellenmesi isteniyor. 
     

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

