    AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Ağustos 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı listede dikkat çeken yeni cihazlar var.

    AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları
    Akıllı telefon dünyasında performans ölçümü konusunda popüler platformlardan biri olan AnTuTu, Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Peki, hem amiral gemisi hem de orta segment modellerin yer aldığı bu telefon karşılaştırma listesinde hangi cihazlar bulunuyor? Gelin, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Ağustos ayının en güçlü Android telefonları

    1-31 Ağustos tarihleri arasında toplanan verilere göre Red Magic 10S Pro+, 2.947.567 puanla listenin zirvesinde yer aldı. Onu 2.899.541 puanla Vivo X200 Ultra ve 2.875.495 puanla iQOO Neo10 Pro+ takip ediyor. İlk beşte dikkat çeken bir diğer model ise Dimensity 9400+'lı Vivo X200s oldu (2.850.560 puan). Ardından 2.845.597 puanla Honor GT Pro geliyor.

    AnTuTu açıkladı: Ağustos ayının en güçlü Android telefonları
    Listede bulunan diğer modeller ise sırasıyla OnePlus 13, iQOO 13, OPPO Find X8 Ultra, Redmi K80 Extreme ve OnePlus Ace 5 Pro. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 16 Pro Max ortalama 1.947.255, iPhone 15 Pro Max ise 1.641.883 puana sahip. Referans olarak, geçen yıl karşımıza çıkan ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’te bulunan A16 Bionic çipi 1.474.011 puan alırken, M2'li iPad Pro 6 (12.9 inç) 2.133.398 puana sahipti.

    • Red Magic 10S Pro+
    • Vivo X200 Ultra
    • iQOO Neo10 Pro+
    • Vivo X200s
    • Honor GT Pro
    • OnePlus 13
    • iQOO 13
    • OPPO Find X8 Ultra
    • Redmi K80 Extreme
    • OnePlus Ace 5 Pro

    Ağustos ayının en güçlü orta segment telefonları

    Orta segment tarafında ise liderlik bu kez Realme Neo7 SE'ye geçti. Dimensity 8400-Max çipinden güç alan cihaz, 1.701.978 puanla zirvede. Hemen arkasında 1.666.963 puanla iQOO Z10 Turbo ve 1.665.542 puanla Redmi Turbo 4 bulunuyor. İlk beşi OPPO Reno14 Pro (1.568.903 puan) ve OPPO Reno14 (1.332.135 puan) tamamlıyor. Listenin devamında ise Redmi K70E, Honor 400, Vivo S30, iQOO Neo7 SE ve Redmi Note 12T Pro yer aldı.

    Son olarak orta segment telefonlarda Dimensity 8300 ve Dimensity 8400 serisinin hakim durumda olduğunu söyleyelim. Snapdragon 7 Gen 4 ise yalnızca 2 modele güç veriyor. 

    • Realme Neo7 SE
    • iQOO Z10 Turbo
    • Redmi Turbo 4
    • OPPO Reno14 Pro
    • OPPO Reno14
    • Redmi K70E
    • Honor 400
    • Vivo S30
    • iQOO Neo7 SE
    • Redmi Note 12T Pro
