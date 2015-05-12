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ABD'de 2.1 milyon kişi çevirmeli modem bağlantısı kullanıyor

4 yıl
2,8b
1
37
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de 2.1 milyon kişi çevirmeli modem bağlantısı kullanıyor

Bir dönem dakikalarca bağlanmasını beklediğimiz ve çevirme sesi olmadan kendimizi huzursuz hissettiğimiz çevirmeli ağ bağlantıları artık tarihte kalmış durumda. Hepimizin evinde geniş bant internet modemler ve 3G cihazlarımız var. Ancak çevirmeli bağlantılar halen popülerliğini koruyor. 

ABD'de AOL tarafından yapılan açıklamada 2.1 milyon kişinin halen çevirmeli modem kullandığı belirtildi. Yani bu kullanıcılar 56Kbps internet bağlantısı ile sanal aleme erişiyor ve ortalama bir GIF dosyasını ancak 4 dakikada açabiliyor. 

Bu ilginç istatistiğin temelinde imkansızlıklar ve inatçılık yatıyor. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre çevirmeli modem kullananların yüzde 32'si geniş bant internet hizmetine parasının yetmediğini belirtmiş. Hali hazırda çevirmeli modem kullananların bir kısmı ücretsiz deneme sürümü aşamasında iken bir kısmı da 20$ aylık ücret ödüyor. 

Anketlere göre kullanıcıların bir kısmı geniş banta geçmeyi gerekli görmezken, bir kısmı da erindiğini söylemiş. Zira çevrimeli ağda sadece telefon hattını alarak bilgisayarın modem çıkışına bağlamanız yeterliydi. Demek ki bu davranış pek çok kişi için rahatlık anlamına geliyor. 

2010 yılında AOL çevirmeli ağı ile bağlantı kuran kişi sayısı 4.6 milyondu. Bu hızla 2019 yılında bile halen çevirmeli ağ kullanarak internete bağlanan kişilerin olacağı belirtiliyor.  

http://money.cnn.com/2015/05/08/technology/aol-dial-up/index.html?iid=HP_LN Yorum Yaz
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a_y_k_u_t 4 yıl en beğenilen
İnanmayın böyle haberlere emily ile emineyi kıyaslayanlar yapmıştır bunu da..
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doctor_bey 4 yıl
Aslında bunu bizim yapmamız gerek, bizde de pahalı ama geçiyoruz, neyse, onlara çevirmeli internetleriyle mutluluklar diliyorum
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stradivardi 4 yıl
Kedidir o kedi :) Bence farklı bir açıklaması olmalı Bu kadar insan bu zulme dayanacak değil ya Ben 3-4 Mbit e dayanamıyorum kaldıki 56 Kbit kullanacak birileri oldugunu sanmam Hele de internet siteleri bu kadar fazla veri çekerken (eskiye göre)AOL reklam mı yapmaya çalışıyor acaba
Kedidir o kedi :) Bence farklı bir açıklaması olmalı Bu kadar insan bu zulme dayanacak değil ya Ben 3-4 Mbit e dayanamıyorum kaldıki 56 Kbit kullanacak birileri...
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DH Misafiri 4 yıl
Bu haber icerigindeki tekniloji mukayesesi ve zamanlaması gayet manidar.
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TiSKE 4 yıl
Bu habere nasıl inanıyorsunuz şaşıyorum
Bir haber daha yapmak lazım
56k dial up int kullanıldığına inananlar diye topic açan çıkarsa şaşırmam :)
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DH Misafiri 4 yıl
Niye ucuz ki onlara göre; her ay çatır çatır 120, yılda 1440 dolar eder. Onlar için çok para. Ayrıca, 120 dolar veriyorlar ama arıza marıza çıktı mı dakika bekletmiyorlar. Bizde onlardan daha da pahalı, adam bize 16'ya kadar diyor ama yarısını bile zor veriyor. Ben 16'yı denedim, 1 ay bile dayanamadan 8'e düştü. Şu an 8'e aboneyim 5'i zor veriyor. Merak ettim şu an tekrar baktım, aha işte verdikleri: DSL Hızı(Kb/s): 796 / 4091.
Bizde kimse internet ucuz diyemez. Adamlarda pahalı, bizde onlardan daha da pahalı. Adam yatırım yapmıyor ama portföyüne ha bire müşteri ekliyor. Alt yapı zaten kaldırmıyor, üstüne var olanıda kaldırabildiğinin fazlasına paylaştırıyor.
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teknisyen.sinan35 4 yıl
ben geta 5 i 56 kb ile indirmeye kalksam kafayi yerim ulan 8 mbps ile 1.5 gun surdu
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Longm4n 4 yıl
Bizim de yapmamız gereken ama lüks duskunlugumuz dolayısıyla el atmadgimiz uygulama
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ipli jeton 4 yıl ekrem71
Adamalar bir yandan 8 Gbps internet denemesi yapıyorlar, bir yandan 56 kbps ile sürünüyorlar. Garip.
Google geçtiğimiz yıllarda 8 gbps internet bağlantısı kurmayı başarmıştı. Dile kolay yani.
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alimakkaya 4 yıl
Internet bilgisayarlar arasi iletisim agi demektir, yuksek cozunurluklu fotograflar full hd filmler demek degildir sadece. Sirkette halen daha 9600 bps lik baglanti ile meteoroloji istasyonundan veri cekiyoruz. isimizi goruyor, ve para kazandirmaya devam da ediyor. o baglantiyi hizlandirmak icin yapilacak yatirima ihtiyac var mi ? bozulana kadar yok zira ben o istasyondaki data logger icin yeni kars, yazilim ve yeni modem alsam karsiliginda harcadigim zaman degismeyecek (cekme islemi otomatik yapiliyor) ve kazandigim para da artmayacak. oyle ise calistigi surece degistirmeye gerek var mi? bu adamlarin da benzer oldugunu dusunuyorum, cogunlugu m2m iletisim icin kullaniiyordur.
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FerdosParadise 4 yıl
Beyin Saplarinda Kirik var bu Amerikalilarin/
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ejke 4 yıl
Ttnetle 56kbps bile mümkünn
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Limonen 4 yıl ejke
ejke

Ttnetle 56kbps bile mümkünn


evet mümkün


ttnet.com.tr/...
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Lordinarius 4 yıl
batarya zayıf
1000 up 1000 down + 1 TB Drive aylık 120 dolar Türkiye için bile pahalı değil yahu(mevcut fiyatlarda). Çıksa hemen alırım. Ancak mobilde sınırsız internet paketi bile yok. Yazık halimize çok yazık.

Mobilde dünya ortalamasının epey ilerisindeyiz fiyat konusunda
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arel.gr 4 yıl
bu dial-up yazi haberi dunyadaki patavatsiz tuketime balans hizasi,anlayana.....
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batarya zayıf 4 yıl
1000 up 1000 down + 1 TB Drive aylık 120 dolar Türkiye için bile pahalı değil yahu(mevcut fiyatlarda). Çıksa hemen alırım. Ancak mobilde sınırsız internet paketi bile yok. Yazık halimize çok yazık.
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