ABD'de 2.1 milyon kişi çevirmeli modem bağlantısı kullanıyor

Bir dönem dakikalarca bağlanmasını beklediğimiz ve çevirme sesi olmadan kendimizi huzursuz hissettiğimiz çevirmeli ağ bağlantıları artık tarihte kalmış durumda. Hepimizin evinde geniş bant internet modemler ve 3G cihazlarımız var. Ancak çevirmeli bağlantılar halen popülerliğini koruyor.





ABD'de AOL tarafından yapılan açıklamada 2.1 milyon kişinin halen çevirmeli modem kullandığı belirtildi. Yani bu kullanıcılar 56Kbps internet bağlantısı ile sanal aleme erişiyor ve ortalama bir GIF dosyasını ancak 4 dakikada açabiliyor.





Bu ilginç istatistiğin temelinde imkansızlıklar ve inatçılık yatıyor. Geçmiş yıllarda yapılan bir araştırmaya göre çevirmeli modem kullananların yüzde 32'si geniş bant internet hizmetine parasının yetmediğini belirtmiş. Hali hazırda çevirmeli modem kullananların bir kısmı ücretsiz deneme sürümü aşamasında iken bir kısmı da 20$ aylık ücret ödüyor.





Anketlere göre kullanıcıların bir kısmı geniş banta geçmeyi gerekli görmezken, bir kısmı da erindiğini söylemiş. Zira çevrimeli ağda sadece telefon hattını alarak bilgisayarın modem çıkışına bağlamanız yeterliydi. Demek ki bu davranış pek çok kişi için rahatlık anlamına geliyor.





2010 yılında AOL çevirmeli ağı ile bağlantı kuran kişi sayısı 4.6 milyondu. Bu hızla 2019 yılında bile halen çevirmeli ağ kullanarak internete bağlanan kişilerin olacağı belirtiliyor.

http://money.cnn.com/2015/05/08/technology/aol-dial-up/index.html?iid=HP_LN